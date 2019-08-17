 Суд визначив запобіжний захід другому фігуранту "справи Гримчака" Овдієнку - арешт із можливістю застави 4 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "112.Україна".
Розмір застави для Овдієнка встановлено на рівні 4 млн гривень. Прокурори зверталися до суду з проханням встановити розмір застави на рівні 12,5 млн грн.
Судове засідання щодо Овдієнка тривало близько п'яти годин.
На початку засідання адвокати Овдієнка заявили про наявність у нього другої довічної групи інвалідності і навели перелік його хвороб.
Сам Овдієнко свою провину заперечує. Під час засідання суду він заявив, що є юристом і вилучені у нього кошти назвав "гонораром" за свою роботу.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.
😇
Не того, блть, Гримчака затримали... *осёлface*
Многие чиновники бояться красть в переходном периоде власти.
https://youtu.be/3Zhhi25zUCI
🙃
🤮
Это твои же слова из предыдущего поста. Разбегись и ударься об стену уже!
А новую машину ты купил и выплатил кредит на квартиру именно благодаря Томосу. Не так ли?
🤑
😁
Антиватник?? Антихам??
Хам он везде Хам, не?
🤑
🤑
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ******, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн», - сказал он. Бизнесмен сообщил, что в США возбуждено несколько уголовных дел, одно из них касается возможного выведения за рубеж средств транша Киеву от Международного валютного фонда в размере $1 млрд.
В видеообращении, размещенном на YouTube 24 марта, Кислин сообщил, что предложил изменить схему поставок угля на Украину, при которой цена этого вида топлива не превышала бы $50 за тонну, тогда как «Порошенко и его банда зарабатывали по $100 с каждой тонны». Кислин заявлял, что в коррупционную схему были вовлечены «генпрокурор, руководитель Службы безопасности, глава Национального антикоррупционного бюро, руководство Совета национальной безопасности и обороны и министры правительства».
Согласно Bloomberg состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
Залогдолжен быть минимум в 5-10 раз больше суммы взятки,вот тогда и друзья с однопартийцами пропадут.