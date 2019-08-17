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 Пожежа в готелі в Одесі могла виникнути через займання проводки, - поліція

Поліція розглядає як одну з версій причин пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі займання проводки в електрощитовій.

Про це начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех повідомив на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми працюємо над версією ( ... ) була виявлена щитова - основний осередок, звідки пішов вогонь. У цій щитовій лежить проводка, яка, за попередніми даними слідчих, могла спалахнути і звідти почалася пожежа", - сказав Бех .

Крім того, нагадав він, перевіряються версії необережного поводження з вогнем і підпал з метою приховати вчинене вбивство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час пожежі в готелі в Одесі постраждали двоє іноземців, також серед постраждалих - дитина

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143392
 
 
 Топ коментарі
 
скр напомнило ))
"- дети, запишите предложение: "в углу скребет мышь".
- марьванн, а кто такой скр?
- скр, вовочка, это следственный комитет рассеи"
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ну ясно! повключали всє обогрєватєлі холодной ночью
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скр напомнило ))
"- дети, запишите предложение: "в углу скребет мышь".
- марьванн, а кто такой скр?
- скр, вовочка, это следственный комитет рассеи"
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на "проводку" всегда валят все человеческие косяки!
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Там всю городскую власть надо сажать. Кто дал добро на использование этого ангара
под госинницу, где пожарники, санэпидстанция. Что за номера без окон? И т.д. и т.п.
Не столь важно, из за чего сгорело! Сволочи!
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Куда смотрит комиссия по ценным бумагам! Доколе!?
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Окна тебе ещё. ... В одноглазниках для альтернативно одарённых подруг клиентка этого постоялого двора не моргнув напишет "Решили в Одессу на недельку сгонять, так креветок что-то захотелось . Остановились в ОТЕЛЕ "ТОКИО СТАР"
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Пожар мог возникнуть. А мог и не возникнуть. Но пожар таки возник. Значит, он мог возникнуть! Гениальная дедукция нового Зе-начальника Одесской полиции.
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100 баксов и пластиковая вагонка в киоске например, превращается в негорючую, ящик коньяка и все дозвола на руках
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ну тут думаю суммы другие, но мыслите вы в правильном направлении
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Я думаю, что у кого то произошло возгорание презерватива при тесном общении с одесскими проститутками. Пожежа в готелі в Одесі могла виникнути через займання проводки, - поліція - Цензор.НЕТ 8557
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А может это Дед Мороз! Потушите пожар, эвакуируйте людей и направьте туда комиссию из профи- дождитесь их выодов, а потом дайте официальные коментарии, как это делают во всех странах!
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"В этой щитовой находится проводка, которая, по предварительным данным следователей, могла вспыхнуть и оттуда начался пожар"
Источник: https://censor.net.ua/n3143392

Противопожарные синальные устройства, копеечной стоимости, владельцу этого шалмана установить не позволяли "скрепы"?
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