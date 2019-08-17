 Ворог тричі порушив перемир'я від початку доби 17 серпня, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Павлополя - з автоматичного гранатомета; поблизу Водяного - зі стрілецької зброї; біля Лебединського - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів противника не зафіксовано".

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