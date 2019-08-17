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 Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО

Підозрюваного у шахрайстві заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака помістили до Чернігівського СІЗО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Гримчака конвоювали після рішення суду про виправлення помилки в постанові про арешт.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143428
 
   
 Топ коментарі
 
Хто не ворует , тот не путриот .

Ю . Гримчак ©
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Один для одного ми майже ворогами

вже стали з-за бариги-брехуна…

Скубемося… Волаємо… Й ногами

ніяк не відштовхнемося від дна…

Самі собі намріяли месію,

і зводимо цю мрію у святі…

Напевно, без ярма сумує шия…

І без царя нам тяжко у житті…

Чи нам вже повилазило, убогим?!

Чи ми усі так звикли до халяв,

що молимось на тих, хто біля Бога,

та біля Правди близько не стояв?!

Ще й мріємо війти у нову еру,

І хочемо припинення війни,

цілуючи у сраку мародерів,

й вручаючи злодюгам ордени?!

Втрачаємо й без того вік короткий,

щоби до влади повернувся псих…

Та радує - лиш 8 відсотків

нас усьго… Намаханих таких…
🤑
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А труху с кернесом і сіфінарчуком..ні..Нофая зе власть..
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Соєві в шоці від того,що петін кум Югік зразу відхрестився від Гримчака, який за Петю масу тягнув. Це свідчить про повний розброд в їхніх порідівших рядах.
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Формально суд арестовал другого человека (ошибка в отчестве), но посадили в СИЗО! Как такое возможно? Будь это сепар, наводчик или пророссийский террорист, судьи бы обреченно отпустили преступника, сказали бы, что буква закона превыше всего и смотрели бы на всех стеклянными тупыми глазами, дескать чего вы хотите от нас. Но в деле с Грымчаком (не защищаю его, он должен сесть если виноват), работает политическая конъюнктура!
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Зрадофилы возбудились, наверно магнитные бури на полюсах.
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А шоб тебе тут - жизнь мёдом не казалась Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО - Цензор.НЕТ 2364 ..

Щука в речке для того щоб карась не дремал Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО - Цензор.НЕТ 4556 . ( народая мудрость )
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А чтоб вам, *****, жизнь малиной не казалась. Да и когда от ненависти на дерьмо исходите тоже нормально Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО - Цензор.НЕТ 6865 .
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