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 Політика України
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Все про:Крим (7311) права людини (393) Кориневич Антон (7)

 Захист українців в окупованому Криму потрібно посилити новими законами, - представник Президента Кориневич

Уже є сформований пакет законодавчих ініціатив, які необхідні для вирішення проблем громадян України - жителів окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

"Ми працюємо над цим, у нас є дуже хороший пакет ініціатив від громадських неурядових організацій… Ми вважаємо, що він містить багато важливих речей, зокрема щодо спрощення отримання документів і питання кримчан-нерезидентів", - сказав Кориневич.

Він зазначив, що активне лобіювання цих законодавчих ініціатив розпочнуть із початком роботи нового парламенту.

Крім цього, постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич вважає, що необхідно налагодити комунікацію для внесення законодавчих ініціатив, які важливі для Криму і кримчан.

Також читайте: Окупований РФ Крим - це сіра зона безправ'я, - постпред Президента в АРК Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143386
 
 
 Топ коментарі
 
...еще один трускавецкий выпускник... Защиту украинцев в оккупированом Крыму надо усилить новыми законами, - представитель Президента Кориневич - Цензор.НЕТ 6310
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Пилять... махать копать, да пустите лучшей свои умения на развитие , стабилизацию того чего есть !! Ну зачем эти эфемерные, ненужные законы за которые заплатят украинцы! Закон который в принципе ничего не изменить для жителей оккупированных территорий. Думайте , создавайте законы для того что бы Украина стала сильной, действительно независимой от других, а не только на бумаге и словах! Будет Украина таковой - и вопрос с донбассом и крымом а может быть и с частью территоии росси (ну как исконно украинской землей)))) решиться сама собой и без ваших пустых законов на бумаге!
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Депутати дилетанти, ОФ-ЗЄ дилетанти, міністрами призначать дилетантів і ООН доведеться на базі України створити світовий навчальний центр(можливо в Трускавці) для адаптації світового смартфонобілізму до викликів майбутнього Нашої Планети. Нью-Васюкі рядом нє стоялі
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Засуньте ті закони Пуйлу в дупіту. Бажано напечатати їх на пластику. Може буде якась користь (від пластика).
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Ну, указом війну зупинити, законом українців захистити. Так от чому Зєлєнскій у президенти йшов! Головне, що бідність уже подолана
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Навіщо говорити про те, що непогано було б зробити. Доповніть, впровадьте, а тоді повідомите.
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Сісти, за ніч скласти, (бо вдень виконували повсякденну роботу, а це - додатково), перепровірити з усіх сторін, скоригувати, впровадити, а тоді повідомити: прийнято так, права українців захищені: п.1, п.2, п.3.
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Пилять... махать копать, да пустите лучшей свои умения на развитие , стабилизацию того чего есть !! Ну зачем эти эфемерные, ненужные законы за которые заплатят украинцы! Закон который в принципе ничего не изменить для жителей оккупированных территорий. Думайте , создавайте законы для того что бы Украина стала сильной, действительно независимой от других, а не только на бумаге и словах! Будет Украина таковой - и вопрос с донбассом и крымом а может быть и с частью территоии росси (ну как исконно украинской землей)))) решиться сама собой и без ваших пустых законов на бумаге!
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Депутати дилетанти, ОФ-ЗЄ дилетанти, міністрами призначать дилетантів і ООН доведеться на базі України створити світовий навчальний центр(можливо в Трускавці) для адаптації світового смартфонобілізму до викликів майбутнього Нашої Планети. Нью-Васюкі рядом нє стоялі
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А это что ещё за один сопляк,-***** из команды Зедебилов? У него вид божьего одуванчика, которого пни пальцем и он плакать начнет. Такой позорной власти, как сейчас в Украине нет нигде в мире. А ещё хотят жить лучше. Украинцы с такой властью вам только в гомне жить вечно.
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Запретите въезд и выезд . Короче , закройте границу и не надо будет защищать украинцев в оккупированом Крыму .
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