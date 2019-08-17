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 За кордоном
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Все про:Єврокомісія (281) здоров'я (283) Юнкер (121)

 Главу Єврокомісії Юнкера госпіталізовано під час відпустки - його готують до операції

64-річний європейський політик, президент Єврокомісії, колишній прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер перервав свою відпустку через несподіване погіршення здоров'я. Його екстрено госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Президенту Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру довелося скоротити свою відпустку в Австрії за медичними показаннями. Його було доставлено назад у Люксембург, де йому буде терміново проведено холецистектомію (хірургічне видалення жовчного міхура).

Жан-Клод Юнкер очолює Європейську комісію з 2014 року. 31 жовтня 2019 року закінчується термін його обрання, і його змінить на наступні п'ять років Урсула фон дер Ляєн із Німеччини. Юнкер згадував про свій намір відійти від політики.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143427
 
 
 Топ коментарі
 
Ужас! При порошенко такого не было...
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Аггга, шаКАЛадки соевыя боком выходят, симулякр!!
🤑
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ЗЕля! Что ты творишь с людьми, то Меркель трясёт, то Юнкер загибается, ещё и Собор Парижской Богоматери сгорел к эбеням...
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Кацапів і нашу совковату дико ковбасить від імені Мак-Кейна...
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І це ти вважаєш смішним? Нагадує кацапізм!
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А треба кожного кацапського алкоголічного щура оплакувати?
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)(уйло дав гроші на лікування і операцію
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Аггга, шаКАЛадки соевыя боком выходят, симулякр!!
🤑
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Этот евроалкоголик , немало грошей выгреб с Украины . Падло .
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Ну шо тут скажешь? Я сильно обеспокоен...и не менее глубоко озабочен...меня настораживает этот посыл!
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ЗЕля! Что ты творишь с людьми, то Меркель трясёт, то Юнкер загибается, ещё и Собор Парижской Богоматери сгорел к эбеням...
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І тільки упоротим 73%-м хохлам-манкуртам усе =ні па чьом=.
Поки що.
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Фокусник, а как можно уже после публикации своего комментария название ника и флажок менять?
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В Украине будет оперироваться - после медреформы медицина на наивысшем уровне!!!
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боже мой, что тут зебилята понаписали, причём тут зебил или порох, вы иногда выглядите нормальными, если лицо не видно конечно.

Главу Єврокомісії Юнкера госпіталізовано під час відпустки - його готують до операції - Цензор.НЕТ 4820
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Проверьте чем ручка его двери была намазана. Кремлевский старичок очень любит "новичок".
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Тепер також нові методи цієї операції. Мабуть у нього жовчний міхур з камінням.
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"Юнкер упоминал о своем намерении отойти от политики."

Пррально!!! Если работа мешает пьянке, то нахрена такая работа!!! Главу Єврокомісії Юнкера госпіталізовано під час відпустки - його готують до операції - Цензор.НЕТ 4019
И нафиг нужен тот пузырь - печени расти мешает!!!
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sobir тебе таки можно доверять в таких вопросах, опыт не пропьешь ... Главу Єврокомісії Юнкера госпіталізовано під час відпустки - його готують до операції - Цензор.НЕТ 4780
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не исключено ,что Соросы там с разными предстаителями в Минске да с феросплавными хозяевами - зятями на очереди...ижели взять в сравнении с Украиной и ее народом ,то Всевышний может вступится в тяжбу, и порешает мигом сие неподобство ....надоест ему издевательство над народом...
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Операция, на самом деле , не травматическая и малокровная - желчный пузырь удаляют лапороскопическим методом через небольшие надрезы. Пациент может ходить практически сразу после выхода из-под наркоза.
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