Про це повідомив на брифінгу в неділю представник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби станом на 12:00 у районі проведення операції зафіксовано одну збройну провокацію з боку російсько-окупаційних військ. Під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували захисники Павлополя, де о 05:40 противник відкрив вогонь автоматичних гранатометів… Бойових втрат у лавах українських військових з початку цього періоду немає", - зазначив Мотузяник.
Оскільки обстріл був тривалим і ніс пряму загрозу українським захисникам, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил застосували у відповідь штатну піхотну зброю, аби придушити ворожий вогонь.
Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, запевнив представник Міноборони.
Всего лишь на 365×5 дней.
Поскольку обстрел был длительным и нес прямую угрозу украинским защитникам, военнослужащие из состава Объединенных сил применили в ответ штатное пехотное оружие, чтобы подавить вражеский огонь. Источник: https://censor.net.ua/n3143387