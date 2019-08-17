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 Події
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Все про:Одеса (2035) пожежа (1735) Нацполіція (8049) ДСНС (2024)

 Охоронці одеського готелю, в якому під час пожежі загинуло 8 осіб та 10 дістали поранення, занадто пізно зателефонували на "101", - поліція

Готель був обладнаний датчиками задимлення і протипожежним обладнанням. Його охоронці могли вжити перших заходів для того, щоб не допустити розповсюдження вогню. Але замість цього вони звернулися до рятувальників із запізненням.

Про це на брифінгу в Одесі 17 серпня повідомив начальник Головного управління поліції Одеської області Олег Бех, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, будівля готелю була ще 2009 року оснащена протипожежним обладнанням, датчиками задимлення, також мала водопостачання.

"Двоє працівників служби охорони мали можливість вжити першочергових заходів для ліквідації невеликої площі пожежі, а також забезпечити безпеку громадян. На 10 годину розпочалися слідчі дії з працівниками ДСНС, які перебували на місці. Як вони повідомили, пожежа розпочалася набагато раніше, ніж було повідомлено на лінію ДСНС, і, коли вони приїхали і побачили, що не тільки другий поверх горить, а й дах, надати допомогу всім особам було практично неможливо. Слідчі вже перевірили компанію, яка здійснює ці охоронні послуги, ми хотіли сьогодні впевнитися, чи була підключена вказана сигналізація на відповідний пульт охорони", - повідомив він.

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При цьому, як уточнив начальник ДСНС Одеської області Віктор Федорчак, повідомлення про пожежу рятувальники отримали вночі о 1:34.

За словами Беха, охоронна компанія відмовила в наданні документів, тож слідчі проводять інші заходи, щоб встановити, які були договірні відносини між готелем і охоронним підприємством.

Як додав очільник обласної поліції, слідчі допитали власника будівлі та власника компанії, яка встановлювала протипожежне обладнання.

"Крім того, вилучено сервер, на якому є відеоархів, що нам також надасть додаткову можливість вивчити час, коли розпочалося задимлення, коли почалася пожежа, там провести інші слідчі дії з відповідними спеціалістами", – зазначив Бех.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143383
 
 
 Топ коментарі
 
при порошенко во всем был виноват порошенко а тут усиленно ищут крайних

прям как в рашке
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зеленский типо содействуетбизнесу и тут же объявлЯет себя суьей и обещает посадить хозяина неависимо от того что найдет следствие.

Трепло
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Такой гвалт из-за отеля , а перед этим из-за Гримчака, чтоб прикрыть гибель 4-х (четырех) военных 15-го числа?
Что-то о них он не проронил ни слова.Тогда как предыдущим пообещал квартиры.
А когда этим выдаст, вернее теперь уже только их родным? ?? А Зеля?
Эти ребята тоже погибли в ваше гребаное перемирие. Из-за того, что "надо просто прекратить стрелять"
Одним значит квартиры с переругу, а о других и вспоминать не надо?
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при порошенко во всем был виноват порошенко а тут усиленно ищут крайних

прям как в рашке
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В рашке крайних назначают а ищут в нормальных странах, не надо чушь нести.
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Так и у нас зебобик уже назначил крайнего...вск как в паРаше...
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президенты ищут?

Зачем Зеленский называет фамилию?
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зеленский типо содействуетбизнесу и тут же объявлЯет себя суьей и обещает посадить хозяина неависимо от того что найдет следствие.

Трепло
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Проследить за выполнением законов и посадить это разные вещи, тупая соя.
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конечно разные...но заявление зебобика утвердительное..."будет"...он уже провел следствие и опоелелил виновного ..
Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости". Источник: https://censor.net.ua/n3143383
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А что не так, владелец и должен отвечать, с какого ты эту тварь защищаешь. Вина полюбому на владельце и пожарной инспекции.
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Мне фиолетов у крапинку этот влалелец...
Но утверждать...и решать кто будет нести ответственность...а кто не...зебобику никто не давал права...
Более того...влалелец не всегда может и должен отвечать...далеко не всегда..
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Почитай статью ниже как этот владелец отказался допустить пожарную инспекцию, так что крайним полюбому его сделают.
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Причин по которым он отказался может быть масса...к примеру у него модет быть договор со сторонней фирмой ответственной за пожарную безопасность...и без их представителя он мог не пустить пожарного...
А слелать крайним...при зебобике могут...зебобикам на Закон насрать...
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Ответственность безусловно несет владелец, другое дело, что если владелец предпринял все возможные меры для обеспечения безопасности - установка датчиков дыма, наличие ДЕЙСТВУЮЩЕЙ пожарной сигнализации, наличие дополнительных маршрутов эвакуации. которые должны быть предусмотренны еще на этапе строительства/перестройки здания при изменении его функционала т.е. фактически проектная документация должеа быть сертифицирована соответствующими органами. Однако не должно быть и сверх избыточных конструктивных требований со стороны надзорных органов. И как не странно - это обязанность архитекторов и проектантов.
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более того...это заявление зебобика можно расценивать как давление на следствие...мол виновного я уде определил...ваше дело докумениы подтасовать...
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Зеленский пообещал сажать корупционеров, зрада.))
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сожать кого то может тодько суд...а не зебобик...у зебобика нет такого права...
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Так тогда какого вы хрена на него вешаете вину за решения судов, да идите вы нахрен.
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Хаха, как выпускают сепара или ворюгу под залог так виноват Зеленский, но при этом кричат что он не должен влиять на суды, что взять с дебилов.))
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А какого хрена вы их вешали на Порошенко пять лет к ряду？да и сейчас продолжаете
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Зебил, пррру. А кто судебную реформу завалил? Ясный хрен, Петр Рошенович. Так чего ваш Зелебеня косяки папередников не исправляет? Выгнал бы продажных судеек и все дела. Он же у нас теперь и царь, и бох, и херой? А на деле - сопля зеленая
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Ну ты то точно дебил если думаешь что так легко выгнать судей.))
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не сложнее чем гоняться за лесниками? ты не только зебил, но еще и полный тупарь. все превилегии судьям дарованы президентом и ВР. Кто и что мешает вашему убожеству их отменить? Кстати расскажи как там с законом об импичменте и депутатской неприкосновенностью? Это про таких как ты
Охоронці одеського готелю, в якому під час пожежі загинуло 8 осіб та 10 дістали поранення, занадто пізно зателефонували на "101", - поліція - Цензор.НЕТ 9481
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Ну ты тупое, ты прямо скажи, может вот в данный момент президент своим указом уволить судью?
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Да с таким рахитом ума давно не встречался.
1. Зеленский уже сделал ряд новых назначений судей.
Президент Владимир Зеленский назначил судей в местные административные и общие суды. Соответствующие указы №332/ 2019 и №331/2019

2. Кто мешает вашему *********** отменить указы барыги о назначении судей за №№ 156 и 159 с.г. .
3. Про импичмент и неприкосновенность где отмазки, зеленое недоразумение?
4. Скулить про плохого Петю и хорошего Вову в ответ не надо
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Шо я тебе скажу - ты таки неадекват. И это еще очень- мягко. Почти ласкательно Охоронці одеського готелю, в якому під час пожежі загинуло 8 осіб та 10 дістали поранення, занадто пізно зателефонували на "101", - поліція - Цензор.НЕТ 5876
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Такой гвалт из-за отеля , а перед этим из-за Гримчака, чтоб прикрыть гибель 4-х (четырех) военных 15-го числа?
Что-то о них он не проронил ни слова.Тогда как предыдущим пообещал квартиры.
А когда этим выдаст, вернее теперь уже только их родным? ?? А Зеля?
Эти ребята тоже погибли в ваше гребаное перемирие. Из-за того, что "надо просто прекратить стрелять"
Одним значит квартиры с переругу, а о других и вспоминать не надо?
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В отеле должна быть централизованная пожарная охрана, никому ничего звонить не надо, поступает сигнал на пульт, и тут же выезжает пож. бригада. Без такого наблюдения, централизованного, отель работать не сможет
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Опять лохов разводят Охоронці одеського готелю, в якому під час пожежі загинуло 8 осіб та 10 дістали поранення, занадто пізно зателефонували на "101", - поліція - Цензор.НЕТ 6733. Кому они брешут? В центре Одессы среди бела дня горит здание!!! Таки на всю Одессу у одних охранников один телефон и один на всех Охоронці одеського готелю, в якому під час пожежі загинуло 8 осіб та 10 дістали поранення, занадто пізно зателефонували на "101", - поліція - Цензор.НЕТ 6198 ? Да там жители соседних домов в "набат били". Жалкая попытка отмазать очередных гнид а-ля Фучиджи. Похоже этот Бех сам сепар !!!

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совок совком - не хотели "выносить сор из отеля", так как владелец влетел бы на штраф(=они бы влетели), если бы незначительное возгорание было. так что можно и рискнуть и самим попробовать потушить, может косточку кинут и потреплют за ушко.
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там такой контингент обитает,в этом так называемом отеле,что вынести их сор -себе дороже...поэтому и тянули,чтобы постояльцы успели разбежаться...Вот только как там англичане,французы и американцы затесались - вопрос,может проститутки привели,но должно же быть чувство самосохранения,тем более в чужой стране
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За поджог и захват здания никакой владелец отвечать не будет. Ни одна пожарная экспертиза не докажет, что в момент захвата здания владельцем были нарушены какие-то ППБ. Это равносильно что пираты Сомали жаловались бы ЛЛойду, что на захваченном им судне было мало виски
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"Отель" стоит на магистрали с беспрерывным круглосуточным траффиком. За углом Привоз и автостанция с тучей людей, ******, грузчиков и таксистов. Пожарная часть. В 200 метрах! Даже ближе, чем от сгоревшего Дома профсоюзов. Но вот охранники поздно позвонили.
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Охранники только ревизоров бодро выгоняли. Этот отель вообще был вне закона. Пожарников с инспекцией не пускали. А может, просто откупались. Номер на 2 часа стоил 130 гривен. Проституток туда водили бодро. Может, какую и убили, да подожгли, чтобы следы замести. Отель Токио Стар Одесса
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....следователи допросили владельца компании, которая устанавливала противопожарное оборудование.

Ага.. устанавливала в 2009 году... Владелец ну прямо точно помнит что было аж 10 лет назад...
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