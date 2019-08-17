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 Суспільство
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Все про:НАБУ (2068) ГПУ (3159) Луценко (2581) Нацполіція (8049)

 НАБУ закликає Луценка повернути детективам Бюро справу про корупцію на митниці, яку той передав Нацполіції

Детективи НАБУ з жовтня 2017 року розслідували справу про корупцію на митниці. За закриття справи їм пропонували $800 тис., але вони відмовилися. У кінці розслідування справу раптово передали в Нацполіцію.

Офіційну заяву Національного антикорупційного бюро з цього питання опубліковано на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

У ній ідеться, що зміна генпрокурором Юрієм Луценком підслідності у справі за фактом зловживань посадовими особами митниць Державної фіскальної служби (ДФС), які сприяли діяльності групи компаній з розмитнення імпортованих в Україну товарів за значно заниженою вартістю, унеможливлює завершення розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності.

"НАБУ закликає Юрія Луценка ухвалити процесуальне рішення та повернути кримінальне провадження детективам Бюро", - наголошується у заяві НАБУ.

Там зазначили, що з жовтня 2017 року детективи Національного бюро розслідували корупційну схему, впроваджену службовими особами державного органу, з розмитнення низкою суб’єктів господарювання імпортованих товарів за заниженою вартістю, в результаті чого державі заподіяно збитків у розмірі 170 млн грн. Попередня правова кваліфікація злочину - ст.364 КК України.

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У межах цього розслідування детективи ініціювали накладення арешту на 450 млн грн компаній-учасниць схеми.

Як наголошується в заяві, у листопаді 2017 року кінцевий бенефіціар зазначених компаній запропонував детективам НАБУ неправомірну вигоду в розмірі $ 800 тис., аби ті припинили розслідування та передали кримінальне провадження для подальшого досудового розслідування до іншого правоохоронного органу. Його було викрито "на гарячому". Цей факт задокументований та вже розслідуваний – обвинувальний акт стосовно особи, яка намагалася надати неправомірну вигоду, скерований до Печерського районного суду міста Києва у липні 2018 року.

"За два роки розслідування детективи НАБУ провели необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину та зібрали велику кількість доказів. Однак, чим ближче детективи підходили до фінішної прямої, тим відвертіші були намагання усунення їх від цієї справи", - наголосили в Бюро.

24 травня справу було передано до ДБР, однак Генпрокурор наприкінці червня скасував це рішення.

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Водночас, як наголосили в НАБУ, 15 серпня 2019 року генпрокурор "з незрозумілих підстав і без вивчення матеріалів кримінального провадження раптово передав справу, змінивши підслідність, до Національної поліції України".

"Отже, Юрій Луценко врешті зробив те, чого домагався пропозицією неправомірної вигоди детективам НАБУ кінцевий бенефіціар компаній, які фігурують у розслідуванні", - наголошено в заяві.

НАБУ стверджує, що генпрокурор вже не вперше ухвалює рішення про визначення підслідності розслідувань НАБУ за іншими органами всупереч закону. "Так, 19 липня 2019 року він передав справу про заволодіння 20 млн дол. США державного АТ "Ощадбанк", у межах якої детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 12 особам, слідчим Національної поліції України", - зазначено в повідомленні.

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НАБУ вважає, що такі рішення генерального прокурора ставлять під загрозу можливість притягнення посадовців до кримінальної відповідальності. Адже навіть у разі направлення слідчими Національної поліції України обвинувальних актів у цих справах до суду, всі зібрані докази можуть бути визнані недопустимими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143398
 
 
 Топ коментарі
 
Блин, ну что за детство. Какое официальное заявление на сайте? Им даже не подтереться.

Должна быть хотя бы служебная записка, письмо, запрос. На бумаге, с подписями и реквизитами. А это... Шоу для телезрителей.
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Та да))))
Вспомнилось, как зебилы в комментах готовы были в апреле аэропорты перекрывать, чтобы порося не улетел))))
Ты не их них?
Если в Борисполе дежуришь - при случае заеду кофе с бутером угощу)))
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Поздно. Юга уже эти деньги потратил.
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Каждому хочется малость погреться...(с)
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Юра готовить чамодани. Йому не до таких дрібниць.
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Та да))))
Вспомнилось, как зебилы в комментах готовы были в апреле аэропорты перекрывать, чтобы порося не улетел))))
Ты не их них?
Если в Борисполе дежуришь - при случае заеду кофе с бутером угощу)))
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За тридцять років незалежності кожен під@р що приходив до влади обіцяв посадити попередників, і нікто нікого не посадив.
А тепер якись там шмаркля когось посадить ?
Коли ви ЗЕбіли перестанете вірити тим ЗЕбілам що кричать що будуть саджати ?
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логично, Юрик только прикидуется дурачком. ОПГ прокуратура передала дело об ОПГ таможня другой ОПГ - мусорам.
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Хер оно вернет . Где оно харьчеваться будет?
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Юґа, віддай набу "дєло" . Вони там вже погодилися на 50 штук зєлєні менше, а ніж взяв Собаков. Таможня дає "добро" 😁
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Блин, ну что за детство. Какое официальное заявление на сайте? Им даже не подтереться.

Должна быть хотя бы служебная записка, письмо, запрос. На бумаге, с подписями и реквизитами. А это... Шоу для телезрителей.
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А когда учёным доплачивают за степень и звание вопросов не возникает?
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