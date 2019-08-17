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Все про:тварини (132) Львівщина (928) АЧС (6)

 На великій свинофермі на Львівщині виявили африканську чуму свиней

На великій свинофермі біля села Кавське Стрийського району Львівської області виявили африканську чуму свиней.

Як передає Цензор.НЕТ, про спалах АЧС повідомила пресслужба Львівської обладміністрації.

16 серпня 2019 року на території свиноферми біля села Кавське Стрийського району померли кілька тварин. Лабораторні дослідження підтвердили наявність у загиблих тварин збудника африканської чуми свиней.

У ніч на 17 серпня в ОДА відбулося засідання протиепізоотичної комісії, на якому було вирішено оголосити карантин терміном на 40 днів у трикілометровій зоні довкола спалаху та ввести в дію план протиепізоотичних заходів на території спалаху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин через спалах АЧС запроваджено на Одещині

Львівське видання Zaxid.net зазначає, що біля Кавського розташований свинокомплекс ТОВ "Галичина-Захід", який входить до десятки найбільших в Україні. Тут вирощують понад 190 тисяч свиней.

АЧС, або хвороба Монтгомері, - це вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Воно передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине. Ліквідація осередку інфекції відбувається шляхом знищення всього поголів'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143391
 
 
 Топ коментарі
 
А может просто передел рынка.
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Якщо це пошириться, то свинина стане делікатесом. Ціна виросте в рази.
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Колбаса все стерпит, теперь хоть немного мяса попадет туда
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Надо сказать спасибо свиньям в людском обличии.
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свині не винні..не треба їх годувати фігньою всякою..
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Тут, в Бундесе! -- позавчера человека клещ укусил -- еле откачали...
...животное было 2 см. в длину!
Грят, прибыло из Африки, но прижилось в нашем суровом арийском климате.
Андрюха Шевченко! -- твоя диверсия? *)
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