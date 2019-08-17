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Все про:День Незалежності (243) свято (401) Офіс Президента (56)

 Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента

Офіс президента опублікував свої роз'яснення щодо формування делегацій із регіонів для святкування Дня Незалежності в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, Офіс президента у фейсбуці опублікував роз'яснення щодо участі в офіційних заходах із нагоди Дня Незалежності України.

У тексті зазначається: "Участь працівників бюджетної сфери в заходах із нагоди 28-ї річниці Незалежності України є добровільною. Інформація про те, що Офіс президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності.

Читайте також: Офіс Президента оприлюднив план заходів із відзначення в новому форматі Дня Незалежності України

Відповідне розпорядження Офісу президента щодо формування делегацій в регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей. Наголошуємо, що йдеться не про глядачів, а саме про учасників заходів, які представлятимуть всі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. Водночас місцеві органи влади мають зібрати інформацію про склад делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем із тим, як дістатися до Києва.

Читайте також: З ініціативи ветеранів та волонтерів у День Незалежності відбудеться Марш захисників України

Нагадаємо, що цього року буде започатковано нову традицію святкування Дня Незалежності: у святкових заходах візьмуть участь не лише захисники України, а й представники інших професій, які є гордістю нашої нації і створюють її майбутнє".

Читайте також: Офіс президента не погоджував із ветеранами час початку маршу на День Незалежності, - організатори

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143409
 
   
 Топ коментарі
 
Вспоминается незабвенний совок!))))
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Клоун зрозумів, що на на його "урочистості" адекватні не йдуть, тому вже з регіонів звозить? Як мені це нагадує януковоща...
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А Зеля другого придумать и не может.
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Ехали бы сторонники Шавермы в Грузию. На пожить пару лет.
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Тітушки, на вас чекає гаряча смола і наша гостинність!
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Це тільки Порошенко зганяв примусово, а хароший мальчік Новає Ліцо може тільки запрошувати добровільно))) да, зелені гельмінти?
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В останні місяців п'ять "Цензор" стрімко зкочується до рівня "Руцгая вісна" - в основному писанина, як і там: ненависть до всього, що зв'язано з Україною і все населення України - це якісь "зебіли". Раніше ця публіка обзивала населення України фошистами та нациздами, а теперь "зебілами".
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Та це просто скорочення від "ЗЕлена БІЛьшість"
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Раньше кацапами и москалями называли, не путай, а теперь зебилы и малоросы
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Тобто, згідно останніх виборів, 91% населення України - це кацапи та малороси і лише ви, котрі тут паскудите в адресу фактично всього населення України - українці?
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До чого тут більшість?До речі Адольф теж виграв демократичні вибори, але це не значить, що я маю поважати його виборців
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И шо? А кучму, ющенку, яныка и петю не то же самое большинство выбирало? "Нас больше - значит мы умнее - это сомнительный аргумент". Мы потому так и живём, что их больше.
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Я не кажу, що той, кого вибрали на виборах - це свята людина. Я веду мову за те, що конкретно на Цензорі тут пише деяка публіка.
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Ну 91% це перебільшення. А так то да ми -українці
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Тебе Игорь ответил? Добавлю.
А как мне тебя не паскудить, уставшего от войны? Зеля прекратил войну?
Как мне тебя не паскудить, ежегодно отдыхающего за границей, плохо живущего?
Как мне тебя не паскудить, игнорировавшего повестки в военкомат?
Или ты про них не знал, так как родители не говорили, а сам живёшь по другому адресу?
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Я так розумію, що Порошенко завершив війну, а Зеленьський її розпочав знову?
Інакше не розумію до чого весь цей набір букв та слів.
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Не звертай увагу....це як колорад який неможна вивести з огороду
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та просто Стьопку від коритця відігнали )
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та ні,Ви не чули, що Зеленський війну вже закінчив?Щоправда, друга сторона цього не знає
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Зе говорил:
Нужно просто прекратить стрелять.
Окружение его говорила, мысли из окружения, война выгодна, нужно перекрыть возможность заработка.
Ты зебил, ты этого не помнишь?)))
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Як дихне, так брехне. Це про Зюзика та його команду.
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Толян, ну чо ты такое пишиш. Это савок. Ни какова гламура.
Я бы ваще ишо Серегу Зверева позвал.
ОЙ, он не ровня Зебилу, он в армии служил.
Формирование делегаций в регионах для выезда в Киев на День Независимости призвано помочь тем, кто хочет "присоединиться к торжествам", - Офис президента - Цензор.НЕТ 3696
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у меня когда жена смотрела парад то плакала от гордости за свою страну, а в этом году будет смотреть ушлепков с квартала с шариками
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Я сподіваюся, що в Україні ще не всі лягли під зе-погань і знайдуться ресурси, які траслюватимуть наживо Народний Парад.
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Будь ласка. Ідіть.
А я хочу подивитися. Сидітиму вночі.
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Треба заслати до зелюкіа якогось шоколадника, нехай потім в інтерв'ю розкаже, що його їхати на парад примусили тортурами Лисий і Юлік. Гарантований рейтинг 8%! Можна буде натикати чимало рашкинських банерів і підзаробити на похід в магазин рошен за солодкими нагородами з гідролізованої соєвої дерті.
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не здивуюсь...якщо влаштують карнавал Копакабана як у Ріо
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Олеся Яхно-Белковская

https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4130403/
2 дні тому

Когда разрешение псевдопроблемы порождает реальную проблему
Уже прослеживается определённая логика: когда новая власть, исходя из политических, а не государственная мотивов, пытается разрешить политически мотивированную задачу, то впоследствии это приводит к созданию реальных проблем.
Вот, скажем, как с парадом. Насоветовал кто-то отказаться от военного парада. Когда стало понятно, что это была ошибка, и ветераны, раз государство не хочет, пройдут без участия государства, дальше пошли бредовые инициативы по исправлению, а по факту ещё большему усугублению ситуации - от шествия бюджетников до Бадоева как режиссера парада.

Или возьмём еще один красноречивый пример, касающихся попыток взять под контроль местное самоуправление. Вначале появился настрой на волне успеха на президентских и парламентских выборов провести и местные досрочные. Когда же стало понятно, что, согласно закона, провести досрочные местные выборы по всей стране - проблематично, да и продолжается реформа децентрализации, появилась «чудная» хотелка сменить власть в городах-миллионниках, прежде всего, в Киеве. Ну а когда Кличко показал, что не собирается поддаваться по сути на шантаж Богдана, наконец, все дошло до инициативы, исходящей, как говорят из ОП, временно заблокировать выделение 10 млрд гривен (из фонда регионального развития и субвенций) городам.
С таким подходом можно искусственно понасоздавать ещё много-много разных проблем.
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Нужно побольше информации про то когда будут пооводится эти парады.
Нормальный человек пойдет на парад к ветеранам.
А зебил на парад бюджетников.
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Макс Бужанский: похоже, парад будет... Что-то вроде...
Что то вроде одинокой фигуры Петра Алексеевича, в измятом костюме, с тележкой, груженной 34 млн.$, весом 340 килограмм, торжественно конвоируемого к месту содержания под стражей

Порохоботы очень переживают, что на 24 августа не будет парада.

Тоскуют, страдают, многозначительно перемигиваются, Гайдукевич даже очередную расовую теорию вывел насчет малороссов, которые чего то там, простите, до конца не дочитал.

Хотел бы их успокоить, похоже, парад будет.

Судя по совокупности заведенных уголовных дел, динамике их развития, азарту следователя и ожиданиям граждан, парад будет.

Что то вроде одинокой фигуры Петра Алексеевича, в измятом костюме, с тележкой, груженной 34мя миллионами долларов, весом о трехста сорока килограммов, торжественно конвоируемого за шиворот к месту содержания под стражей.

И вслед, бесконечная колонна авто, груженная материалами этих самых уголовных дел.

Уверен, толпы граждан выйдут проводить своего любимца на нары в любой день, любую погоду, с прекраснейшим настроением.

Замечательная, кстати, инициатива, на мой взгляд, проводить столичными улицами любого, погрязшего в коррупции персонажа, спекулировавшего патриотизмом.

Если просто вор- никаких триумфов, надели наручники, пожелали хорошего настроения, и разошлись.

Но если крал, представляясь Лидером Нации, тут нужно применять совершенно другой подход.

Ибо нехер красть, раз возомнил себя Лидером Нации.

🤑
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Красиво изложил. Пусть зе прочитает сам и ***** в телефон.
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Да у тебя юмор до Сватов даже не дотягивает.
Дотепник!)
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Аморальный авторитет Зефанов, совкод...р Макс Бужанский.

Новоиспеченный народный депутат Бужанский от партии «Слуга народа» заявил, что он хочет отменить День памяти и примирения, будет праздновать День победы и вообще надо позволить носить георгиевскую ленту.

Если вы не в курсе, то Бужанский - это антимайдановец, который поддерживает Януковича, др*чит на Сталина и он дал интервью сайту Медведчука», - говорит Стерненко. Кроме этого активист напомнил, что в нашей стране уже шестой год идет война с Россией, которая активно использует георгиевскую ленту и культ «победобесия».

«Если Бужанскому очень хочется таскать эту ср*нь - георгиевскую ленту - и праздновать «день пабеды», то пусть п*здует в Москву и там празднует все, что угодно и с какими угодно лентами. Если он вдруг перепутал, то баллотировался он в Верховную Раду, а не в государственную Думу Российской Федерации. Если вдруг до Бужанского это не дойдет, а я уверен, что не дойдет, потому что до таких ватных диплодоков, как он, мало что доходит, то я отдельно хотел бы обратиться к главе партии «Слуга народа» Дмитрию Разумкову и к идейному гуру этой политсилы Зеленскому и сказать, что если они и в дальнейшем будут терпеть в своей политсиле таких товарищей, которые являются явными украинофобами, то закончат они так же, как их предшественники», - заявил Стерненко.
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Афтар бува не родич покійного поца, того шо з юмором про літак, який тяжче повітря?
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А плакаты с мордочкой зебобика уже нарпчатали для желающих их нести？
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Подвоз желающих присоединться к торжествам.. Это, как если бы подвоз бабла, желающим расплатиться за коммуналку?
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Блиииннн!
При ПетРылло такого, точняк , не БЫЛОооОООО!
🤣🤣
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Чим це відрізняється від першотравневої демонстрації? Так і чується голос диктора: хрещатиком крокують вчителі Московського району міста Києва. Ураааа! І вчителі у відповідь Урааа! І махають штучним яблуневим цвітом
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Команда ЗЕблов силою зганяє бюджетників на чужій для них Великий День Незалежності - ЗМІ. В мережі з'явилося розпорядження про забезпечення масовки майбутньої "Ходи гідності" -капітулянтів ", підписаний заступником голови ОП Сергієм Трофімовим.
Розпорядження до Дня Незалежності належить "сформувати делегації з представників медичної, освітньої та громадської сфер (волонтерів, меценатів, благодійників)". Всі згадані особи повинні прибути на репетицію параду (українофобів - капітулянтів) 22-23 серпня.
Підступна пародія продажніх українофобів ЗЕбілів на знівеченій військовий парад - , та й на спаплюжене ними таке святе и велике Українське свято ..
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Нагадує методи кпрс при срср. . Особливо збір інформації про людей, це вже методика КГБ. Вертаємось взад?
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совок - снова здравствуйте.

охренеть. хавайте, зеленодебилы.
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коли петрик привіз термос в Київ, на автобусах звезли прихильників гарячих помий і добряче їм прополоскали вуха. А коли песійна реформа - тиша, ніхто не вишов? І де хвалебна гідність, гааа?
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Традиции отрЫГАлов живут и процветают!!!!
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давно бюджетников не возили))) а транспаранты с лозунгами мы против войны, остановим братоубийство и прочей лабуды будут?
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чувствую зеля до нового года с порохом рейтингами поменяются)))
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А другие так не думают...
Рейтинг самых влиятельных людей Украины в 2019 году возглавил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает издание "Новое время", которое и составило соответствующий список из 100 самых влиятельных фигур политической, экономической и культурной жизни нашей страны.
При этом второе место отдали главе Офиса президента Андрею Богдану, а вот замкнул первую тройку олигарх и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов.
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ну дык это же самое рейтинговое издание)))) трамп утро начинает с чтения нового времени))))
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Не поменяются, а знаешь почему? Заключенного Пороха в рейтинг никто вписывать не будет!
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Чем-то добровольно-принудительным веет от слов: "Формирование делегаций в регионах для выезда в Киев на День Независимости призвано помочь тем, кто хочет присоединится к торжествам". Прямо мечта любого совкофила...
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Словами відомого персонажу фільму "Собачье сердце" управдома тов.Швондера залишається лише зауважити - Ето какой-то позор...
Так званий "парад слуг урода" офісом *********** пропонується провести в кращих традиціях совка під чутким керівництвом бойфренда Вовки Сцикуна і відомого в певних колах нетрадиційної сексуальної орієнтації Б. Можна лише собі уявити склад учасників цього гей-параду
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Безпосередньо. Ви ж не будете заперечувати нетрадиційну сексуальну орієнтацію як самого Вофкі Сцикуна,так і призначеного ним дружбана по "творчому цеху" художнім керівником того ганебного дійства 😕
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Спасибо жителям Кривбаса за президента пид...
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транспарант- рапорт по телефону ЗЄ путіну ;пєрєстал стрєлять
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Злякалися що серед тих хто прийде на святкування не буде прихильників зекоманди.
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Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9514

А при іншій владі то називалося інакше ...
Журналістики гнівалися, піпл осудливі коментики строчив ... торочив про адмін-ресурс ...
Шо, уже нє ?

Хай живе зе-шапіто в зеУкраїні !
уєс, =ви це зробили разом= !
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В слудующем году скорее всего.
Совместный парад переодетых шахтеров из Львова и трактористов из Донецка.
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Тим часом... вечірній допис-зведення ГШ та штабу ООС про ситуації на фронті: http://www.mil.gov.ua/news/2019/08/17/vechirnij-brifing-pres-czentru-obednanih-sil/
Знову стріляли; а про постраждалих з нашого боку - а ні звуку. Не було, чи знову приховують???
Як же вни задрали зі своєю новою тактикою замовчування...
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Давайте всомним Майдан , "Украину без Кучмы" , выйдем все и скажем - ЗЕлю -геть!
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народ ещё не созрел , пару лет и прозреют даже тупые , голосовавшие " по приколу "
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И чем это отличается от того, когда на "томос" людей автобусами привозили? Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2188
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то святе, тоді алкопостол Петро про потойбічне життя проповідував, по той бік України - виїзджайте по-безвізу браття й сестри, чого вам тут робити?
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Воєнний парад- совок. "Першотравнева" хода- зЕ креативчик Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1596
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Единственно шо реально на практике в данный момент сделали ЗЕлебобики это переименовали АП в офис, и подняли всем сотрудникам уже офиса зарплаты. Пока всё.
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Правды ради надо сказать что не только увольняли, ЗЕКкоманда вела активную кадровую работу, все Бенины холуи, клоуны из Шапито 95, администраторы, друзяшки ЗЕкловуна в самые сжатые сроки были назначены на все ключевые должности в стране. Даже откровенно дибила Юзика и то народным депутатом пристроили. Кадровая работа на высоте.
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Не все! Еще два допросили Петра, а вот третий допрос будет с вообще с изюминкой - "детектором лжи"! Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3030
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Я правильно понимаю что все желающие парада, согласны маршировать 1 месяц, чистить и красить технику и им нормально, что их сослуживцы в это время воюют в пыли и грязи .
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Прямо всі воюють, а не марширують, чи красять техніку?
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