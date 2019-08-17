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 Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету

Двоє військовослужбовців армії держави-окупанта запустили в ангарі авіаційну керовану ракету. Ангар і обладнання пошкоджено, знищено 2 ракети. Військовослужбовців засудили.

Вирок росіянам ухвалив окупаційний Кримський гарнізонний військовий суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". Несанкціонований запуск ракети Х-29ТД стався ще 1 жовтня 2017 року.

"Слідство встановило, що військовослужбовці Чебанов та Звєрєв під час підготовки до перевірки ракети на автоматизованій апаратурі "Ока" порушили правила поводження зі зброєю, що становить підвищену небезпеку для оточення. Експерти встановили, що Міністерство оборони (Росії. - Ред.) зазнало матеріальної шкоди в розмірі понад 46 мільйонів рублів", - сказано в повідомленні пресслужби суду.

Суд призначив Олексію Чебанову покарання у вигляді обмеження по військовій службі на один рік і три місяці з утриманням 15% із його грошового забезпечення в дохід держави, а Миколі Звєрєву - рік обмеження з виплатою 10% на користь держави.

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Під час ухвалення вироку суд врахував позитивні характеристики військовослужбовців і пом'якшувальні обставини - добровільне відшкодування майнових збитків, заподіяних унаслідок злочину (три тисячі рублів кожним підсудним), а також наявність у Звєрєва чотирьох малолітніх дітей.

Х-29 ТД - російська авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" малого радіусу дії. Призначена для знищення укріплених цілей, як от залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадочні смуги, кораблі водотоннажністю до 10 тисяч тонн і підводні човни в надводному положенні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143399
 
   
 Топ коментарі
 
А тим часом...
Залікове тролювання кацапні від братчиків-словенів. Це 10/10. І чомусь сумніваюся, що чувіху з ТАКИМИ ім'ям та прізвищем призначили амбасадором випадково Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 4738 Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 5127

Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 3252
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Хотіли ракети до мотоцикла прив'язати й прокотитися з вітерцем.
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До речі, лауреатом премії Дарвіна 1995 року став американський відставний пілот, що втнув дещо подібне (з летальним наслідком):

Аризонский дорожный патруль был немало озадачен, натолкнувшись на оплавленную груду метала у подножия утеса, возвышавшегося над дорогой. Место крушения выглядело как после авиакатастрофы, однако, хоть и не сразу, но в груде обломков полицейским удалось опознать автомобиль «Шевроле Импала» 1967 года выпуска.
Как выяснилось, машина принадлежала американцу, бывшему летчику, который так и не смог расстаться с полетами после увольнения из ВВС и во что бы то ни стало решил вернуться на небо. Для этого он приделал к своему автомобилю реактивный самолетный двигатель, выбрал безлюдное прямое шоссе в степях Аризонщины, выжал сцепление, газ и нажал на некую красную кнопку…
Дальше все было как в сказке: видели добра молодца севши, не видели поехавши. Все остальное эксперты установили с известной долей вероятности - по характеру горения и плавления асфальта и другим косвенным данным. Место старта находилось более чем в трех милях от финиша (то есть от скалы). Несчастная «Антилопа-Гну» развила скорость около 350 миль в час и оставалась на дороге на протяжении двух с половиной миль (10 - 15 секунд). Водитель при этом испытал перегрузки, более типичные для авиации, но все еще пытался затормозить, в результате чего шины стерлись, оставив на дороге жирный черный след. Затем машина, конечно, взлетела и оставшуюся до скалы милю с небольшим преодолела по воздуху.
Могилой новатора стал черный кратер в вертикальной стене - глубиной три фута на высоте 40 метров.
Полицейские, которые нашли его зубы (все, что от него осталось) в груде жженого металла, объяснили его смерть тем, что автомобильные тормоза не предназначены для таких нагрузок. Неповрежденной осталась наклейка на бампере его автомобиля. Она гласила: «How do you like my driving? Dial 1-800-EAT-SHIT». («Как ты находишь мою езду? Звони 1-800-Поцелуй-Мою-Задницу»). Свою задачу бывший летчик выполнил. На небо он попал Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 1124
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Когда служил срочную, на аэродроме технари рассказывали, что в конце 70-х, примерно такой "трюк", в Черткове, учинили два прапора. К "Яве" примайстрачили пороховой самолётный ускоритель (для сокращения разбега при взлёте), и решили "с ветерком" проехаться по "взлётке". Сначала ехали, потом - взлетели... И взорвались...
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"Купил Яву - копай яму" - не зря говорили в народе , но два прапорщика сразу , єто слишком хорошо , чтобьі бьіть правдой...
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та нехай... жалко что ли? у них же еще есть))))
по своим своим же - это ж фишка такая.. нехай!
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Ты думаешь, что у тебя это поучилось бы?
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То так...
Але ж якщо у міжвушному просторі вата, то це forewer....
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Жаль , очень жаль, шо мало козломордых пострадало .
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ущерб 46 миллионов рублей, а возместили по 3 тыс. Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 9974
ну и потом ещё из зарплаты чуть-чуть поудерживают., ещё пару тысяч будет.
Ха-ха . . .
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Это они возместили вдвоем приблизительно 1/8000 (одну восьмитысячную часть) Украина должна их наградить!
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От, якщо б Цензор, добавив:

« Після розпаду СРСР виробники компонентів ракети залишилися у різних країнах, і подальше виробництво ракет було розгорнуто як у Росії на Ленінградському Північному заводі, так і в Україні на ДАХК «Артем»[2]. »

то була б годна новина.
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Хочу каждый день! Можно с ядерным зарядом.. К освобождению выветрится..
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Довго чекати доведеться... Навіть недовговічний цезій-137 - халф-лайф 30 років.
А після нуклеарного бласту ізотопи більш суворі Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 2264
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Ничё, подождём ( за полураспад я знаю всё)
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А тим часом...
Залікове тролювання кацапні від братчиків-словенів. Це 10/10. І чомусь сумніваюся, що чувіху з ТАКИМИ ім'ям та прізвищем призначили амбасадором випадково Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 4738

Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 3252
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Доречі, срака, словенською, перекладається, як серце.
Доречі, це не анекдот !
Хоча є й анекдот.
Покупець у відділі мяких іграшок, продавчині:
- Ану дайте мені оту велику рожеву плюшеву сраку.
- Пане, то не срака! То серце!
- Пані, я 30-ть років, пропрацював кардіологом, і не Вам мені розказувати, як виглядає серце.»

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Є цікавіше. В анексованому Криму окупанти створили татарськомовне "Крымское общественное телевидение", щоб "їздить по вухах", киримли... З першої секунди з"явлення на екрані аббревіатури - "КОТ", киримли починали сміятись... Кримськотатарською, "КОТ" - "жопа"...
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Не зря историки говорят,что у древних греков этот знак сердца обозначал женскую попу только перевернуть нужно.
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Та яке там - вони би всрались призначати щоб не чути вереску і ржання Лаврова.
Про це написав Антиколорадос - при його розумі не запідозрити фейк.... х.з., дивно навіть. Так як і за Зелю з нарізаним відео - видно шо фейк, а він цілу статтю виклав тіпа факт. Нахєра?
ща даже скину про словенку.

https://defence-line.org/2019/08/posol-vzorvavshaya-set/

Кацапам такі "новини" з розряду "викопали море".
До кацапів вже нічого не липне, але якщо хтось інший фейкане - смороду буває шо не продихнеш.
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Дякую, іржу неначе Лавров Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 5709

Однако буквально вчера случилось событие, которое стало россиянам таким себе ударом даже не под дых, а в пах. Словения назначила нового посла в РФ, бывшую чемпионку Европы и бронзовую призершу чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 70 кг. Назначение нового посла, всегда сопровождается обязательной процедурой. Посол вручает главеРосійські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 5072
страны пребывания верительные грамоты и тот - лично их принимает. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, если бы не имя посла. Зовут ее Раша, а полностью ее имя и фамилия звучит так: Раша Срака Вукович.
Имя как имя, и делать из этого трагедию - не имело никакого смысла. Помнится был футболист, игравший против российской команды, так у него и вовсе фамилия был Х*й и ничего, об этом уже все забыли, но если бы у него было имя Раша, это была бы трагедия.
Но вот эта новость попала в Сеть, и россияне назвали ее фейком. Они не верят, что такое может быть в принципе, и некоторые просто доходят до истерики и даже создается впечатление, что в порыве чувств могут наложить на себя.
Ну что же, для тех у кого сейчас настроение не очень, стоит покопаться в сети и посмотреть на реакцию россиян на эту новость, которая говорит о них больше, чем любые монографии. Это их автограф.
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Вон, якраз вийшло відео - Невзоров розносить "ракетників" і т.д. - страшно аж за нього. Антиколорадос каже шо він = ті ж навальні різні, але класом вищий. Майстер тролінгу попів.

https://www.youtube.com/watch?v=IO-SGLPOUPY
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P.S.: а на цю тему є вичерпний countryballs-комікс, про "синдром мушкетера в гей-клубі".
И в то же время, россияне просто не могут спокойно относиться к представителям других народов и стараются их вымазать какими-то обидными словечками. Так проще выглядеть великими. Поэтому вместо французов у них - лягушатники, вместо итальянцев - макаронники, а дальше - фрицы (гансы), пиндосы, черномазые, хачики, хохлы, бульбаши, узкоглазые и так далее. И вот именно в этом - нет у них никаких проблем.

Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 1934

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Вищезгаданий "синдром мушкетера в гей-клубі":

Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 3640
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Це,до речі,картина Васі Ложкіна,справжнє ім"я- Алєксей Владіміровіч Кудєлін, музика,художник,засновник гуртів "Эбонитовый колотун",та "Вася Ложкин и какие то люди".Хоча і кацап,але ще не зовсім мозок втратив...
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Штирлиц встал с Позаранку и дернул Занавеску, он не знал, что Позаранку и Занавеску-румынские разведчицы
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Штирлиц выстрелил в упор. Упор упал навзничь. Взничь вскочил и бросился наутёк. Утёк стал защищаться - впрочем, Щищац и сам дрался как мог. Мог был парень крутой, а Крутая слабаков не держала. Штирлиц, оценив ситуацию, побежал вприпрыжку. Но "Припрыжка" оказалась закрыта...
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Там багато варіацій ))) Свинець, наприклад, обіграно в мінімум двох вдалих варіаціях:

Штирлиц встретил врага свинцом. Винцо врагу понравилось.
...
Штирлиц шёл по улице и вдруг почувствовал, что в него с леденящим душу звуком летит свинец. Штирлиц быстро укрылся за углом. Свинец с громким хрюканьем пронёсся мимо.
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Принаймні свою місію він виконав.
Дупною пожежею кацапні задоволений.
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Честно говоря "новость" видел только на СМИua. Печально, что можно "задовольняться" подобным. Фамилия Срака, переводится как Сорока, Так же как молдавская фамилия Попа, переводится как "жена попа, попадья"
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Та тих "героев" не судити, а нагородити медаллю " За звільнення Криму від рашистських окупантів" потрібно 😁
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Харррашо август для какацапов прродолжаетца!!!
😂😂😂
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Молодцы!!!...сделайте это действо еженедельным и в сторону Керченского моста, пожалуйста... Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 3631
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Детей у цапа получалось делать лучше))))
Ущерба бы поболее))
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- Маргадон, один надо было зарядить
- А вы, оказывается, бесчестный человек, Маргадон.
- Конечно! Если б я был честный человек, сколько бы народу в Европе полегло! Ужас!

Это я к тому, что боевая часть ракеты - 100кг, к сожалению, не взорвалась. наверно, рукожопость кацапов сыграла свою роль.
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Оторжались Искандеры, отсмеялись Тополя !
🤗
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отлетался Буревестник
сказок путинских -
уря!
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Наградить и дать украинское гражданство. Петю б заставить за взорванные склады 10% дохода заплатить.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 1 мин.1 минуту назад

Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 6723

Росатом в Беларуси строит АЭС. Уронили корпус ядерного реактора. Корпус, который везли на замену, зацепили за столб. Рабочим не платят зарплату.
Рукож@пы опасны, потому что не сидят у себя в северодвинсках, а несут свое рукож@пое «величие» по всему миру.
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Вони його при монтажі «уронілі» на бетонний фундамент...
Мінять, не стали тому, що: «очєнь дорого, ****»...
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Каждый раз, когда вижу это, поминаю русским матом
Курчатова, Зельдовича, Харитона и Сахарова,
давших империи зла ЯО. Такое вселенское злодеяние
не должно быть прощено, пока оно не смыто.

Раскаяние Сахарова стало для меня в юные годы важным фактором в принятии профессиональных решений.
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Не тих Ви проклинаєте.
Атомну бомбу, для Росії, створив полонений німецький фізик, штурбанфюрер СС, двічи Герой Соц. Труда, Фон-Арденне. За допомогою вкраденої Павлом Судоплатовим, в США документації по її створенню, розроблену у тому числі геніальним українським вченим Георгієм Богдановичем Кістяківським.


От такий то пєрдімонокль, малята...

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Не надо мне пересказывать байки о героях-чекистах.

Фукса тоже вспоминаю, каждый раз, когда ловят очередного российского шпиона и вместо колесования в публичном месте мразь отделывается годиком-другим отсидки или обменом.

Работа на российский и советский ВПК и шпионаж в пользу империи зла во всех ее инкарнациях должны приравниваться к преступлениям против человечности без срока давности.
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Арденне - фейк , чтобьі отмазаться от факта , что конструкция атомной бомбьі СССР бьіла "цельнотянутой" из США. Я верю Сахарову...
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Арденне розробник дифузійного методу розділення ізотопів урану.
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Знаєте, якщо так, то не треба у першу чергу, розповсюджувати байки совєцьких «істориків» з грифом «пєрвого отдєла».
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байкa совєцьких «істориків» з грифом «пєрвого отдєла»?

https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Fuchs
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Та да , тем более , что первая советская бомба бьіла плутониевая...
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«Рассмотренные постановления были реакцией на информацию, переданную для СССР Клаусом Фуксом в марте 1948 г. в Лондоне по каналам советской разведки [38-40]. Переданные К. Фуксом материалы и сформулированные в постановлениях организационные меры стимулировали проведение в СССР работ по созданию усовершенствованных по сравнению с РДС-1 конструкций атомных бомб имплозивного типа и коренным образом сказались на ходе работ... Рассказывая о событиях 1949 г., следует отметить сложность политической обстановки, в которой в этот период находился СССР. После испытания 29 августа 1949 г. у СССР в течение нескольких месяцев не было ни одного экземпляра атомной бомбы, так как ещё не было наработано необходимое хотя бы для минимального боезапаса количество плутония. В США в 1949 г. по некоторым оценкам имелось уже порядка 200 атомных бомб. »


А от ці останні данні приводять сталінососів у дике роздратування, коли їм задають питання: «Ачому США, маючи у 1949 році, 200 (ДВІСТІ ) атомних бомб, не скинули їх СРСР?

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New байки совєцьких «істориків» з грифом «пєрвого отдєла»?
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"радіофобія", казали вони 1986-го
так шо ві нам імєєтє січас гаваріть об радіоактівних аерозолях с Ньонокси?..

Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 8289
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ИКА, я вас умоляю, русские Харитон, Сахаров, Зельдович...
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наказание в виде ограничения по военной службе на один год...



Кто это понял? Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 1269

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Понял - парашу драить дадут, а лизать ж**у генерала нет...
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Неправильно понял! -- парняги боевое оружие обслуживали в тылу, за голое жалованье... ...а могли бы и за Бугром, с командировочными и боевыми +...
...но стрельнули раньше времени -- мимо кассы...
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В Сирию пострелять по женщинам и детям не пустят?
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Заметьте как грамотно их наказали. Это чтобы не увольнялись - шанс такое повторить немал, а потом всю жизнь платить после отсидки - никто не хочет.
При их рукожёппости, даже радиацией уже засрали свою Парашу федерашу, а засравшим - медальки даже дали Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 9324

Полезно им, как и санкции, радиация то(нервно смотрит направление ветра на Параше)
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Угробят они наш Крым. Ей Богу, угробят...
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Когда украинцы зашли в Крым , там работало всего 2 магазина , на весь полуостров .
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Немного не так.
Глубокий кризис переживала и социальная сфера области. Сегодня никто не поверит в то, что в Крыму в конце 1953 года было только 3 хлебных магазина, 18 -магазинов мясопродуктов, 8 - молочных магазинов, 2 -магазина тканей, 9 -магазинов обуви, 5 -магазинов стройматериалов и 28 - книжных магазинов [самая читающая в мире страна!]. Полностью прекратилась торговля овощами и картофелем в государственном секторе "(ЦГАОО: Ф-1-ОП 52. Спр. 490. Ар.9.) Крым: До и после того, как он был "подарен" Украине

И еще
РОССИЙСКИЙ КРЫМ ОБРАЗЦА 1953 ГОДА: ВОСПОМИНАНИЯ АЛЕКСЕЯ АДЖУБЕЯ, ЗЯТЯ ХРУЩЕВА
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А вы знаете, что 85% роSSиян уверены, что их ракеты длиннее и толще американских...
😁
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Так и есть . Только почему им нравится Прованс , Венеция , а не Таганрог с Вологдой .
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Патамушо они там исчо усьо не засрали..
😁
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8 нерусских собираются вместе и орут о русофобии в Украине.Отгадай где? Конечно в "тошниловке" у Соловьева на канале РТР в Москве.Кто посещает передачи(платные) соловья-гниды у того уже начинает политический рейтинг падать.Когда арабохайский житель Карабаха сказал что научился хорошо петь у одэров(азэров),то мразь с виллой в Италии завопила.что так нельзя говорить по радио Москвы.Всю жизнь прожил в США,вилла в Италии, а поливает грязью народы Украины и Кавказа.Тошниловка,Фу блин!
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Начальник транспортного цеха:
- Господа офицеры! Водители Ларионов и Кутьков, используя слабые места
и встречный план, взяли на себя допол...нительные обязательства.
(Наливает из графина.)
Председательствующий (пьет из графина):
- Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.
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" ...обслуживают без вьіезда из одного брандсбойта..."
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Зверев и Чебанов...
Чем ответят Зорян и Шкиряк?
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Якщо хоча б з десяток кацапів відправились на зустріч з кабзоном-оце була б новина,а так-хєрня...
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В 1945г два английских солдата залезли из любопьітства в кабину захваченного реактивного Мессера, стоявшего в капонире. Все бьіло хорошо , пока они не тронули красньій рьічаг внизу кресла. Катапульта вьібросила обоих , один погиб сразу от удара об ж.б. балку перекрьітия ангара , второму "повезло" , он пролетел мимо балки, но разбился , упав на бетон внизу. Так мир авиации узнал о катапультировании...
Что- то общее есть.
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Яка хороша ракета, пробила стіну і не вибухнула)
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Боевая часть ракеты - бронебойно-фугасная, массой 317 кг, что составляет половину от стартовой массы ракеты. Она представляет собой массивный стакан из твёрдых сортов стали, заполненный высокобризантным взрывчатым веществом. Масса ВВ при этом составляет 116 кг. Сочетание скорости, более чем вдвое превышающей скорость звука, и очень тяжёлой и прочной боевой части обеспечивает боеголовке высокую проникающую способность. Это позволяет эффективно разрушать высокозащищённые объекты, такие как бетонные сооружения или надводные корабли. Перед детонацией боевой нагрузки ракета способна пробить порядка 1 м бетона, укрытого 3 метрами грунта. При атаке железобетонных взлётно-посадочных полос ракета оставляет воронку диаметром 12-15 и глубиной около 6 метров, что надолго выводит их из строя.
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Помню в совке инструкцию по использованию ручной противотанковой гранаты (лично не видел, но учили). Так вот в ней было 4 (четыре!) предохранителя, чтобы новобранец Вася из случайно не подорвался.
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Ребятам стало скучно. Вот и снесли пол-ангара. Хорошо хоть сами не пострадали.
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А потом всплывут эти "сгоревшие" ракеты где нибудь в Китае или КНДР под "собственной разработкой"...
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Та буває і таке, хоч це і смішно. У нас на кораблі торпеда улетіла за борт. Манометр був не справний і показував тиск повітря нуль.))
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