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Все про:Одеса (2035) пожежа (1735) ДСНС (2024) ДБР (436)

 До розслідування пожежі в Одесі підключилося ДБР

Державне бюро розслідувань зайнялося неналежним виконанням обов'язків співробітниками ДСНС в Одеській області, які мали гарантувати пожежну безпеку готелю.

Розслідування веде територіальне управління ДБР, розташоване в Миколаєві. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.

Досудове розслідування здійснюється "в кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області, яке призвело до виникнення пожежі в готелі "Токіо Стар" та загибелі людей", - повідомили в ДБР.

За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, наголосили у відомстві.

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"Наразі слідчими ДБР проводяться слідчі дії для перевірки виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області під час проведення ними перевірок та інших заходів із метою контролю за станом системи протипожежної безпеки. Зокрема, відбувається опитування свідків, вилучення необхідних документів", - додали в ДБР.

Справу кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Покарання за цією статтею передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

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Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143397
 
 
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К расследованию пожара в Одессе подключилось ГБР ...чи ДБР?

А чего не Угро и Прокуратура? -- ...или, там -- Служба Охраны Президента?
-- я б ещё Совбез ООН обратился -- там зрады точно нету...
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В Україні вже немає Державного бюро розслідувань, є Портновсько-Богдановське бюро розслідувань ЗЕленої Шмарклі
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Пітер раси барижні за беззаконня відповідатимуть,як і ті свині,що за них голосували.Кажуть чума вже почала подекуди косити.В нормальній країні-за відмову держ.пож.службі ліцензії лишають,а мародерам-аби гримчак порешал.Довго ще прийдеться Пітерку-дякові нечисту силу кадилом з купюр зганяти-під чаном ще й йому ті купюри розпалять,як під свиньми чумними.
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ГБР шукатиме компромат на Порошенка чи на Гримчака ?
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Писец бизнессмену! У него столько денег не будет всем заплатить! Конечно если бизнесс застрахован- но вряд ли! Такого понятия в Украине нет!
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Аха -- Зеля ему лично руки по жопу отрубает! ...проводку потом поменяют...*)
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а луцик, луцик чего не подключается ?
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Заявление об отставке у Богдана копирует -- своими словами: "в случае возникновения возникновения" ...*)
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Абсолютный бред во всем. Поставят просто очередного лоха. А через ..три дня сгорит следующий отель или склал, или ТРЦ.
Вы.... братцы, ...когда причину то искать начнете????
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