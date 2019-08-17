 Під час пожежі в готелі в Одесі постраждали двоє іноземців, також серед постраждалих - дитина

Про це на брифінгу у суботу повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами чиновника, 10 постраждалих госпіталізовані, з них семеро перебувають у важкому стані, двоє - в стані середньої тяжкості.

Серед госпіталізованих є іноземець - громадянин Сьєрра-Леоне. Постраждав також громадянин Литви, він отримав амбулаторну допомогу в лікарні, від госпіталізації відмовився.

Крім того, постраждала дитина.

За словами представника ОДА, всі постраждалі дістали опіки тіла і дихальних шляхів, а також зазнали отруєння продуктами горіння.

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Він також уточнив, що семеро людей загинули на місці пожежі, ще одна - в машині "швидкої допомоги".

"Серед пацієнтів, яким надавали медичну допомогу: двоє жителів Одеси; троє жителів Одеської області; один житель Херсонської області; один житель Сум; один житель Маріуполя; один громадянин Литви та один громадянин Сьєрра-Леоне", - повідомив представник ОДА.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.