 Військовий вертоліт впав під час зльоту на навчаннях на Львівщині

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Аварія сталася в п'ятницю, 16 серпня.

"О 15:33 від оперативного чергового Західного РКЦ (Регіонального координаційного центру. - Ред.) надійшло повідомлення, що на аеродромі "Броди" під час зльоту з висоти близько трьох-чотирьох метрів впав на правий бік вертоліт Мі-2, на борту якого перебувало двоє членів екіпажу", - зазначили в ДСНС.

За даними рятувальників, пожежі не було, тому пожежні підрозділи не залучались. У ДСНС підкреслили, що ніхто унаслідок падіння вертольота не травмувався.

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Вертоліт розбився під час навчань, що відбувались на території військової частини А2595. Про це виданню Zaxid.net повідомила прессекретар територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Зорислава Тивін.

Зараз на місці події працюють слідчі ДБР і військові прокурори. Вони з'ясовують причину і всі обставини інциденту.