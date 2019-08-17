 Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету

Вирок росіянам ухвалив окупаційний Кримський гарнізонний військовий суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". Несанкціонований запуск ракети Х-29ТД стався ще 1 жовтня 2017 року.
"Слідство встановило, що військовослужбовці Чебанов та Звєрєв під час підготовки до перевірки ракети на автоматизованій апаратурі "Ока" порушили правила поводження зі зброєю, що становить підвищену небезпеку для оточення. Експерти встановили, що Міністерство оборони (Росії. - Ред.) зазнало матеріальної шкоди в розмірі понад 46 мільйонів рублів", - сказано в повідомленні пресслужби суду.
Суд призначив Олексію Чебанову покарання у вигляді обмеження по військовій службі на один рік і три місяці з утриманням 15% із його грошового забезпечення в дохід держави, а Миколі Звєрєву - рік обмеження з виплатою 10% на користь держави.
Під час ухвалення вироку суд врахував позитивні характеристики військовослужбовців і пом'якшувальні обставини - добровільне відшкодування майнових збитків, заподіяних унаслідок злочину (три тисячі рублів кожним підсудним), а також наявність у Звєрєва чотирьох малолітніх дітей.
Х-29 ТД - російська авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" малого радіусу дії. Призначена для знищення укріплених цілей, як от залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадочні смуги, кораблі водотоннажністю до 10 тисяч тонн і підводні човни в надводному положенні.
Аризонский дорожный патруль был немало озадачен, натолкнувшись на оплавленную груду метала у подножия утеса, возвышавшегося над дорогой. Место крушения выглядело как после авиакатастрофы, однако, хоть и не сразу, но в груде обломков полицейским удалось опознать автомобиль «Шевроле Импала» 1967 года выпуска.
Как выяснилось, машина принадлежала американцу, бывшему летчику, который так и не смог расстаться с полетами после увольнения из ВВС и во что бы то ни стало решил вернуться на небо. Для этого он приделал к своему автомобилю реактивный самолетный двигатель, выбрал безлюдное прямое шоссе в степях Аризонщины, выжал сцепление, газ и нажал на некую красную кнопку…
Дальше все было как в сказке: видели добра молодца севши, не видели поехавши. Все остальное эксперты установили с известной долей вероятности - по характеру горения и плавления асфальта и другим косвенным данным. Место старта находилось более чем в трех милях от финиша (то есть от скалы). Несчастная «Антилопа-Гну» развила скорость около 350 миль в час и оставалась на дороге на протяжении двух с половиной миль (10 - 15 секунд). Водитель при этом испытал перегрузки, более типичные для авиации, но все еще пытался затормозить, в результате чего шины стерлись, оставив на дороге жирный черный след. Затем машина, конечно, взлетела и оставшуюся до скалы милю с небольшим преодолела по воздуху.
Могилой новатора стал черный кратер в вертикальной стене - глубиной три фута на высоте 40 метров.
Полицейские, которые нашли его зубы (все, что от него осталось) в груде жженого металла, объяснили его смерть тем, что автомобильные тормоза не предназначены для таких нагрузок. Неповрежденной осталась наклейка на бампере его автомобиля. Она гласила: «How do you like my driving? Dial 1-800-EAT-SHIT». («Как ты находишь мою езду? Звони 1-800-Поцелуй-Мою-Задницу»). Свою задачу бывший летчик выполнил. На небо он попал
по своим своим же - это ж фишка такая.. нехай!
Але ж якщо у міжвушному просторі вата, то це forewer....
ну и потом ещё из зарплаты чуть-чуть поудерживают., ещё пару тысяч будет.
Ха-ха . . .
« Після розпаду СРСР виробники компонентів ракети залишилися у різних країнах, і подальше виробництво ракет було розгорнуто як у Росії на Ленінградському Північному заводі, так і в Україні на ДАХК «Артем»[2]. »
то була б годна новина.
А після нуклеарного бласту ізотопи більш суворі
Залікове тролювання кацапні від братчиків-словенів. Це 10/10. І чомусь сумніваюся, що чувіху з ТАКИМИ ім'ям та прізвищем призначили амбасадором випадково
Доречі, це не анекдот !
Хоча є й анекдот.
Покупець у відділі мяких іграшок, продавчині:
- Ану дайте мені оту велику рожеву плюшеву сраку.
- Пане, то не срака! То серце!
- Пані, я 30-ть років, пропрацював кардіологом, і не Вам мені розказувати, як виглядає серце.»
Про це написав Антиколорадос - при його розумі не запідозрити фейк.... х.з., дивно навіть. Так як і за Зелю з нарізаним відео - видно шо фейк, а він цілу статтю виклав тіпа факт. Нахєра?
ща даже скину про словенку.
https://defence-line.org/2019/08/posol-vzorvavshaya-set/
Кацапам такі "новини" з розряду "викопали море".
До кацапів вже нічого не липне, але якщо хтось інший фейкане - смороду буває шо не продихнеш.
Однако буквально вчера случилось событие, которое стало россиянам таким себе ударом даже не под дых, а в пах. Словения назначила нового посла в РФ, бывшую чемпионку Европы и бронзовую призершу чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 70 кг. Назначение нового посла, всегда сопровождается обязательной процедурой. Посол вручает главе
страны пребывания верительные грамоты и тот - лично их принимает. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, если бы не имя посла. Зовут ее Раша, а полностью ее имя и фамилия звучит так: Раша Срака Вукович.
Имя как имя, и делать из этого трагедию - не имело никакого смысла. Помнится был футболист, игравший против российской команды, так у него и вовсе фамилия был Х*й и ничего, об этом уже все забыли, но если бы у него было имя Раша, это была бы трагедия.
Но вот эта новость попала в Сеть, и россияне назвали ее фейком. Они не верят, что такое может быть в принципе, и некоторые просто доходят до истерики и даже создается впечатление, что в порыве чувств могут наложить на себя.
Ну что же, для тех у кого сейчас настроение не очень, стоит покопаться в сети и посмотреть на реакцию россиян на эту новость, которая говорит о них больше, чем любые монографии. Это их автограф.
https://www.youtube.com/watch?v=IO-SGLPOUPY
И в то же время, россияне просто не могут спокойно относиться к представителям других народов и стараются их вымазать какими-то обидными словечками. Так проще выглядеть великими. Поэтому вместо французов у них - лягушатники, вместо итальянцев - макаронники, а дальше - фрицы (гансы), пиндосы, черномазые, хачики, хохлы, бульбаши, узкоглазые и так далее. И вот именно в этом - нет у них никаких проблем.
Штирлиц встретил врага свинцом. Винцо врагу понравилось.
...
Штирлиц шёл по улице и вдруг почувствовал, что в него с леденящим душу звуком летит свинец. Штирлиц быстро укрылся за углом. Свинец с громким хрюканьем пронёсся мимо.
Дупною пожежею кацапні задоволений.
🤗
😂😂😂
Ущерба бы поболее))
- А вы, оказывается, бесчестный человек, Маргадон.
- Конечно! Если б я был честный человек, сколько бы народу в Европе полегло! Ужас!
Это я к тому, что боевая часть ракеты - 100кг, к сожалению, не взорвалась. наверно, рукожопость кацапов сыграла свою роль.
🤗
сказок путинских -
уря!
Росатом в Беларуси строит АЭС. Уронили корпус ядерного реактора. Корпус, который везли на замену, зацепили за столб. Рабочим не платят зарплату.
Рукож@пы опасны, потому что не сидят у себя в северодвинсках, а несут свое рукож@пое «величие» по всему миру.
Мінять, не стали тому, що: «очєнь дорого, ****»...
Курчатова, Зельдовича, Харитона и Сахарова,
давших империи зла ЯО. Такое вселенское злодеяние
не должно быть прощено, пока оно не смыто.
Раскаяние Сахарова стало для меня в юные годы важным фактором в принятии профессиональных решений.
Атомну бомбу, для Росії, створив полонений німецький фізик, штурбанфюрер СС, двічи Герой Соц. Труда, Фон-Арденне. За допомогою вкраденої Павлом Судоплатовим, в США документації по її створенню, розроблену у тому числі геніальним українським вченим Георгієм Богдановичем Кістяківським.
От такий то пєрдімонокль, малята...
Фукса тоже вспоминаю, каждый раз, когда ловят очередного российского шпиона и вместо колесования в публичном месте мразь отделывается годиком-другим отсидки или обменом.
Работа на российский и советский ВПК и шпионаж в пользу империи зла во всех ее инкарнациях должны приравниваться к преступлениям против человечности без срока давности.
https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Fuchs
А от ці останні данні приводять сталінососів у дике роздратування, коли їм задають питання: «Ачому США, маючи у 1949 році, 200 (ДВІСТІ ) атомних бомб, не скинули їх СРСР?
так шо ві нам імєєтє січас гаваріть об радіоактівних аерозолях с Ньонокси?..
Кто это понял?
😁
...но стрельнули раньше времени -- мимо кассы...
При их рукожёппости, даже радиацией уже засрали свою Парашу федерашу, а засравшим - медальки даже дали
Полезно им, как и санкции, радиация то(нервно смотрит направление ветра на Параше)
Глубокий кризис переживала и социальная сфера области. Сегодня никто не поверит в то, что в Крыму в конце 1953 года было только 3 хлебных магазина, 18 -магазинов мясопродуктов, 8 - молочных магазинов, 2 -магазина тканей, 9 -магазинов обуви, 5 -магазинов стройматериалов и 28 - книжных магазинов [самая читающая в мире страна!]. Полностью прекратилась торговля овощами и картофелем в государственном секторе "(ЦГАОО: Ф-1-ОП 52. Спр. 490. Ар.9.) Крым: До и после того, как он был "подарен" Украине
И еще
РОССИЙСКИЙ КРЫМ ОБРАЗЦА 1953 ГОДА: ВОСПОМИНАНИЯ АЛЕКСЕЯ АДЖУБЕЯ, ЗЯТЯ ХРУЩЕВА
😁
😁
- Господа офицеры! Водители Ларионов и Кутьков, используя слабые места
и встречный план, взяли на себя допол...нительные обязательства.
(Наливает из графина.)
Председательствующий (пьет из графина):
- Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.
Чем ответят Зорян и Шкиряк?
Что- то общее есть.