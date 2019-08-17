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 Після пожежі в готелі в Одеській області створюють робочу групу для моніторингу діяльності готелів і хостелів

Через пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одеській області створять робочу групу для моніторингу діяльності суб'єктів тимчасового розміщення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала в.о. голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова.

"З метою комплексного підходу до проблеми, проведення профілактичних та попереджувальних заходів із понеділка створимо міжвідомчу робочу групу з моніторингу діяльності подібних суб'єктів тимчасового розміщення на території Одеси та Одеської області", - написала Шаталова.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

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Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143425
 
 
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Потрібно створювати слідчу групу ГПУ для розслідування пожежі та бездіяльності чиновників, це вже друга трагедія, яка забрала життя людей, перша була Вікторія! Висновки не були зроблені бо не були покарані чиновники які допустили експлуатацію незаконно створених споруд!
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всё как обычно болтология... пока все обосрались от страха потрандят про проверки и группы и всё успокоится...как и с детским лагерем...все в шоколаде продолжают жить и дальше принимать детей. так и тут ******** и разойдуться... а лозунги у всех при каждом убийстве или громком деле про то что ЭТО ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ ЛИЧНЫЙ И ЧТО ЭТО БУДЕТЬ ЧЕСТЬЮ НАЙТИ ПРИСТУПНИКОВ И ДРУГОЕ БЛА БЛА БЛА... на эмоциях наобещают покарати винних..да...в ОДЕССЕ только читал и читаю постоянно то резня то стрельба в баре. в ресторане в пабе...капец криминальный город...((
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Клюнул в жопу жареный петух,
Остаюсь на сверхсрочную службу.. (с)
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ще й цей напрямок бізнесу за..буть поборами і перевірками
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Мля!!!!!
А после пожара в лагере, какую хрень создавали?!
И где эта хрень сейчас, и что она за два года проверила???
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Ну базовые нормы нужно выполнить, а это огнетушители и системы аварийного оповещения, чтобы люди могли быстро выбраться из здания на случай пожара или задымления... это не так дорого и помогает спасти жизни.
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Хай ще промоніторять стан ОДНІЄЇ на весь Київ пожежної машини, яка достає вище 9-го поверху і зараз зламана.
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