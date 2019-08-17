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 Суспільство
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Все про:заробітна плата (548) вчитель (100)

 Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році

Український уряд на 10% підвищить зарплату вчителям, оплата праці яких здійснюється не за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам і яким не підвищили посадові оклади в 2018 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це свідчать дані постанови Кабінету Міністрів України.

Депутати внесли зміни до постанови Кабміну "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників". Документ підписали в липні.

Зарплати вчителям дошкільних, позашкільних і професійних (професійно-технічних) навчальних закладів підвищать із 1 вересня.

За даними документа, реалізація урядової постанови здійснюється в межах затвердженого фонду зарплати на відповідний рік без компенсації витрат із держбюджету місцевим бюджетам.

Читайте також: На підвищення зарплат педагогів потрібно 19,5 млрд гривень, - Гриневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143412
 
 
 Топ коментарі
 
я так понимаю в евро это 4200?... повезло!
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Пересічний український вчитель ЗЕ-епохи У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 8830

У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 9816
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До 4000 мИриканських долЯрів, як обіцяла зе-шайка ?
Кабмин поднимет на 10% зарплаты учителям, должностные оклады которых не повысили в 2018 году - Цензор.НЕТ 8568
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я так понимаю в евро это 4200?... повезло!
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пойті чтолі в учітєля попроситься работать?
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так это только тем, которым ещё не повысили зарплату: ..... и которым не повысили должностные оклады в 2018 году.Источник: https://censor.net.ua/n3143412
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Згадався анекдот з 90-х про зустріч старого вчителя, і його двійочника учня, на Мерсі:
«Покупаю блок «Мальборо», по 1 доллару, продаю по 4 доллара.
Вот с етіх 3% і живу...»

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10% от 4000 это чуть больше.
Спасает тебя только то, что ты экспертом по образованию себя не представил))))
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Ну потому мне и не светит такая ЗП как учителям. Хай жируть скотынякы!
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Надо было в список СН податься, до выборов конечно было бы стыдно, а после Трускавца все пох)))
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10% от Гройсмвна это 400 $ от зарплат установленных Зеленским в 4 000 $... От повезло підагогам, зарплаты начали "расти" как грибы после дождя!.. У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 2704
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Так как обучают, так и получают! Дайте денег на то, дайте на это!!! Всё, что слышно от ВЧАТЕЛЕЙ!!!!
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4200 евро? ты идиот? откуда взял эту цифру?
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По перше, це не цифра, а ЧИСЛО.
По друге, проблема не в числі, а откуда взять ДЄНЬГІ.
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надули, ну ничего поделать, так это совковая школа - надуй и за тебя будет голосовать, пример рассея, ***** нагибает и издевается над учителями а те за него пачками бюллетени бросает.
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Подзадрали. У нас же в украине учителя самые голодранцы..
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До 4000 мИриканських долЯрів, як обіцяла зе-шайка ?

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Ось він - звичайний український вчитель фізкультури з сільської школи:

У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 8821
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Та це бідося якась. Уряд підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 6463 Де Ви таке найшли ?
Є іначі.
Там все в золоті...
Од шиї і ... Уряд підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 6463
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Так я ж кажу - це лише молодий фізкультурник...

А оцей дядько - тут вже фізик або математик

Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 7478
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О. Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 971
Точно.
Я саме про таких і говорила ... Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 971
Ще кульчики причепити і корону на голову ...
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Може і хімік. Захист від кислотних дощів 80 левел.
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Точно ))) Звичайно, якщо дощик не з "царської горілки"
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Це молодший помічник асистента вчителя...
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А хто у нас, поки що, очільник кабміну з такою несподіваною щедрістю?
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И Вы туда же? Ведь никто и не обещал 4000.. тем более Зеленский - это порохоботская легенда.
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У Вас вистачає нахабства (про совість не заїкаюся) мені писати ?
Нате, нешановний зебіле.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/zarplati-vchitelyam-v-4000-tse-vzhe-mem-v-komandi-zelenskogo-ozvuchili-realnu-sumu.htm

Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 6894/НОВИНИ ЕКОНОМІКИ
"Зарплати вчителям у $4000 - мем": у Зеленського озвучили реальну суму
25 липня 2019, 08:18151.



У команді президента України Володимира Зеленського визнали, що попередні заяви про вчительську зарплату в $4000 поки що нездійсненні - а ось $500 "непогано для початку".

https://www.youtube.com/watch?v=JRfTHBo8zEQ

#RadioSvoboda #РадіоСвобода
4 тисячі від Зе!Президента: Як Зеленський насмішив зарплатами для вчителів
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-
🤡 4 ooo💰обещали -,держите карман шире 😂
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Avec plaisir. Ось воно, ось воно, на путіна намотано:
Команда Зеленского ошиблась на $23,8 млрд, пообещав учителям зарплату в $4000

Більше того, навіть стейтмент з цього приводу не обійшовся без косяка:


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вчителі - молодці, заслужили, а лікарі, інженери -просто лошки якісь )))
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Нююю, які вчителі -такі і лікарі , інженери та сантехніки..
😁
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Пересічний український вчитель ЗЕ-епохи У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 8830

У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 9816
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Таки всім майбутнє жахливіше чим "життя по новому",нє?
🤣🤣
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Вибачаюсь, після "всім" читати " соєвим".. далі по тексту..
sorry...😁
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І сміх, і гріх... Тепер кожного працівника освіти, який проголосував за Вовку Зєбіла і партєйку "Слуг Урода " доведеться забезпечити персональною цілодобовою охороною аби він не став жертвою пограбування заздрісників і недоброзичливців . Що не кажіть, а 4000$ на дорозі та просто не лежать...😕
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А мостобудівникам Вофка Зєбіл нічого не обіцяв. Так що мостобудівникам залишається лише слюні пускати і терміново перекваліфікуватися в управдоми. 😃
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Саньок, ти ж хвалився, що мостобудівник??
😛
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То спочатку було. А потім він став - ахвіцер СБУ, і залякував на сайті жінок-опонентів. Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 2782
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то есть соевые подняли зарплаты?? А ЗЕбилы пока картинки с шаурмой развешивают в АП.
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Оказывается учителя получали зарплату 3600 баксов!
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Петя поднял зарплаты, а ЗЕбилы по фонтанам бегают и шаурму жрут.
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🤣🤣🤣
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Взагалі-то, цікавий хід...
З такими темпами, можна вийти на кінець п'ятирічки на заявлені суми - по чотири тисячі баксів на душу...
І друга каденція в кармані
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А какими темпами , поподробней про темпы, расскажи какими темпами кабмин Порошенко поднимает зарплаты??
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У пороховаты опять боль))).Так грося от Пети поднял ЗП учителям,что опять не так,кроме,что не выбрали барыгу)))
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бот попроси, щоб тобі підкрутили щось.... повторюєшся..
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Ті вчителі, які пред'явили фото бюлетеня з позначкою "Порошенко", отримали підвищення. Інші нехай скачуть у День Знань і День Учителя.
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Кабмин Порошенко в очередной раз поднял зарплаты пока ЗЕбилы жрут шаурму, бегают по пляжам, концертам и фонтанам...По ходу в последний раз зарплаты поднялись. Больше повышения не будет, только в низ.
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А ви не в курсі що Порошенко був міністром економіки при Януковічі?? А ну да ви ж э пороховата
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главное не кем был , а что для Украины сделал , " патриот"
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він нічого для людини в Україні не зробив доброго ...він сам визнав що українці бомжи
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Люди мають робити для себе самі. Тебе спитали про Україну, зелений дрищ...
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ЗЕбил а Богданчик вобще был люстриованный и по закону не может занимать эту должность. Поэтому аферист ЗЕкловун специально переименовал Администрацию президента, в офис президента. Этот напёрсточник ЗЕкловун одним указом уволил Богданчика с главы АП, и сразу вторым указом назначил главой уже Офиса..специально что бы обойти закон о люстрации. ЗЕбилятник а ну поквакай ещё про Петю..ути пути..
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шановний флаг вам в руки подавайте позов до Верховного суду Україні і відстоювайте інтереси закону
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Так с удовольствием но ещё один ЗЕбил сепар и подельник ЗЕКкоманды Портнов стал куратором всех судов в Украине. ЗЕКоманда аферистов и напёрстоников активно делает тоталитарный режим по примеру Кремляди.
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да що квакай не квакай ти все одно є порохобот порохосос и пороховата Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 6520
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ЗЕбил хохол малоросс покацапленный..готов к рихвирендуму за дружбу с Рациюшкой??
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Так он хоть министром, а зеля- клоуном на корпоративах. Но это тебе ни о чем не говорит, ибо твой слишком "высокий" IQ не позволяет понять.
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ще й партію регіонів створив, про що порохоботи стидливо замовчують
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Разумков кумир ЗЕбилов тоже стыдливо замалчивает шо он в партии Рыгов был главой молодёжного крыла партии, украинофобом, и кремлёвским прихвостнем, активно работал на режим Януковоща. Но это же не мешает ЗЕбилам лизать ему сапоги.
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А петруха у рыгов чем был?
Головкой экономического развития?
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А не надо было бедных учителей дурить, слуги КалоЗебрехлиаые
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Аттракцион невиданной щедрости для зебилоидов, которые повелись на сказу зекоМАНДЫ о $4000. Ну надо же как-то им, болезным зебилам, подсластить пилюлю.

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Жаль учителей... Лето заканчивается, начинается учебный год - не успеют в Анталию съездить... Ну, ничего, потерпят... Накопят денежек побольше - и на новогодних каникулах - на Сейшелы!!! А если деньги останутся, то положить в банк, пусть проценты нарастут. А следующим летом - на Гавайи!!!
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І всє учітєля будут єздіть на пікапах.
Так удобнєй доллари скірдовать...
Відішь, єдєт пікап, сразу понімаєшь, шо за рульом учітєль...
Японци, спеціально випустят для Украіни серію с увеличенним кузовом...
Ні і т.д.
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У меня такое ощущенье, что я к этому приложил свои перста ...
Рыбников, а как поживают твои крабы? Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 5645
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Треба брати поки дають і поки Грося, бо за місяць-два прийде трускавецька гопота і тоді зуби на поличку доведеться класти
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У порохоВантників трет'я стадія на пів шосту..
🤑
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Флешмоб вчителів під АП: https://www.youtube.com/watch?v=R8lzmbAn8_Y
з 34-ї секунди:

"Prove to me that you're divine; change my water into wine.
That's all you need do, then I'll know it's all true.
Come on, King of the Jews !"
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