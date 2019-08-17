EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  1498  23
Матеріали за темою:
Все про:Одеса (2035) пожежа (1735)

 Кількість жертв пожежі в готелі "Токіо Стар" збільшилася до 9

Кількість загиблих під час пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі зросла до 9 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС у Facebook

"Кількість жертв пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" збільшилася до 9".

Тіло дев'ятого загиблого виявили о 14:12 17 серпня під час проведення слідчих дій на місці пожежі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в готелі в Одесі могла виникнути через займання проводки, - поліція

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Евакуйованих мешканців згорілого готелю в Одесі тимчасово поселили в автобусах, - поліція. ФОТОрепортаж

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143395
 
 
 Топ коментарі
 
При разборе завалов ещё будут,да и в больницах ,к сожалению подтянутся.Какой Жах! Ни за что!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
При разборе завалов ещё будут,да и в больницах ,к сожалению подтянутся.Какой Жах! Ни за что!
 показати весь коментар
 
 
Коли у пожежі в дитячому лагері під Одесою загинули діти, винний був особисто Порошенко. Я вже можу здіймати ґвалт, що кров цих 8 людей на совісті Зєлєнського?
 показати весь коментар
 
 
а зеленский перерезал там ленточку как порошенко-свиножаба?
 показати весь коментар
 
Викторию Полраженко открывал..Почувствуйте разницу.
 показати весь коментар
 
В тебе навіть сленг як у гідранта, чорт, пєтух.
Повилазило бидло.
 показати весь коментар
 
 
Наконец то порохоботов начали мочить на цензоре!
 показати весь коментар
 
 
Только приехал с семьей с Болгарии....
Очень сильно удивило то,что на каждом этаже гостиницы где мы проживали ,возле каждой комнаты висели и планы эвакуации и балоны обьёмом по 50 литров огнетушителей(по 3 штуке на этаже) и подарные выходы с сигнализацией о том что эти выходы "тут" и эти же лестницы находятся на внешней стороне здания с возможностью безпрепятственного выхода как с этажа где проживали так и на первом этаже...
 показати весь коментар
 
 
А меня больше напрягают авиакомпании,
где стюардессы дефилируют в шлеме, очках и с парашютом за спиной.
 показати весь коментар
 
 
Хоч новина і страшна, але за чорний гумор вподобайка.
 показати весь коментар
 
ЧТО ЗНАЧИТ балоны обьёмом по 50 литров огнетушителей
 показати весь коментар
 
Значит курил на задней парте, когда Марьванна пыталась ему в голову што-нибудь запхать
 показати весь коментар
 
Посмотрел выпуск Ревизора об этом "отеле". Комнаты без окон. Жесть.
 показати весь коментар
 
Адвокат Грымчака: - предприниматель, типа который дал взятку в 1 млн$, имеет большие суммы неоплаченных кредитов. Это всё что надо знать о заведенном деле. Кількість жертв пожежі в готелі "Токіо Стар" збільшилася до 9 - Цензор.НЕТ 5355
 показати весь коментар
 
Открою "секрет": от пожарной части до сгоревшего клоповника - 500 метров.
 показати весь коментар
 
Жахлива новина.
RIP.
Співчуття рідним загиблих.
І так, усі винні мають бути покарані - бо вже можна сказати, що там був пздць, а не готель. Кімнати без вікон... слів нема (яблук і груш теж), саме матюччя.
 показати весь коментар
 
Жил в Токио отеле..но в В Японии...
😁
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору