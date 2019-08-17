 Ворог тричі порушив перемир'я від початку доби 17 серпня, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Павлополя - з автоматичного гранатомета; поблизу Водяного - зі стрілецької зброї; біля Лебединського - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів противника не зафіксовано".
- Я, знаю, що таке "жіноча іпостась."
При зеленососе - це називаеться ПЄРЄМІРЬЕ
каждый день - нарушает и нарушает... а наши - перемирие - все равно перемирие...
и если правда - что потерь нет и раненных тоже - то и это аморфное состояние терпимо...
і від розуміння цього - не легше...
Але вірити ООС вже не можна.
Аби не довелося множити ... не знаємо, на скільки ...
Вследствие боевых действий на Донбассе за июль 2018 года зафиксирована гибель 7 украинских военных. Об этом сообщает издание "Новинарня".
Сообщается, что в результате боевых действий в июле погибли пять военных, еще двое умерли от полученных в июне ранений, до так называемого "хлебного перемирия". Также издание называет имена погибших: Эдуард Федоров, Иван Борсук, Иван Мельник, Артур Безсмертный, Иван Войтенко, Юрий Дженжера и Василий Плотников.
він обіцяв мир, люди аплодували, голосували.. ніхто ж не цікавився, яким буде той мир - внаслідок перемоги чи капітуляції.
тоді навіщо там ВСУ якщо у відповідь не стріляють ?живі мішені для тренування? чи сепари так бояться .що попасти не взмозі ?..дивні справи..дуже дивні
Да какая пох разница... Мало примеров конфликтов ?
Тут только два варианта или воевать или торг. Торг простой Крым на Донбас.... Но, это начало торга. Если терпила заглотит, модно его торбить.
Порооботы и Зеботы- совет вам: читаем рассклад геополитики (для примера берём учебник :Основы геополитики- автор ***** Дугин)
Но моветую поинтересоваться данным опусом. Это реальная стратегия рашки-*********.
Найдите главу геокомпзиция Украины ( по памяти)- поймете о чем я...
Вофка Сцикун. Пішов ти в сраку разом зі своїм "перемир'ям " і своїми "слугами урода"
17.08.
Зеленский снова унизил Украину. Сократить, отменить, урезать - на большее он не способен.
https://m.youtube.com/watch?v=ddb1Cw31fi8
Я тепер починаю розуміти, що те, що не зафіксовано зовсім не означає, що обстрілів немає. А є команда не фіксувати.