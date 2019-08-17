 Суд визначив запобіжний захід другому фігуранту "справи Гримчака" Овдієнку - арешт із можливістю застави 4 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "112.Україна".

Розмір застави для Овдієнка встановлено на рівні 4 млн гривень. Прокурори зверталися до суду з проханням встановити розмір застави на рівні 12,5 млн грн.

Судове засідання щодо Овдієнка тривало близько п'яти годин.

На початку засідання адвокати Овдієнка заявили про наявність у нього другої довічної групи інвалідності і навели перелік його хвороб.

Сам Овдієнко свою провину заперечує. Під час засідання суду він заявив, що є юристом і вилучені у нього кошти назвав "гонораром" за свою роботу.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.