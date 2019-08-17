 В організмі лікаря, який лікував постраждалих під час вибуху ракети на полігоні в РФ, виявили радіоактивний нуклід цезій-137, - The Moscow Times

Лікарів не попередили про те, що постраждалі внаслідок вибуху ракети на полігоні були опромінені радіацією. Про це пише газета The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.
Троє постраждалих були доставлені до лікарні 8 серпня роздягненими та загорнутими в прозорі пластикові мішки, зазначає газета. Вони були у важкому стані, але медики не знали про обставини, за яких вони зазнали травм, - їм було відомо тільки те, що на військовому об'єкті 8 серпня стався вибух. Їх намагалися евакуювати в Москву, але двоє померли дорогою до аеропорту, стверджують джерела видання.
Лікарі підозрювали, що доставлені пацієнти могли зазнати опромінення, але їхні побоювання ніхто не підтвердив. За даними агентства "Северные новости", пізніше лікарі, які контактують з пацієнтами, отримали свинцеві фартухи, але це не можна вважати надійним захистом.
"Персонал був шокований", - сказав один з лікарів кореспонденту Moscow Times. Він зазначив, що лікарня, куди привезли постраждалих, є державною, а не військовим госпіталем. Співрозмовниця "Северных новостей" стверджує, що через радіоактивний пил на кілька днів було закрито приймальне відділення лікарні та операційний блок. Джерело видання "Медуза" стверджувало, що палати, де лежали постраждалі від вибуху, обробили від радіоактивного зараження.
Нагадаємо, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".
Будете радиоактивными рабами
Хоть как-то будете отличаться от остальных рабов
Ось і все.
Ось так совок "дбав" про здоров'я своїх рабів. Між іншим, аварія на ЧАЕС була не останньою причиною "увімкнення мізків" гомосовєтікусів на шляху до розвалу совка.
Вимірювач зібрав у пластиковому корпусі від чеського комплекту реактивів для обробки фотоплівок "ФОМА". Дугову щілину щоби бачити стрілку пропиляв фрезерувальник. Усі кнопки були замасковані. Була ідея фільтувати "бету" шляхом надягання П-подібної сталевої накладки, але практичної користі від цього не було.
Схоже на те, що відбувся тепловий (паровий) вибух двигуна Стірлінга. При цьому відбулася розгерметизація ізотопного джерела.
Якби це був "компактний ядерний реактор атмосферного реактивного ядерного двигуна", в створення якого Рашкою вірити у мене немає підстав, то після його вибуху радіоактивне забруднення було б на багато порядків потужнішим.
Для створення такого пристрою, як "компактний ядерний реактор атмосферного реактивного ядерного двигуна", потрібні радіостійкі, надміцні та жаростійкі мінімум до 3000 Кельвін матеріали, які мають бути ще й тривало стійкими до таких температур. Вони мають витримувати шалену вібрацію, неймовірний тиск та перепади температури тощо. При цьому бути дуже легкими, бо це ж має бути крилата ракета. Коротше - це завдання не для Рашки.
А підводний апарат з ядерно-тепловим двигуном та "звичайною" ракетою на борту можуть намагатися ліпити. Щоб "стріляти собі в ногу". Скоріше всього, це і відбулось. В результаті бухта, полігон, персонал та навколишні населенні пункти дістали радіоактивне зараження.