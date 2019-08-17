 Міграційна служба має допомогти з документами іноземцям, які жили в згорілому готелі, - Одеська ОДА

Про це сказано в повідомленні ОДА за підсумками позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з пожежею, інформує Цензор.НЕТ.

"Головному управлінню ДМС України в Одеській області доручено провести ідентифікацію іноземних громадян, перевірити законність їхнього перебування на території України, організувати взаємодію з представництвом МЗС України в Одеській області щодо сприяння документування та повернення іноземних громадян до країн громадянства", - йдеться в повідомленні.

Представництву МЗС України в Одеській області доручено надати сприяння в інформуванні відповідних іноземних представників, із чиїми громадянами сталася надзвичайна подія, а також поінформувати родини постраждалих іноземців.

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Крім того, Шаталова наголосила на важливості залучення до розслідування причин трагедії Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області та Головного управління Держпраці в області. З їхньою допомогою розраховують ідентифікувати нелегальних працівників готелю.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

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Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.