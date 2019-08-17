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 Суспільство
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 Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Деснянський районний суд Чернігова вирішив виправити помилки і залишити чинним рішення про арешт заступника голови МінТОТ Гримчака. При цьому в новій ухвалі суддя допустила інші помилки.

Про це заявила адвокатка Гримчака Тетяна Матяш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"По-перше, мабуть, треба подавати знову клопотання про виправлення помилки вже в ухвалі про розгляд клопотання про виправлення помилки. Моє прізвище Матяш, а не Мятяш. Крім того, вона (суддя. - Ред.) не назвала порядок набуття чинності цієї ухвали. Вона цього не вказала, це є підставою для подання скарги на суддю у відповідні органи. Суддя навмисно пішла на порушення, щоб направити його (Гримчака. - Ред.) у СІЗО", - наголосила адвокатка.

Тетяна Матяш заявила, що подаватиме апеляційні скарги на всі рішення судді, скаргу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Державного бюро розслідувань.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

У підсумку, Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143390
 
 
 Топ коментарі
 
У зелені в усьому виходить 95 квартал.
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А что есть доказательства что он "крав гроші"-??? Де Ви побачили в постанові про затримання діючу статтю про розкрадання бюджету? Тому в мене все частіше стає питання, що можливо в стародавні часи відрізання язика за лжесвідоцтво та лжеобвинувачення було не таким вже і страшним! Люди перед тим як щось казати, думали!
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