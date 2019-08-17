 Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, Офіс президента у фейсбуці опублікував роз'яснення щодо участі в офіційних заходах із нагоди Дня Незалежності України.
У тексті зазначається: "Участь працівників бюджетної сфери в заходах із нагоди 28-ї річниці Незалежності України є добровільною. Інформація про те, що Офіс президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності.
Відповідне розпорядження Офісу президента щодо формування делегацій в регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей. Наголошуємо, що йдеться не про глядачів, а саме про учасників заходів, які представлятимуть всі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. Водночас місцеві органи влади мають зібрати інформацію про склад делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем із тим, як дістатися до Києва.
Нагадаємо, що цього року буде започатковано нову традицію святкування Дня Незалежності: у святкових заходах візьмуть участь не лише захисники України, а й представники інших професій, які є гордістю нашої нації і створюють її майбутнє".
А как мне тебя не паскудить, уставшего от войны? Зеля прекратил войну?
Как мне тебя не паскудить, ежегодно отдыхающего за границей, плохо живущего?
Как мне тебя не паскудить, игнорировавшего повестки в военкомат?
Или ты про них не знал, так как родители не говорили, а сам живёшь по другому адресу?
Інакше не розумію до чого весь цей набір букв та слів.
Нужно просто прекратить стрелять.
Окружение его говорила, мысли из окружения, война выгодна, нужно перекрыть возможность заработка.
Ты зебил, ты этого не помнишь?)))
На жаль...
Я бы ваще ишо Серегу Зверева позвал.
ОЙ, он не ровня Зебилу, он в армии служил.
А я хочу подивитися. Сидітиму вночі.
https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4130403/
2 дні тому
Когда разрешение псевдопроблемы порождает реальную проблему
Уже прослеживается определённая логика: когда новая власть, исходя из политических, а не государственная мотивов, пытается разрешить политически мотивированную задачу, то впоследствии это приводит к созданию реальных проблем.
Вот, скажем, как с парадом. Насоветовал кто-то отказаться от военного парада. Когда стало понятно, что это была ошибка, и ветераны, раз государство не хочет, пройдут без участия государства, дальше пошли бредовые инициативы по исправлению, а по факту ещё большему усугублению ситуации - от шествия бюджетников до Бадоева как режиссера парада.
Или возьмём еще один красноречивый пример, касающихся попыток взять под контроль местное самоуправление. Вначале появился настрой на волне успеха на президентских и парламентских выборов провести и местные досрочные. Когда же стало понятно, что, согласно закона, провести досрочные местные выборы по всей стране - проблематично, да и продолжается реформа децентрализации, появилась «чудная» хотелка сменить власть в городах-миллионниках, прежде всего, в Киеве. Ну а когда Кличко показал, что не собирается поддаваться по сути на шантаж Богдана, наконец, все дошло до инициативы, исходящей, как говорят из ОП, временно заблокировать выделение 10 млрд гривен (из фонда регионального развития и субвенций) городам.
С таким подходом можно искусственно понасоздавать ещё много-много разных проблем.
Нормальный человек пойдет на парад к ветеранам.
А зебил на парад бюджетников.
Что то вроде одинокой фигуры Петра Алексеевича, в измятом костюме, с тележкой, груженной 34 млн.$, весом 340 килограмм, торжественно конвоируемого к месту содержания под стражей
Порохоботы очень переживают, что на 24 августа не будет парада.
Тоскуют, страдают, многозначительно перемигиваются, Гайдукевич даже очередную расовую теорию вывел насчет малороссов, которые чего то там, простите, до конца не дочитал.
Хотел бы их успокоить, похоже, парад будет.
Судя по совокупности заведенных уголовных дел, динамике их развития, азарту следователя и ожиданиям граждан, парад будет.
Что то вроде одинокой фигуры Петра Алексеевича, в измятом костюме, с тележкой, груженной 34мя миллионами долларов, весом о трехста сорока килограммов, торжественно конвоируемого за шиворот к месту содержания под стражей.
И вслед, бесконечная колонна авто, груженная материалами этих самых уголовных дел.
Уверен, толпы граждан выйдут проводить своего любимца на нары в любой день, любую погоду, с прекраснейшим настроением.
Замечательная, кстати, инициатива, на мой взгляд, проводить столичными улицами любого, погрязшего в коррупции персонажа, спекулировавшего патриотизмом.
Если просто вор- никаких триумфов, надели наручники, пожелали хорошего настроения, и разошлись.
Но если крал, представляясь Лидером Нации, тут нужно применять совершенно другой подход.
Ибо нехер красть, раз возомнил себя Лидером Нации.
🤑
Дотепник!)
Новоиспеченный народный депутат Бужанский от партии «Слуга народа» заявил, что он хочет отменить День памяти и примирения, будет праздновать День победы и вообще надо позволить носить георгиевскую ленту.
Если вы не в курсе, то Бужанский - это антимайдановец, который поддерживает Януковича, др*чит на Сталина и он дал интервью сайту Медведчука», - говорит Стерненко. Кроме этого активист напомнил, что в нашей стране уже шестой год идет война с Россией, которая активно использует георгиевскую ленту и культ «победобесия».
«Если Бужанскому очень хочется таскать эту ср*нь - георгиевскую ленту - и праздновать «день пабеды», то пусть п*здует в Москву и там празднует все, что угодно и с какими угодно лентами. Если он вдруг перепутал, то баллотировался он в Верховную Раду, а не в государственную Думу Российской Федерации. Если вдруг до Бужанского это не дойдет, а я уверен, что не дойдет, потому что до таких ватных диплодоков, как он, мало что доходит, то я отдельно хотел бы обратиться к главе партии «Слуга народа» Дмитрию Разумкову и к идейному гуру этой политсилы Зеленскому и сказать, что если они и в дальнейшем будут терпеть в своей политсиле таких товарищей, которые являются явными украинофобами, то закончат они так же, как их предшественники», - заявил Стерненко.
При ПетРылло такого, точняк , не БЫЛОооОООО!
🤣🤣
Розпорядження до Дня Незалежності належить "сформувати делегації з представників медичної, освітньої та громадської сфер (волонтерів, меценатів, благодійників)". Всі згадані особи повинні прибути на репетицію параду (українофобів - капітулянтів) 22-23 серпня.
Підступна пародія продажніх українофобів ЗЕбілів на знівеченій військовий парад - , та й на спаплюжене ними таке святе и велике Українське свято ..
охренеть. хавайте, зеленодебилы.
Рейтинг самых влиятельных людей Украины в 2019 году возглавил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает издание "Новое время", которое и составило соответствующий список из 100 самых влиятельных фигур политической, экономической и культурной жизни нашей страны.
При этом второе место отдали главе Офиса президента Андрею Богдану, а вот замкнул первую тройку олигарх и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов.
Так званий "парад слуг урода" офісом *********** пропонується провести в кращих традиціях совка під чутким керівництвом бойфренда Вовки Сцикуна і відомого в певних колах нетрадиційної сексуальної орієнтації Б. Можна лише собі уявити склад учасників цього гей-параду
А при іншій владі то називалося інакше ...
Журналістики гнівалися, піпл осудливі коментики строчив ... торочив про адмін-ресурс ...
Шо, уже нє ?
Хай живе зе-шапіто в зеУкраїні !
уєс, =ви це зробили разом= !
Совместный парад переодетых шахтеров из Львова и трактористов из Донецка.
Знову стріляли; а про постраждалих з нашого боку - а ні звуку. Не було, чи знову приховують???
Як же вни задрали зі своєю новою тактикою замовчування...