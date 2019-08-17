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 Міграційна служба має допомогти з документами іноземцям, які жили в згорілому готелі, - Одеська ОДА

В.о. голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова доручила Головному управлінню Державної міграційної служби (ДМС) в Одеській області ідентифікувати іноземних громадян, які перебували в готелі "Токіо Стар", де в ніч на 17 серпня виникла пожежа, унаслідок якої загинули 9 осіб.

Про це сказано в повідомленні ОДА за підсумками позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з пожежею, інформує Цензор.НЕТ.

"Головному управлінню ДМС України в Одеській області доручено провести ідентифікацію іноземних громадян, перевірити законність їхнього перебування на території України, організувати взаємодію з представництвом МЗС України в Одеській області щодо сприяння документування та повернення іноземних громадян до країн громадянства", - йдеться в повідомленні.

Представництву МЗС України в Одеській області доручено надати сприяння в інформуванні відповідних іноземних представників, із чиїми громадянами сталася надзвичайна подія, а також поінформувати родини постраждалих іноземців.

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Крім того, Шаталова наголосила на важливості залучення до розслідування причин трагедії Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області та Головного управління Держпраці в області. З їхньою допомогою розраховують ідентифікувати нелегальних працівників готелю.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

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Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143403
 
 
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Закрутилась чиновничья машина...сейчас все кому не лень свои пятаки начнут в это дело совать...
А где заявления помощи семьям погибшим...？где привлечение к лечению оучших специалистов？
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Мав бути створений оперативний штаб в ОДА для ліквідації наслідків пожежі, допомоги постраждалим і з'ясування причин трагедії! Оперативний штаб мав контролювати хід рятувальних робіт, порятунок постраждалих та надавати допомогу тим хто лишився без документів та особистих речей, мав надавати допомогу сім'ям та рідним загиблих. Потрібно було виділити кошти для компенсації постраждалим та сім'ям загиблих, щоб рідні загиблих та постраждалих могли дістатись Одеси, надати допомогу у впізнанні загиблих, транспортувати тіла загиблих на Батьківщину, допомогти у догляді за пораненими та постраждалими. Розміщення постраждалих в автобусах це ганьба. Є намети ДСНС, які потрібно було розгорнути в сусідньому парку, облаштувати їх спальними місцями, електрикою та біотуалетами! Після ліквідації пожежі постраждалих потрібно було розмістити в готелі в центрі міста за кошти ОДА (якщо міськрада нічого не робить) щоб постраждалі могли відновити документи, банківські картки, придбати одяг і надати необхідні свідчення правоохоронним органам, не пересуваючись через все місто з 16-станції Фонтану! В чому і як люди без грошей та одягу будуть добиратись через все місто для відновлення документів та на допити в поліцію?
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Надо сначала выяснить откуда эти иностранцы. А вдруг это москали.
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