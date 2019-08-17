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 Суспільство
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Все про:гелікоптер (206) Львівщина (928) розбиття (195) ДСНС (2024) ДБР (436)

 Військовий вертоліт впав під час зльоту на навчаннях на Львівщині

На військовому аеродромі в Бродах на Львівщині під час зльоту впав вертоліт Мі-2. На борту перебували 2 людини, вони живі і не постраждали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Аварія сталася в п'ятницю, 16 серпня.

"О 15:33 від оперативного чергового Західного РКЦ (Регіонального координаційного центру. - Ред.) надійшло повідомлення, що на аеродромі "Броди" під час зльоту з висоти близько трьох-чотирьох метрів впав на правий бік вертоліт Мі-2, на борту якого перебувало двоє членів екіпажу", - зазначили в ДСНС.

За даними рятувальників, пожежі не було, тому пожежні підрозділи не залучались. У ДСНС підкреслили, що ніхто унаслідок падіння вертольота не травмувався.

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Вертоліт розбився під час навчань, що відбувались на території військової частини А2595. Про це виданню Zaxid.net повідомила прессекретар територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Зорислава Тивін.

Зараз на місці події працюють слідчі ДБР і військові прокурори. Вони з'ясовують причину і всі обставини інциденту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143402
 
 
 Топ коментарі
 
Життя наших військових має найвищу ціну, а нові гвинтокрили це зробимо.
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наверное вертолет - один из тех, которые петя-ленточка типа "передавал"
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Кто же признается, что только ягодицы болят...
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Да там нормально. Думаю что ограничений по здоровью у экипажа не будет.
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Да и у детей, вроде бы, когда папа отшлёпает ограничений по здоровью не возникает...
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Повезло что невысоко успели взлететь, хоть живы все.
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Хвала Богу,що люди живі,а цей мотлох давно треба утілізувати.
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Заради справедливості, ґамериканський Bell UH-1 ("Ірокез") - той ще дід, ветеран В'єтнаму, проте й досі літає і не збирається у відставку. З численими модернізаціями, звичайно - але головне, що основа (конструкція) вийшла гідною.
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Нижче написав )) То дід-воювальник ще той.
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Тут дело не в возрасте. МИ-2 тоже до 1998-го года выпускался, а в Польше так вообще до 2006-го. Конструкция довольно удачная для своего класса. Вся беда в обслуживании.... Військовий вертоліт впав під час зльоту на навчаннях на Львівщині - Цензор.НЕТ 736 " во время взлета с высоты около трех-четырех метров упал на правый бок вертолет Ми-2" Источник: https://censor.net.ua/n3143402 Скорее всего обрыв тяги автомата перекоса несущего ротора. Это очень ответственная, высоконагруженная деталь, которая меняется после определенного числа часов налета. Деталь сертифицируемая и производится в педирации..... Где взяли и что поставили на данный борт покажет следствие.....
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Критерії «Айфона», не завжди підходять до військової техніки.
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Вдалі збройні системи служать довго. Вищезгаданий Bell UH-1, наприклад. А ще бомбардувальник B-52 Stratofortress - то взагалі дід-воювальник 1955 року. Та й ґавтомат Калашникова хоч і пижжений у німців, але ґвер вийшов збс. "Джавеліни", "Абрамси", "Хаммери" і багато іншої зброї/техніки - теж вже ветерани. Достатньо їх модернізувати - але основа залишається the same old good.
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Життя наших військових має найвищу ціну, а нові гвинтокрили це зробимо.
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Вот в данной ситуации, если бы главзебил назвал бы это летное ЧП "инцидент", былобы нормально.
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Гелікоптер - хмуй би з ним. Головне, люди не постраждали.
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А це значить, що коли бабуся, казала своєму онучку : «Ти ж там, літай понижчє, і не дуже швидко», вона мала на увазі саме гелікоптер.

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Железо черт с ним, а ребята молодые должны отметить это в ресторане.Можно выпить.
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Можно даже кацапских пилотов пригласить, которые в кукурузе спаслись.
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мсб2 - надія...цими гелікоптерами богуслаєв міг би забезпечити і мвс, замість французьких аербасів
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Це саме шоп ота підсмажена Моторола тобі машину відремонтувала. Не страшно буде їхати?
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А почему не запретят всякие разные ядерные испытания для блага всей Земли? Ведь загрязнив море или океан оттуда радионуклиды расплывутся везде.
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Е-е-еее... Взагалі-то нуклеарні випробування давно вже заборонені.
З Вікіпедії: У 1996 році було підписано Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, країни, що ратифікували Договір, зобов'язалися не відновлювати випробувань ядерної зброї.

Останні (вже підземні) ядерні випробування були проведені:
СРСР - у 1990 році,
Великою Британією - 1991 році,
США - 23 вересня 1992 року,
Францією - в січні 1996 року,
Китаєм - в липні 1996 року.
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Я мав на увазі серйозні країни. КНДР - неадекватні аутсайдери, то окрема сумна тема (як власне і кацапстан, нещодавно оно "випробували", блть...)
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А почему галоперидол не выдают в школе для блага всех трудящихся? Ведь после школы много кто заболевает - они везде!
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А яблочки, что растут в селе за 20 км от последних испытаний, можно кушать? Если они везде.
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Ну если винторогому скоту в паРаше...то не только можно...но и нужно..
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Для цього є більш дешеві і дієві речі: «Бояришнік» і пропагандон шоу Скабєєвої і Шарія
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надо. чаще. летать.
такую страну просрали. на топливо денег нет обеспечить регулярные полеты.
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