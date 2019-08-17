 До розслідування пожежі в Одесі підключилося ДБР

Розслідування веде територіальне управління ДБР, розташоване в Миколаєві. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.

Досудове розслідування здійснюється "в кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області, яке призвело до виникнення пожежі в готелі "Токіо Стар" та загибелі людей", - повідомили в ДБР.

За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, наголосили у відомстві.

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"Наразі слідчими ДБР проводяться слідчі дії для перевірки виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області під час проведення ними перевірок та інших заходів із метою контролю за станом системи протипожежної безпеки. Зокрема, відбувається опитування свідків, вилучення необхідних документів", - додали в ДБР.

Справу кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Покарання за цією статтею передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

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Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

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