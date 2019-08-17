 ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею "порушення правил польотів" після аварії військового вертольота на Львівщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба бюро.

За попередньою інформацією відомства, під час планового польоту вертоліт Мі-2 після успішного зльоту піднявся на висоту близько 4-5 метрів, після чого впав на бік. На борту повітряного судна перебували два члени екіпажу. Вони не зазнали ушкоджень, їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.

У ДБР зазначили, що вертоліт унаслідок падіння було пошкоджено, проте вибуху не сталося.

"Зараз слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові, спільно з групою прокурорів військової прокуратури Тернопільського гарнізону проводять першочергові слідчі дії на місці події, причини аварії з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки). У разі доведення провини військовослужбовцям загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 15 років.

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