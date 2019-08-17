 У межах справи "чорних реєстраторів" у Києві, області та Херсоні провели 30 обшуків, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Зазначимо, раніше про ці затриманнях повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2017-2019 років учасники злочинної групи з використанням підроблених документів та електронних ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заволоділи земельними ділянками, житловими і нежитловими приміщеннями на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

З метою приховання протиправного походження цього майна учасники злочинної організації шляхом подання позовних заяв з використанням завідомо підроблених документів (договорів позики тощо), за сприяння суддів судових органів Донецької та Херсонської областей отримували позитивні рішення у цивільних справах, на підставі яких здійснювали реєстраційні дії щодо нерухомого майна. Внаслідок таких дій права власності на десятки об’єктів нерухомості переходили до інших фіктивних власників.

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У прокуратурі зазначили, що загалом за результатами спецоперації сімох осіб - трьох організаторів і чотирьох виконавців - затримано в порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих - двоє адвокатів і колишній керівник органів юстиції Києва.

У суботу за місцем роботи та проживання фігурантів справи, а також у судах і за місцем проживання кількох суддів, були проведені 30 одночасних обшуків.

Слідчі дії проводяться на території Києва, Київської області та м. Херсон із залученням близько 90 чоловік особового складу. У фігурантів вилучено підроблені документи, штампи, печатки підприємств та грошові кошти та інші речові докази.

За даними прокуратури Києва, на цей час затриманим підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене групою осіб), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України зі встановленими збитками державі та територіальній громаді м. Києва у розмірі 121 млн грн, фізичній особі у розмірі 21 млн грн.

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Як відомо, в липні президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству". Документ містить набір інструментів, які будуть впроваджені для належного захисту власників бізнесу і протидії позбавлення їх майнових прав, пише "Інтерфакс-Україна".

Так, указ зобов'язує забезпечити перенесення до 2021 року до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, обмеження (обтяження) в їхньому використанні, зареєстровані до 1 січня 2013 року в Держреєстрі земель.

Він також зобов'язує Кабінет Міністрів протягом трьох місяців розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо посилення гарантій захисту державою прав на нерухоме майно та їх обтяжень, захисту прав засновників юросіб і протидію рейдерству.

Крім того, передбачається внести зміни в програмне забезпечення державних реєстрів, що суттєво знизить ризики і частоту рейдерства.