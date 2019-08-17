 ОБСЄ не змогла встановити камеру для моніторингу на ділянці №2 "Золоте" через найманців РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі фейсбук.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що 16 серпня представниками СММ ОБСЄ планувалось відвідування ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте" з метою пошуку потенційного місця розміщення камери СММ ОБСЄ, для моніторингу ситуації", - наголошується в повідомленні.

Українська сторона своєчасно та в повному обсязі виконала роботи з розмінування на території, що проходить через підконтрольну Україні частину ділянки розведення.

"Разом з тим члени незаконних збройних формувань РФ не здійснили заходів з розмінування, що не дозволило технічному персоналу СММ ОБСЄ виконати заплановані заходи на заданій ділянці розведення", - йдеться в повідомленні.

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