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 Події
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Все про:Одеса (2035) пожежа (1735) жалоба (44)

 18 серпня в Одесі - день жалоби у зв'язку з пожежею в готелі "Токіо Стар"

Розпорядженням одеського міського голови Геннадія Труханова 18 серпня в місті оголошено днем жалоби.

Про це повідомили в пресслужбі міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на будівлях виконавчих органів і комунальних підприємств Одеської міської ради, установ і організацій міста буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси. На приспущених прапорах - жалобні стрічки.

Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики і проведення розважальних заходів.

Читайте також: Кількість жертв пожежі в готелі "Токіо Стар" збільшилася до 9

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Читайте також: Через пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одесі стався транспортний колапс

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143401
 
 
 Топ коментарі
 
а когда убили наших 4-х солдат за один день - никто траур не объявлял
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А шо у тебя згорело 2 мая ?
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Пиар...если достижений за 90 дней работы нет...то используется любая возможность...даже на костях...
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а когда убили наших 4-х солдат за один день - никто траур не объявлял
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Труханов був лідером Антимайдану в Одесі, який закінчився збройним заколотом, стрільбою в центрі міста, десятками загиблих та поранених людей!!!! Про що Ви говорите, який траур по солдатам, навіть салюти запускати не забороняють і кожен день в Одесі салюти та фейерверки!!!!! Одеська мафія ненавидить Україну і ненавидить Одесу та одеситів - це бандити, кримінальні російські мафіозні клани які захопили місцеву владу в Одесі та Одеській області!!!! Труханов був причетний до торгівлі зброї російською мафією через Одесу в гарячі точки по всьому світу, це людина яка входить в міжнародну преступну організацію яка контролюється російськими спецслужбами та путіним! Труханов колишній керівник охорони кримінального авторитета Ангерта (Ангела). Того Ангела який в 90-ті публічно бив одеських прокурорів на вулиці і ніхто його за це навіть не посадив до в'язниці! Ця банда вже 30 років тероризує Одесу та одеситів і немає на них жодної управи, бо не досі не було в Україні нормальної влади! Труханов побудував дерев'яні незаконні двоповерхові корпуси в дитячому санаторії Вікторія, де потім відбулась жахлива пожежа і загинули діти, тільки дивом тоді вдалось уникнути дестякі загиблих дітей і за це Труханова мали посадити, але Труханов дав хабар порошенку і його відмазали! Труханов продав завод Краян собі і потім в себе його викупив під розміщення мерії за страшні гроші і за це теж Труханова не посадили, бо Труханов заніс хабар порошенку 20 млн доларів!
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Хозяин сгоревшего отеля Вадим Чорний советник мэра Одессы по коррупции.
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Ещё в Одессе горел детский лагерь. Соболезную родным.
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А чому за загиблими вояками ніякої жалоби не оголошено? Бо то не люди чи як так?
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А вы можете скорбить только по указу?
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могли бы и не напрягаться -и так давно ясно ,что у зебобиков с мозгами проблемы
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"...Бо то не люди чи як так?"

Зачем Вы так? Люди! И Люди с большой буквы! Но ведь и при прежней власти никто траур не объявлял по погибшим воинам. Да, это и нереально, т.к. не может страна 5 лет жить в сплошном трауре. И это нужно понимать при всей боли...Чуть ли не каждый день...Выше пишут о 4-х погибших и о том, что траур не объявили. А если бы двое или один, то тогда как?...А в Одессе решение принято на местном уровне (имеют право).
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Звичайно, що така пожежа є трагедією. Але чи варто втручатися президенту у розслідування?
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Пиар...если достижений за 90 дней работы нет...то используется любая возможность...даже на костях...
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цей готель мав єдиний стосунок до столиці Японії - ганьбив її назву.
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Работал с сигнализацией кабелями

Кабель прежде чем ложить нужно замерять
Хорошим прибором а не приспособлением для проверки
Целостности кабеля
Проводку закладывать с хорошим запасом /мощности/возьмите любой эл.прибор включите /шнур греется/
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🐷 лєнточку тама не чик-чик,не??
Шо ексгідрант чик-чик завше горіло чи не робило..
🤔
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ВЛАДЕЛЕЦ гостинницы ЧЁРНЫЙ заявил что готов нести ответственность за всё. я не понимаю какая должна быть ответственность за смерть 9 людей. у которых есть семьи. братья и сёстры и дети и так далее которые теперь лишились своих родственников и друзей и близких...?готов нести ответственность...клятва гипократа. клятва народу страны. клятва депутатов.судей. и так далее на самом деле простая болтология для протокола и не более того...никто ни за что не отвечает и не придерживается как правило этих всех клятв даже перед БОГОМ кто даёт её в раде или ещё там где....((
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