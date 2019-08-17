 Через пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одесі стався транспортний колапс

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в КП "Одесміськелетротранс", через пожежу трамвайне депо №1 було повністю знеструмлене.

"Тому вагони, які обслуговують близько 10 трамвайних маршрутів, не змогли виїхати на лінії вчасно. Це, зокрема, трамваї маршрутів №№ 3, 5, 10, 11, 13, 18, 19, 26, 27, 28", - повідомили в КП.

Нині робота рухомого складу поступово відновлюється.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.