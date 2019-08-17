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 Політика України
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 Оціночна місія Євросоюзу щодо інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС розпочала роботу в Україні, - Офіс Президента

В Офісі Президента України відбулася зустріч радника Глави держави Михайла Федорова з оціночною місією Європейського Союзу за участю представників DG Connect Європейської комісії. Метою місії є оцінка готовності телекомунікаційної сфери України до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС (EU Digital Single Market – DSM).

"Команда Президента чітко розуміє, що подальше прискорення економічного та соціального розвитку можливе лише за умови цифрових перетворень. Ми хочемо та готові швидко виконати всі умови, щоб стати частиною ініціативи ЄС зі створення єдиного цифрового ринку. Для України це – надпотужні цифрові та економічні перспективи", – підкреслив Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Стратегія DSM нині успішно реалізується у Європі. На думку європейських експертів, єдиний цифровий ринок може принести об’єднаній Європі додаткові 415 мільярдів євро щороку й забезпечити створення сотень тисяч робочих місць.

Стратегія спирається на європейські цінності справедливої ​​та відкритої конкуренції, відкритого й безпечного Інтернету, який забезпечує вільний потік інформації.

Особливу увагу було приділено питанням захисту даних, конфіденційності та кібербезпеки, включно з питанням керування Інтернетом.

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"Законопроєкт "Про електронні комунікації" внесено до переліку пріоритетних для першочергового розгляду та ухвалення. Депутати з майбутнього Комітету цифрових трансформацій Верховної Ради України вже активно працюють над ним", – додав радник Президента України.

Сьогодні DSM розглядається як основний актив Європи, спрямований на адаптацію європейського суспільства, бізнес-середовища до нових умов ведення діяльності на міжнародній арені. Європейці прагнуть забезпечити ефективний розвиток різних секторів економіки, які використовують цифрові технології для інновацій, щоб вони залишались конкурентоспроможними на глобальному рівні.

Представники місії ЄС акцентували увагу на необхідності забезпечення незалежності та спроможності регулятора у сфері телекомунікацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143380
 
 
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"интеграция с единым цифровым рынком ЕС" это хорошо, но как быть с внутренним не "цифровым" рынком, а свободным рынком, который душат монополии олигархов и налоги? Что там с деолигархизацией? И где же та "страна та мечты", где обещанное "брата, свата не протаскивать на гос.должности"? Где конец эпохи бедности?
Одни понты, и самопиар, расчитанный на наивных людей.
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не на часі...оп, давай вєсті с полєй, як там жнива, хліб у полі не згноїте чи вже укрзалізницю винуватою назначили?
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