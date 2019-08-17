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Все про:Одеса (2035) пожежа (1735) жалоба (44)

 18 серпня в Одеській області буде оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в готелі

В Одеській області неділю, 18 серпня, оголошено днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в готелі "Токіо Стар".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні, розміщеному на сайті ОДА.

"У зв'язку з трагедією, яка сталася в Одесі 17 серпня і призвела до загибелі людей, оголосити 18 серпня 2019 року в області днем жалоби за загиблими", - сказано в розпорядженні, підписаному в.о. голови Одеської обласної державної адміністрації Світланою Шаталовою (документ опублікованой на сайті ОДА).

На всій території області на будівлях держустанов і підприємств у день жалоби приспустять Державний Прапор України.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

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Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143404
 
 
 Топ коментарі
 
На Цензорі за сьогодні 20 статей за готель. І всього декілька, що стосуються російської агресії. Схоже на переформатування інформаційного простору.
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Были. Просто о них предпочитали молчать. Найди в интернете " катастрофа Ан-26 в Светлогорске", например.
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Гроші дайте постраждалим, їм Ваш траур не допоможе!
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Помнится мне год назад был пожар в Одесской области в дет. лагере и погибли дети из-за несоблюдения пожарной безопасности. Интересно, ответил ли кто-нибудь за это в уголовном порядке. Мало верится. И вот второй пожар.
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В Одесі - bordel ...

Одесити, а де ця ваша кобила Манька Гайдарка, яку вам грузинський психопат вам приволік ?
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В Одесі - траур...
Бордель, я показав час, мешкає у когось в голові...
Ну, то таке, я вже і не дивуюсь...
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Как бы совдепию не ругали таких приключений практически не было.
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Были. Просто о них предпочитали молчать. Найди в интернете " катастрофа Ан-26 в Светлогорске", например.
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Що, пробачте?
Не було інформації - тому й здавалося, ніби "всьо ідьот па плану".
А так... Мій покійний батько деякий час працював у Казахстані - і коли їхав у відпустку додому до Дніпра, то був свідком наслідків суворої залізничної катастрофи. Там було КРОВ-ТЕЛЬБУХИ-РОЗГОНДУРАСИЛО, справжня м'ясорубка. Але в новинах ані півслова.
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Те що лохам не давали інформації зовсім не означає що інцидентів і катастроф не було. Людське життя у совку коштувало три копійки. Знаю випадок коли задля тихої ліквідації жирного іноземного шпигуна скинули з моста у річку цілий тролейбус, з аодієм та законослухняними пасажирами. Те що ти про подібні випадки не знаєш, зовсім не означає що їх не було. І зараз рашка працює в "найкращих" традиціях совка.
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Додам до посту вище: потяг тоді затримався на кілька годин на ж/д вузлі (у Північному Казахстані була справа, на початку 80-х), але хтось недогледів, і двері вагонів не зачинили, тобто пасажири могли виходити... от і побачили неподалік - як розповідав батько, зіткнулося два потяги, точніше на стрілці вантажний в'їхав у пасажирський. Десь 5 вагонів пасажирського перетворилися на meatgrinder.
Невдовзі після цього батька викликали до особіста і взяли підписку про нерозголошення побаченого. Напевно, аналогічні розписки було взято і з інших свідків.
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А как насчет траура по убитым солдатам во время перемирия?
Или им можно За ВСЕХ умирать? Это их долг- я так понимаю, или еще хуже- это их работа, они за это деньги получают!
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На Цензорі за сьогодні 20 статей за готель. І всього декілька, що стосуються російської агресії. Схоже на переформатування інформаційного простору.
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день трьох Г - гелікоптери, готелі, Гримчаки. Так що читайте книжки, а не новини.
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За четыре дня погибло 7 украинских воинов и в стране никакого траура,одни гулянья 18 серпня в Одеській області буде оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в готелі - Цензор.НЕТ 3414
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У готелі була передача РЕВІЗОР у 2015, і тоді ще ведучий сказав - "влада, закрийте цей бордель"!!!
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