 Захист українців в окупованому Криму потрібно посилити новими законами, - представник Президента Кориневич

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

"Ми працюємо над цим, у нас є дуже хороший пакет ініціатив від громадських неурядових організацій… Ми вважаємо, що він містить багато важливих речей, зокрема щодо спрощення отримання документів і питання кримчан-нерезидентів", - сказав Кориневич.

Він зазначив, що активне лобіювання цих законодавчих ініціатив розпочнуть із початком роботи нового парламенту.

Крім цього, постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич вважає, що необхідно налагодити комунікацію для внесення законодавчих ініціатив, які важливі для Криму і кримчан.

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