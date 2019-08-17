 Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Гримчака конвоювали після рішення суду про виправлення помилки в постанові про арешт.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.
вже стали з-за бариги-брехуна…
Скубемося… Волаємо… Й ногами
ніяк не відштовхнемося від дна…
Самі собі намріяли месію,
і зводимо цю мрію у святі…
Напевно, без ярма сумує шия…
І без царя нам тяжко у житті…
Чи нам вже повилазило, убогим?!
Чи ми усі так звикли до халяв,
що молимось на тих, хто біля Бога,
та біля Правди близько не стояв?!
Ще й мріємо війти у нову еру,
І хочемо припинення війни,
цілуючи у сраку мародерів,
й вручаючи злодюгам ордени?!
Втрачаємо й без того вік короткий,
щоби до влади повернувся псих…
Та радує - лиш 8 відсотків
нас усьго… Намаханих таких…
🤑
Щука в речке для того щоб карась не дремал . ( народая мудрость )