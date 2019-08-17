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 ОБСЄ не змогла встановити камеру для моніторингу на ділянці №2 "Золоте" через найманців РФ

Найманці РФ на Донбасі не здійснили заходів з розмінування, через що камеру Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ для моніторингу на ділянці №2 "Золоте" не було встановлено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі фейсбук.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що 16 серпня представниками СММ ОБСЄ планувалось відвідування ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте" з метою пошуку потенційного місця розміщення камери СММ ОБСЄ, для моніторингу ситуації", - наголошується в повідомленні.

Українська сторона своєчасно та в повному обсязі виконала роботи з розмінування на території, що проходить через підконтрольну Україні частину ділянки розведення.

"Разом з тим члени незаконних збройних формувань РФ не здійснили заходів з розмінування, що не дозволило технічному персоналу СММ ОБСЄ виконати заплановані заходи на заданій ділянці розведення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ втратила безпілотник у районі окупованого н.п. Обозне

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143384
 
 
 Топ коментарі
 
Зелебобик, почему вместо тебя кто-то должен гибнуть во время "перемирия" ? Это ты голосовал за ЗЕ и его "мирный план", значит это тебе идти в понедельник в военкомат и защищать ЗЕ на передовой.
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Защищать можно по разному, в зависимости от того, какие приказы издает главнокомандующий. При Пете сепаратисты боялись голову поднять, потому что ВСУ уничтожало их упреждающими ударами. А при ЗЕ (и его преступном приказе "не стрелять") идет планомерное убийство сепаратистами украинских военных. Так, что в понедельник отправляйся на передовую, защищать своего ЗЕ и его "мирный план".
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А Харадинай с той стороны ангелочек мля.
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1. Надо было вернуть Расею в ПАСЕ ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за наемников РФ - Цензор.НЕТ 721
2. И надо просто перестать стрелять ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за наемников РФ - Цензор.НЕТ 8001
3. Главное - не забыть позвонить ***** ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за наемников РФ - Цензор.НЕТ 2965
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Денис Казанський‏ @den_kazansky 15 ч.15 часов назад

Из свежего интервью Гиркина. "Если бы я не начал войну, начал бы кто-то другой". Гениальное оправдание. И как это в Гааге Младич не додумался до такого? "Если бы я не казнил 7 тысяч мусульман, их бы казнил кто-то другой".


ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за наемников РФ - Цензор.НЕТ 6835
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Мусульман зачем казанский вплёл? Надо было чтобы это они казнили христиан?
Зачем внутрь адекватного текста ахинею вплетать, подрывая общий здравый смысл?
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одного младича...и тогда бы жертв стало меньше...
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А Харадинай с той стороны ангелочек мля.
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Пороховата не визжите про зелю,какой он плохой.В понедельник в военкоматы ,потом на передок и айда до мацквы в рукопашную.Чего зря жилы то рвать)))
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Зелебобик, почему вместо тебя кто-то должен гибнуть во время "перемирия" ? Это ты голосовал за ЗЕ и его "мирный план", значит это тебе идти в понедельник в военкомат и защищать ЗЕ на передовой.
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Люди на передовой защищают не Петю или зелю,а Украину.Так что мимо пороховата.
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Защищать можно по разному, в зависимости от того, какие приказы издает главнокомандующий. При Пете сепаратисты боялись голову поднять, потому что ВСУ уничтожало их упреждающими ударами. А при ЗЕ (и его преступном приказе "не стрелять") идет планомерное убийство сепаратистами украинских военных. Так, что в понедельник отправляйся на передовую, защищать своего ЗЕ и его "мирный план".
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kostjaua5, тобто ти згоден, що люди на передовій захищають Мову, Віру Армію, НАТО, ЄС і подалі від москви?

То ти - порохобот.
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Та, не kostjaua5 просто не хочет защищать Украину, а предлагает защищать Неньку порохоботам
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Бедные оккупанты, как их замучала эта ОБСЕ то минируй, то разминируй .
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Ну, в ПАСЕ эрэфийцев вернули, а после такого пора возродить и G8 .
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