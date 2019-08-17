 Пожежа в готелі в Одесі могла виникнути через займання проводки, - поліція

Про це начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех повідомив на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми працюємо над версією ( ... ) була виявлена щитова - основний осередок, звідки пішов вогонь. У цій щитовій лежить проводка, яка, за попередніми даними слідчих, могла спалахнути і звідти почалася пожежа", - сказав Бех .

Крім того, нагадав він, перевіряються версії необережного поводження з вогнем і підпал з метою приховати вчинене вбивство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час пожежі в готелі в Одесі постраждали двоє іноземців, також серед постраждалих - дитина

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.