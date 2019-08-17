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Все про:арешт (998) Гримчак (79) застава (214)

 "Жодних застав. Ну де я буду брати гроші?" - дружина Гримчака

Дружина заарештованого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Юлія заявила, що не вноситиме застави за чоловіка.

Про це вона сказала журналістам у залі суду після засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Букви".

На запитання, чи телефонував хтось вчора і пропонував внести заставу, дружина Гримчака відповіла, що вона не буде збирати гроші для застави, оскільки її чоловіка підозрюють в економічному злочині.

"Ні, жодних застав. Ну де я буду брати гроші? Я дуже вдячна за те, що нас підтримують друзі, близькі, чужі люди. Якби я сказала, давайте зберемо гроші, то гроші, можливо б, зібрали. Але я думала: якби я так зробила і не дозбирали б грошей. Ті кошти, які були б на картці, що я із ними робила б? Повертала? Це схема неприйнятна. Крім того, у нас злочин економічний, тому про гроші питання у нас не стоїть. Ми не будемо вносити застави", - сказала Юлія Гримчак.

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Також вона додала, що її рідні переходять у режим сім'ї, у якої батько у в'язниці.

"У нас план "А" - вижити. План "Б" - це щоб батько повернувся додому", - додала дружина заступника міністра.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143400
 
 
 Топ коментарі
 
Боится запалиться.
А где гений Порошенко? Не выручит верного подельника и заливистую порохоботскую собаченку?
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А почему бы браткам-порохоботам не скинуться на подбарыжного единоверца?
Знают, лукавые, что им одним не ограничится. LOL
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Петруха ведь докажет, что не патологический жлоб, и внесет залог за побратыма, правда?
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Офигенно,что петьки изо всех сил отмазывают чинушу.Любой украинец знает, что это шобла за малейшим исключением из себя представляет.Надо просто к дороге выйти и посмотреть,какие тачки мимо проезжают.А потом задаться элементарным вопросом:ну неужели все владельцы этих элитнейших авто-бизнесмены.В общем,петьки,-продолжайте
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Ну да.Зеленский на велосепеде ездит.
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Зеленский-успешный бизнесмен.Тут как раз вопросов нет.Продолжайте-продолжайте
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Успешный бизнесмен с 0 доходом?
Анекдот.
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Я ж не чинуша.К его доходам/недоходам никаких вопросов что у петек,что у витек-не возникало. Давай прям официально:Государство Украина обвиняло в чём-то гражданина Зеленского что при злочінной владі,что при "патриотической"?Аргументы жду.
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Ты просто не понмаешь что несешь.
Если Зеленский успешный бизнесмен он должен платить налоги.
В США это приравнивается к государственной измене.
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петька-законченный ублюдок.Пр нём государственный изменник стал президентом.Он мог это ЗАКОННО пресечь,но не сделал(офигеть,наша дискуссия напоминает поддавки)
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Не путай доход с прибылью и дивидендами!!!
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Мне достаточно что его бизнес декларирует себя банкротом что бы не платить налоги государству.А сам бизнесмен у нас успешный - может себе позволить.
Зебилам не стыдно делать мордень ящиком и о народе беспокоиться?
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"Ты просто не понмаешь что несешь.
Если Зеленский успешный бизнесмен он должен платить налоги.
В США это приравнивается к государственной измене." - у налоговых органов при президенте Порошенко не было никаких вопросов и претензий к Зеленскому и его бизнесу.
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Так Порошенко коррупционер номер один в Европе.
А при Зеленском есть вопросы?
Ты не отвечай бот.
Это что бы поржать.
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"что бы" вместе пишется, дамбасюк недоученный.
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Мне без разницы.
Ты бот ты и следи за ошибками пока я другого бота себе не поставил.
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Если бы он хоть на копейку скрывал доходы, мародёр просто посадил бы его.
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Я то же верю что он НЕ успешный бизнесмен.
Это вон твой друг вверху доказывает обратное.
С ним поговори.
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А Порошегко он ето по вашему? Если Зебил "умпешный" бизнессмен, тогда Порошегко в сто опз успешнее. И отсюда возникает один **** очень простой вопрос к персонажам похожим на вас- почему машины на которых ездит Зебил- это машины честного человека, а Порошенко- это машины вора! У , противоречиц не находишь в своей тупой логике?
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Тобто вона каже - люди,це наш перший хабар,ми ще не набрали і не скопили,а нас уже схопили...Ми більше не бу...зразу хапати лимон,бу починати з маленьких хабарчиків,так тисяч по десять-двадцять зеленню...
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А завтра " друзья " неожиданно посовещаются , скинутся с карманных денег и внесут эти какие-то несчастные 6,5 миллионов .
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Після ознайомлення з "творами мистецтва", відібраних особисто шизіком Вофкою Сцикуном для своєї палати в дурці - я вже зєбілам в нічому не дивуюся . Як колись казав один "класик" - "Дєло состряпано якось по зєбільному" 😃
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ЗЕбильная шобла настолько тупая, что даже их сявки из сбу, дбр и гпу обосрались по полной программе. Любой адвокат средней руки поставит их всех раком.
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Слушай, у тебя какая-то фобия по отношению к Зеленскому!
Ты поаккуратнее с этим
Так и с ума можешь сойти "Жодних застав. Ну де я буду брати гроші?" - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 2563
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Видео пересмотрела, теперь бесится от зависти Роялю.
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После того как придумали криптовалюты, а в частности полностью анонимное Monero брать взятки наличкой, как минимум проявление самоуверенного кретинизма...
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но всегда отдают на растерзание самого слабого ...
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"Где деньги,Зин ?"...(с) Та і то так,останній буй без солі доїдають,бідолаги...
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Звідки ми це обговорюємо.З 3-х замовних публікацій яогось адвоката якогось впійманого на хабарі рішали.Але,згідно правил ЕСПЛ постанова суду не завжди неминуче призводить до визначення повного складу злочину,або й навіть відсутньості такого.Тому такі публікації в багатьох випадках заборонені до повного завершення разслідування.Для цього,як і початкова постанова,так і матеріали розслідувань не підлягають розголосу до завершення без узгодження сторін.Чи давала суддя дозвіл адвокатові публікувати неузгоджену сиру постанову?Звісно,що ні.Питання:"Де реформована Порошенком судова система?Чому суддя-винуватец,а адвокат,який представляє рішалу-обвинувач судді?На лице1)Зневага до Суду 2)Розголошення невідкорeгованих матеріалів без взаємної згоди сторін.Висновок:В Україні "закон,що дишло-куди повернув-так і вийшло".
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Щось не зрозуміле.
Яка сира постанова суду?
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Якщо то сира постанова ії не можливо оскаржити.
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Усі ці свої постанови суд викладає на свії сайт.
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Правильно,що викладає.Неправильно,що зловживає, розтягуючи процес похибками в судочинстві,мотивуючи людським фактором,що призводить до корупції.
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Послушал эту тетку и сам себе думаю, до чего же они все такие убогие и нищие. Машины нет, денег нет, живут по друзьям и съемным хибарам, питаются одними арбузами. Прямо слезу вышибает. Миллиардер Порошенко одевается с секонда, давится пирожком в буфете, на стрижку и визажиста денег нет, туфли стоптанные, выглядит, как алкаш из пивбара. Все для народа, все для страны! Суки барыжные. Надо узаконить высшую меру для этих гандонов или народный трибунал.
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а шо? в бьлгарії люді добрєйє? Хабарніку на залог подают щедро?
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схоже - молода Юлька Гримчак сама і здала свого старого (і вже неодноразово рогатого !) чоловіка , а все нахапане ним за 5 років просто забере собі "Жодних застав. Ну де я буду брати гроші?" - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 3017
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Нове реаліті шоу «К 95»: «Юрій Михайлович- Миколайович Гримчак в СІЗО»
«Свати» нєрвно курят в сторонке...

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куда дєньгі дєвать, когда до лярда чєрвонца нє хватайєт!?!?!?!
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а пусть сідіт на кічє - у мєня любовнік моложе
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"У нас план "А" - вижити.
Я зараз б...ть розридаюсь. Цей план у 50% населення і 90 % пенсіонерів.
Це мені нагадує відьму третього тисячоліття, яка репетувала що "у нас немає грошей навіть на адвоката", а зараз живе мільонершею....
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так организуйте сбор: "пороховатній, хворій на хронічний пизжебаблоз в останній стадії, дитині потрібна фінінсова допомога для лікування за межами слідчого лікувального закладу СБУ в домашніх умовах", както так
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А еще придется на свои жить, как большинству граждан. Мдя, и никакой группы поддержки от ПЕС в зале суда . Показали подборку, как он закрывал рот оппонентам на ТВ эфирах. Представляю что делал с подчиненными.
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брехуха, никто поросенковцам не верит, они наворовали миллионы долларов за 5 лет..
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Почему сразу врет? Вы, зелелюбы по себе судите, или что?
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Должно случиться чудо.Матери-одиночки,либо "участники АТО" ,прознав какой хороший человек ни за что чалится за решёткой,скинутся по календарику и внесут залог.
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нету денег? ох и ******. если он под конец работы кабмина лям взятки просил, то сколько он наколядовал до этого за 5 лет на должности и будучи нардепом. может просто решила забить на мужа и свалить по тихому с наворованным?
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А и правда собачий лай напоминает это все.
Собрала-сдала деньги - значит, украла.
Не собрала-не сдала - значит, зажала.
Короче - показалась собачкам - раздался лай.
Вот и вся причина для гавканья.
Може он и виноват, только собачкам на это похрен.
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Послушаешь вас порохоботы не борятся с коррупцией - плохо, борятся с корруцией - тоже плохо
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кто то поверит . что им негде взять залог тот копеечный что им суд предложил? та по сусекам поскрести...по корешам. компаньйонам и кумам...ведь все в окружении медыкованные тоже...загашник откроют и не притворяются что живут и жили на зарплату..
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