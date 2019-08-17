EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  791  53
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2724) обстріл (5425) Мотузяник (271) операція Об'єднаних сил (1482)

 Окупанти обстрілювали захисників Павлополя впродовж 40 хвилин, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію поблизу населеного пункту Павлопіль. Вони протягом 40 хвилин обстрілювали українських захисників.

Про це повідомив на брифінгу в неділю представник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 у районі проведення операції зафіксовано одну збройну провокацію з боку російсько-окупаційних військ. Під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували захисники Павлополя, де о 05:40 противник відкрив вогонь автоматичних гранатометів… Бойових втрат у лавах українських військових з початку цього періоду немає", - зазначив Мотузяник.

Оскільки обстріл був тривалим і ніс пряму загрозу українським захисникам, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил застосували у відповідь штатну піхотну зброю, аби придушити ворожий вогонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ не змогла встановити камеру для моніторингу на ділянці №2 "Золоте" через найманців РФ

Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, запевнив представник Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143387
 
 
 Топ коментарі
 
сорок мінут актівного пєрємірія і всьо харашо
 показати весь коментар
 
А чому б сєпарам і не постріляти. Отвєтки не буде. Зєля заборонив. Безпечне сафарі на укрів. Збулась таки мрія мокшанських бабуїнів.
 показати весь коментар
 
Зелебеню с его Бохданом, Недоразумковым, Срафанчуком и прочей шоблой на 40 минут в окопы под обстрел. Дерьмом бы за версту воняло. Это они в Киеве херои "огонь не открывать"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
сорок мінут актівного пєрємірія і всьо харашо
 показати весь коментар
 
 
А чому б сєпарам і не постріляти. Отвєтки не буде. Зєля заборонив. Безпечне сафарі на укрів. Збулась таки мрія мокшанських бабуїнів.
 показати весь коментар
 
 
Поскольку обстрел был длительным и нес прямую угрозу украинским защитникам, военнослужащие из состава Объединенных сил применили в ответ штатное пехотное оружие, чтобы подавить вражеский огонь. Источник: https://censor.net.ua/n3143387
 показати весь коментар
 
 
штатное пехотное вооружение - 60мм миномет НАТО и местный 82 мм
 показати весь коментар
 
а краткосрочний апстрєл не несе угрозу чєтирьом бойцам сразу???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
у порошенко спроси про его 100500 перемирий
 показати весь коментар
 
 
да такая же сволочь как і нонєшняя, токо нонєшняя савсєм іудо-кацапская
 показати весь коментар
 
 
Зелебеню с его Бохданом, Недоразумковым, Срафанчуком и прочей шоблой на 40 минут в окопы под обстрел. Дерьмом бы за версту воняло. Это они в Киеве херои "огонь не открывать"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
падальпорошенко хоть раз был под обстрелом?
 показати весь коментар
 
 
Военные парады не отменял, В армии служил, Хотя о чем это? Петя ведь дерьмо, а кто тогда новый **********? Шут? Клоун? Шулер? Или враг?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
прадасты- замахали вы своим говнопарадом . нефиг технику гонять. показуха сраная
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
служить в совковой уродской армии при совке- капец показатель. плевал я на служивших в своковой армии. советские солдаты- уроды гнойные
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
служить в армии-не показатель качества. в армии тупых больше чем на гражданке. от хорошего ума не служат
 показати весь коментар
 
Одень стринги, малокосос. Не служить в ВС совка было нельзя. Хотя про что зебилам рассказывать. Ты наверное и сейчас с военкомом в прятки играешь Окупанти обстрілювали захисників Павлополя впродовж 40 хвилин, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6059.? Сиди лучше дома, бо таких "патриотов" в зоне ООС и даром не надо. Убогие вы - зебилы
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
плевал я на страрых мразей родом из совка. пора из власти в могилы эту старую падаль отправлять
 показати весь коментар
 
и сколько будет продолжаться это каждодневное унижение украинцев?там хоть срок окончания этой сраки есть или это навсегда?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
от кого? от 8% биомусора?
 показати весь коментар
 
 
Похоже что биомусора это и есть зебилы. Посмотрим сколько вас выйдет на Майдан защищать своего шута горохового, особенно когда гривна осенью до 40 за зеленый обвалиться. А осень уже близко
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
уже за 40 ? про 90 ты уже забыло, *********? 8% против 92 нифига не сделают. вас просто раздавят как собачье говно бульдозером. катетами разсфигачить вам хлебала и по вашей вонючей толпе из ДШК покосить
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ваших олешков-дрыщей и свиноматок-смердичек легко задавить.. потому что вы диванные отбросы ссыкливые. только кнопочки давить умеете. за вашу рошеносвинорылу жабу никто впрягаться не будет. ботва рошеноидная дырявая- не люди
 показати весь коментар
 
Нет не навсегда.
Всего лишь на 365×5 дней.
 показати весь коментар
 
 
Вас унижают такие сообщения ? Этого и добивается Пу . Дл вашего спокойствия уже добавили-
Поскольку обстрел был длительным и нес прямую угрозу украинским защитникам, военнослужащие из состава Объединенных сил применили в ответ штатное пехотное оружие, чтобы подавить вражеский огонь. Источник: https://censor.net.ua/n3143387
 показати весь коментар
 
 
уроцтво якесь - штатнойє пєхотнойє - це шо? пісталєт макарова? Так тоже могли подстрєліть бєрємєнного піанЕра с той сторони! Якшо вже отвєтка, то достойна. І нє отвєтками тра', а огньом на опєрєженійє - тільки помітили шевєлєнійє тірарістов - бийте туди всім шо мона
 показати весь коментар
 
 
Для каждого подразделения свое штатное вооружение.
 показати весь коментар
 
Да,меня унижает,что даже количество погибших скрывают,для того чтобы зебобе "перемирие" не портить.А то,что что то там придумали и добавили специально для нас - мне это не нужно,я не зебобик
 показати весь коментар
 
Армиямовавира это ширма за которой порохоахметовская кодла разводила и разводит на бабло лохторат как хочет
 показати весь коментар
 
 
Когда оккупант стреляет в бойца, это не провокация, а нарушение перемирия и попытка убийства бойца ЗСУ.
 показати весь коментар
 
 
Для режисерів «К 95» хороша тема: Десант ССО РФ скидають з ІЛ-76 на Київ, а «К95» зажигаєт шоу: «Пєрєміріє»....
 показати весь коментар
 
 
Десант сам по себе войну выиграть не может. Это смертники. Их задача: парализовать пункты управления армией и государством, и продержаться пока не подойдут танки.
 показати весь коментар
 
 
Яка точна характеристика того, чим займаються ЗЕ!диверсанти
 показати весь коментар
 
 
За этот пост могу тебя отправить просто в бан. Но пускай и другие видят какой убогий и неадекватный лехторат у зелебени. Вы же себе такими постами подписываете смертный приговор. У янучары хоть титушки были. А ты кто? Чмоушник в шортах.

 показати весь коментар
 
навіщо взагалі ВСУ? намалюйте на картонці армію..
 показати весь коментар
 
Стреляют из смартфонов в ответ...диджитализация и цифровая армия.
 показати весь коментар
 
Клоун же сказал: главное - перестать стрелять! Они там что, не слышали что ли?
 показати весь коментар
 
 
Встречай забитую Расссию...страну холопов и господ. Почти просрали Украину, ведь зезедент у нас- урод.
 показати весь коментар
 
Господи, как же стьідно-то. Внуков совковьіх вертухаев больше по вполне понятньім причинам...теперь еще их мобилизовали зелевизором и сериалом скотьі с голопупенко. Со стройньіми рядами сепарья откровенного и массой хлопов малограмотньіх. 25% вменяемого населения-єто уже россиянский почти вариант.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору