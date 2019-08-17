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Все про:обстріл (5425) Донбас (12778)

 Ворог тричі порушив перемир'я від початку доби 17 серпня, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Павлополя - з автоматичного гранатомета; поблизу Водяного - зі стрілецької зброї; біля Лебединського - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів противника не зафіксовано".

Читайте також: Окупанти обстрілювали захисників Павлополя впродовж 40 хвилин, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143426
 
 
 Топ коментарі
 
якщо враг кожен день нарушає пєрєміріє, то пєрємірія немає. є війна.
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нехай данилюк просидить особисто тиждень в окопах на нулі і підтвердить, що перемир'я діє.
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Только барыга, в отличии от шута, ВСУ стрелять не запрещал и хуйлу по телефону не наяривал
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якщо враг кожен день нарушає пєрєміріє, то пєрємірія немає. є війна.
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Ти ж диивись, як швидко до деяких доходить інформація через п"ять років.
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При Пороху й була війна, тобто збройне протистояння. А як називається те, що при Зєлє?
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Де ж вас таких інтелектуалів беруть? Як була війна, так і є.
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Війна передбачає військові дії обох сторін. Твій інтелект дозволяє тобі це зрозуміти?
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Не треба прикидуватись ракушкою, коли ти інфузорія. Примітивні.
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Це його жіноча іпостась. Знаєш, що таке іпостась?
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віктор федорович 31ee1569 - "Це його жіноча іпостась. Знаєш, що таке іпостась?"

- Я, знаю, що таке "жіноча іпостась." Ворог тричі порушив перемир'я від початку доби 17 серпня, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 544
Ворог тричі порушив перемир'я від початку доби 17 серпня, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1420
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віктор федорович 31ee1569 - "При Пороху й була війна, тобто збройне протистояння. А як називається те, що при Зєлє?" -
При зеленососе - це називаеться ПЄРЄМІРЬЕ Ворог тричі порушив перемир'я від початку доби 17 серпня, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4929
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Только барыга, в отличии от шута, ВСУ стрелять не запрещал и ***** по телефону не наяривал
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Не совсем так! Есть режим прекращения огня, который иногда нарушается. Любые законы нарушаются, но это не значит, что в стране беззаконие. В идеале, должны начать разводку сил, как можно скореее.
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Отвечать так что б все горело вместе с нарушителями.Устав никто не может отменить!
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а мы, не отвечая, возьмем противника измором даже ценой собственных потерь...чтоб знали
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какое-то перемирие... не мирное...
каждый день - нарушает и нарушает... а наши - перемирие - все равно перемирие...
и если правда - что потерь нет и раненных тоже - то и это аморфное состояние терпимо...
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Тобі перерахувати скільки їх було? Кожного року каденції пепе: новорічне, різдвяне, пасхальне, хлібне, шкільне.
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ні, не треба... бо зіб"єтесь з рахунку, як і я... кожен рік по декілько...
і від розуміння цього - не легше...
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И что? Что в этом плохого? Главное, что ВСУ отвечали огнем на огонь. А сейчас? Бла-бла-бла зеленой шантрапы?
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Про таке брехати не можна. Сподіваюсь, що двох мозолів від кепки вистачить, що б зрозуміти.
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у зебилов и этих мозолей нет. Тупой на дураке и клоун-шулер за форейтора. И стадо зебилов в придачу.
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Дай, Боже, щоб втрат не було.
Але вірити ООС вже не можна.
Аби не довелося множити ... не знаємо, на скільки ...
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нехай данилюк просидить особисто тиждень в окопах на нулі і підтвердить, що перемир'я діє.
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Зачем???? У них шикарные кабинеты и рисковать своей жопой они уж точно не хотят.
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Ну, многие как то забыли кем был зелёный Данилка. И то, что этот типа министра финансов как то забыл про пол миллиона фунтов в Англии...
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При пэте ж такого небыло, да ********?
Вследствие боевых действий на Донбассе за июль 2018 года зафиксирована гибель 7 украинских военных. Об этом сообщает издание "Новинарня".
Сообщается, что в результате боевых действий в июле погибли пять военных, еще двое умерли от полученных в июне ранений, до так называемого "хлебного перемирия". Также издание называет имена погибших: Эдуард Федоров, Иван Борсук, Иван Мельник, Артур Безсмертный, Иван Войтенко, Юрий Дженжера и Василий Плотников.
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Скільки русскіх вбито на фронті при Зеленському?
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Дохлими цапами, та ще й срусскімі, не цікавлюся.
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При пете никто не трындел,что перемире действует, когда были обстрелы наших позиций. А это (перемириедействует) очень похоже на совковое очковтиратедьство. Да, и второе, похожее заявление зюзекоманды - "эпохабедностизакончилась".
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Вы уж как то зелёные определитесь. У зелёного Данилки уже достигнуто перемирие. А у его подчинённых как то нет. А вообще, Зеля как то и не понял, что от него ждут других ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ. Но видимо, он не понимает, что время победитель получает все с ним и закончилось
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яких рішень ?
він обіцяв мир, люди аплодували, голосували.. ніхто ж не цікавився, яким буде той мир - внаслідок перемоги чи капітуляції.
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Каких решений. Простых или очень сложных, никого как то не волнует. Пока, мы имеем лишь убой на Востоке, гибель наших парней, и такой же бред как и при Порося. Я как то не заметил смены, даже риторики. Она ничем не отличается в лучшую сторону от того, что было и 1 и 4 года назад. Зеля танцует по тем же граблях, что и Порося. Что ка ается ожиданий, обещаний и прочего, народ Украины дал оценку Президенту Украины Порошенко на выборах. Может очень так получится, что этому Президенту оценку будут давать уже не избиратели.
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А як же "мирний план" самого сонцесяйного? Ви, стецьки, коли такі теми обговорюєте, хоч оглядайтесь на риторику вашого хазяїна. Бо дуже "по-дебільному" виходить.
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Меня не интересует ни один мирный план. Ибо это позорный мир за счёт Украины. Что ка ается стецков, то я больше напоминаю сепара, нежели соевого. Я констатирую лишь факт. Зелёного Данилки за язык никто не тянул....
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Ось бачиш. Сам признався. А сєпари, у моїй здоровій уяві, можуть висіти тільки на каштанах. Такий ось естетичний націоналізм.
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Ты как то недоразвитый читать научись..... Я не писал, что я сепар
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А звідкіля ти сам, Сірьожа з сепарькими (сам сказав!) нахилами?
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С Донбасса. Но я не сепар. Я написал, что похож, потому, что некоторые соевые меня так величают.
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І що ти робиш на сайті? Чого не відвойовуєшь свою Батьківщину? Скільки років? Сірота 45-ти річна?
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Моя Родина Украина, и город находится на Украине. Для, я как то сирота, 50 летняя... Остался только сын и 2 сестры....
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В добровольці не пробував підти? Чи в ВСУ на контракт? Ніколи мені не буде вас шкода. За вас малолітні хлопчаки гинуть.
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Я уж не раз писал, что готов сражаться за Родину. Под руководством украинского Маннергейма, я его пока как то не наблюдаю....
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И воевать в режиме убоя у меня нет желания. Я готов воевать под руководством украинского Маннергейма, а умирать под руководством украинского Бенеша, я как не желаю....
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У кого хату вкрали? У хлопця з Буковини, чи у тебе і хто її повинен відвойовувати?
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У меня как то дом не крали.Там как была Украина, так и осталась...
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А ти ж далі своєї хати не бачиш. А от прийде якийсь відморозок і скаже, що твоя хата - територія кацапії. Підеш воювати?
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Так твоя домівка, вважай, вже потребує захисту. Те, що ти за декілька кілометрів від війскьових дій - не робить тебе захищеним. І ще раз питаю. Чого хлопці з усієї України мають табе захищати, коли ти тихенько сидиш і не відсвічуєш?
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Так вас тут в Києві, бичар, повно.Вже перенаселення. А за вас воюють хлопці з всієї України.
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тож.раніше були обстріли були поранені і вбиті...а тепер регулярно при обстрілах інформують --втрат немає...не здається вам це підозрілим?
тоді навіщо там ВСУ якщо у відповідь не стріляють ?живі мішені для тренування? чи сепари так бояться .що попасти не взмозі ?..дивні справи..дуже дивні
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Я не бачу в цій інфі фрази "втрат нема" !!! Вони взагалі перестали повідомляти про наші втрати!
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Сьогодні самовбились триста ніків порохоботів. Втрат на фронті немає.
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Господи.. хоть не заходи сюда. Дебелизм-***********-зелеищм...
Да какая пох разница... Мало примеров конфликтов ?
Тут только два варианта или воевать или торг. Торг простой Крым на Донбас.... Но, это начало торга. Если терпила заглотит, модно его торбить.
Порооботы и Зеботы- совет вам: читаем рассклад геополитики (для примера берём учебник :Основы геополитики- автор ***** Дугин)
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А крім підарів підручників з зовнішньої економіки та геополітики ніхто не написав?!
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Ну пмдар, в даном случае, нарицательно.
Но моветую поинтересоваться данным опусом. Это реальная стратегия рашки-*********.
Найдите главу геокомпзиция Украины ( по памяти)- поймете о чем я...
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Як не брешуть зебіли, але їхня нікчемність очевидна. Чому? Бо їм з кожним днем все важче кивати на паєрєдніков.
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Яке в біса "перемир'я "? Є щоденні обстріли. Є вбиті і поранені воїни. І ніхто не знає, що буде завтра . А тим часом "слуги урода " продовжують далі розвішувати людям свою локшину на вуха. Досить. Ця зєбільна брехня вже набридла, як і сам гавнокомандующій Вофка Сцикун.

Вофка Сцикун. Пішов ти в сраку разом зі своїм "перемир'ям " і своїми "слугами урода"
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А в это время...

17.08.
Зеленский снова унизил Украину. Сократить, отменить, урезать - на большее он не способен.

https://m.youtube.com/watch?v=ddb1Cw31fi8
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Четыре раза проходила на параде сводная "коробочка" из украинских военкомов и четыре раза Верховного Главнокомандующего как ветром сдувало с трибуны. Рефлекс - его не пропьешь.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано". Источник: https://censor.net.ua/n3143426
Я тепер починаю розуміти, що те, що не зафіксовано зовсім не означає, що обстрілів немає. А є команда не фіксувати.
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Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
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