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Все про:вибух (1747) радіація (51) Росія (19393)

 В організмі лікаря, який лікував постраждалих під час вибуху ракети на полігоні в РФ, виявили радіоактивний нуклід цезій-137, - The Moscow Times

Близько 60 співробітників Архангельської обласної лікарні, в яку доставили трьох постраждалих під час вибуху ракети, відправлять у Москву на медобстеження. В організмі одного з них знайшли цезій-137.

Лікарів не попередили про те, що постраждалі внаслідок вибуху ракети на полігоні були опромінені радіацією. Про це пише газета The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

Троє постраждалих були доставлені до лікарні 8 серпня роздягненими та загорнутими в прозорі пластикові мішки, зазначає газета. Вони були у важкому стані, але медики не знали про обставини, за яких вони зазнали травм, - їм було відомо тільки те, що на військовому об'єкті 8 серпня стався вибух. Їх намагалися евакуювати в Москву, але двоє померли дорогою до аеропорту, стверджують джерела видання.

Лікарі підозрювали, що доставлені пацієнти могли зазнати опромінення, але їхні побоювання ніхто не підтвердив. За даними агентства "Северные новости", пізніше лікарі, які контактують з пацієнтами, отримали свинцеві фартухи, але це не можна вважати надійним захистом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії вибухнув малогабаритний ядерний реактор. ВIДЕО

"Персонал був шокований", - сказав один з лікарів кореспонденту Moscow Times. Він зазначив, що лікарня, куди привезли постраждалих, є державною, а не військовим госпіталем. Співрозмовниця "Северных новостей" стверджує, що через радіоактивний пил на кілька днів було закрито приймальне відділення лікарні та операційний блок. Джерело видання "Медуза" стверджувало, що палати, де лежали постраждалі від вибуху, обробили від радіоактивного зараження.

Нагадаємо, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частину Білого моря закрили для суден після вибуху ракетного двигуна під час військових навчань армії РФ. Було зафіксовано викид радіації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143379
 
   
 Топ коментарі
 
"Врачей не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве ракеты на полигоне были облучены радиацией. " - Класс, чисто по рашенски. Люди ничто, расходный материал. Секретность превыше всего.
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Просматривается фирменный стиль СССР-все засекретить и везде врать, а особенно где касается безопасности людей
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Это ж сколько получили на полигоне, что от их радиоактивных тел облучились врачи?
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То что погибшие были без одежды, не означает что при них не было зараженных предметов. Да и привезли тоже не марсиане. Так что врачей этой больнички подвели под монастырь изначально.
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Про Чернобыль-2 разведки не просто так пишут. Толи еще будет.
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это хароший нуклид и время полураспада у него отличное, и как его варят известно ) гробы счастливым его обладателям должны быть даже не из бетона, а из свинца.
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Викид цезію-137 в навколишнє середовище відбувається в основному в результаті ядерних випробувань і аварій на підприємствах атомної енергетики.
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) тем, что только через 30 лет зона вокруг взрыва, в местах куда цезий выпал, только полуочистится. значит, по правильному, должна быть не только чернобыльская зона, но и подобная под северодвинском.
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А чего они возмущаются?
Будете радиоактивными рабами В организме врача, лечившего пострадавших при взрыве ракеты на полигоне в РФ, обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137, - The Moscow Times - Цензор.НЕТ 7668
Хоть как-то будете отличаться от остальных рабов В организме врача, лечившего пострадавших при взрыве ракеты на полигоне в РФ, обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137, - The Moscow Times - Цензор.НЕТ 7668
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звучит гордо-великий радиактивный раб
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Наші баби ішо нарожают , зато у нас рикєта . Піндоси бойтєсь .
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Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. (c)
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Какой министр обороны, такие у него и спецы, такой у него и "Буревестник"

В організмі лікаря, який лікував постраждалих під час вибуху ракети на полігоні в РФ, виявили радіоактивний нуклід цезій-137, - The Moscow Times - Цензор.НЕТ 5380
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Подружжя київських лікарів-токсикологів (швидка допомога) у перші дні після аварії на ЧАЕС теж нахапали радіації коли обробляли постраждалих у київській лікарні. Ніхто їх тоді не інструктував про специфічні заходи безпеки. У 1992 подружжя виїхало на ПМЖ до Ізраїлю і лише там їхнє здоров'я привели до ладу. Досі живі. Дай Бог їм здоров'я.
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І куди ти тягнеш ? Тобто нівелюєш різницю між Чорнобилем і випробуваннями кацапами зброї Судного Дня ?
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Почнемо з базового питання: за яким хером АЕС було збудовано неподалік "мультимільйонного" міста Києва з грубим нехтуванням "рози вітрів"? Виключно для живлення загоризонтної радіолокаційної станції системи "ДУГА" на вимогу МО совка (інші відомі станції - під Ужгородом і на плато Ай-Петрі в Криму). І якщо в Закарпатті та Криму РЛС функціонували, то прип'ятська РЛС була від початку проектування - величезним маразмом і викиданням народних грошей. (істнує навіть конспірологічна теорія що саме команда обісрантів-проектувальників Дуги доклала руки до провокування аварії на ЧАЕС щоби сховати кінці своєї криворукості у воді. Але я в ту теорію не вірю).
Ось і все.
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В москалів ще одна хромосома приросте В организме врача, лечившего пострадавших при взрыве ракеты на полигоне в РФ, обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137, - The Moscow Times - Цензор.НЕТ 5247
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"Врачей не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве ракеты на полигоне были облучены радиацией. " - Класс, чисто по рашенски. Люди ничто, расходный материал. Секретность превыше всего.
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Зато мы "запустили гагааарина у космоооссс", "зато у нас ядреная бомбаааа" а "вы за колбасу продались Омерикееее"
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ВВП хвастался что у них есть ракеты с "непредсказуемой траекторией". Оказалось что это не "утка", а правда. Вот первая уже "прилетела", хотя точнее "не долетела" до назначения 55 градусов 45 . 07 северной широты и 77 градусов 36 .59 восточной долготы как раз координаты окна кремлевского кабинета ВВП. Пристрелка одним словом по "непредсказуемой траектории"
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Врачи точно за Пукина голосовали....пусть пожинают плоды... В організмі лікаря, який лікував постраждалих під час вибуху ракети на полігоні в РФ, виявили радіоактивний нуклід цезій-137, - The Moscow Times - Цензор.НЕТ 5124
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Просматривается фирменный стиль СССР-все засекретить и везде врать, а особенно где касается безопасности людей
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На це потрібно дивитися ширше , Москва , власне її політика завше була концентрацією Брехні та Підлості . Хоча коли існувалала імперія кацапів то в ті часи інколи дотримувались якихось пристойностей , а після 1917 пішла формація влади на фундаменті інферно . Тобто суть держави та її політики була в брехні і підлості , що і виростило біомасу яка вважає себе русскімі . Хоча від Русі вони за 1000 км . Ну нехай дещо менше .
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Я в Киеве пережила все события после взрыва в Чернобыле. Смотрю сейчас российские новости, прямо один в один, как было в первое время после взрыва, та же дезинформация, то же замалчивание, то же вранье и секретность. Вроде СССР приказал долго жить, и не в последнюю очередь этому поспособствовала Чернобыльская катастрофа, а в России никого ничему не научила. И опять секретность это все, безопасность людей ничто.
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Оно всегда так: по первым смертничкам - много пишут, потом, как пойдет вал больных, затем трупов из местных - будет засекреченная статистика. Не повезло им родиться на расие, не выехали - повезет и сдохнуть на расие.
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Даже лепила засветился! Это ж сколько эти пациенты хапнули?
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Похоже, тот же чернобыль, только жертв раза в 3 меньше.
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Как раньше стебались над совковыми (потом кацапскими) новостями: "Жертв и разрушений не найдено".
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У 1986 році в Києві ходив такий жарт: "Міняю новий Шарп (магнітолу) на поШАРПаний дозиметр". Усі дозиметри та радіометри з кабінетів цивільної оборони "контора" наказала сховати у сейфи. У магазинах "Юний Технік" та "Учтехприлад" миттєво вилучили датчики СТС та СБМ, які раніш лежали по рублю штука і ніхто їх не купував. На вулицяю та на ринках користуватися радіометрами було стрьомно, мали місце випадки "гражданін, пройдьомтє".
Ось так совок "дбав" про здоров'я своїх рабів. Між іншим, аварія на ЧАЕС була не останньою причиною "увімкнення мізків" гомосовєтікусів на шляху до розвалу совка.
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Що цікаво то зранку дерло горло і приходилось киркати , по вулиці , як ніколи , перли капеемки і мили асфальт . Зранку , на роботі , побіг на склад ГО взяв ДП-5 , просканував калюжки , було близько 70 мкрн , це на око бо там тупа шкала в млрн . А через 15 хв. прибіг профсаюз , за ним через хвилину прибіг партбос ,десь через 30 хв. дзвінок з першого відділу :" Вам нужно зайті в пєрвий атдєл " і за цим дзвінок Шефа : " Іванич зайді ". У всіх було одне питання і палаючі очі - "Скільки" . Але мало хто з них розумів різницю що таке 50 мкр і 50 рн . Але це не завадило тому що через пару днів ця біда з першого відділу зробила спробу розкрутити справу пришивши мені панікерство . Але я не був пальцем зробленим .
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Мені вдалося обманом дістати датчик у Сумському військовому училищі. Це тема окремого анекдоту. Швиденько зробив аналоговий вимірювач з чотирма лінійними шкалами + звуковою індикацією. Відкалібрував шкали по ДП-5 пізніше, але прилад виявився корисним: викинув вельветові джинси та кросівки, пошив 4 пари штанів з примітивної плащівки і прав їх вручну милом з додаванням оцту. Прилад чітко показував у скільки разів знижується рівень набруденості. Також наполіг щоби сусіди викинули ящики з землею з балконів та сходової клітини. І на роботі (ТВ-автобуси) ми вимірювали обладнання, кабелі, колеса і уникали забрудених майданчиків.
Вимірювач зібрав у пластиковому корпусі від чеського комплекту реактивів для обробки фотоплівок "ФОМА". Дугову щілину щоби бачити стрілку пропиляв фрезерувальник. Усі кнопки були замасковані. Була ідея фільтувати "бету" шляхом надягання П-подібної сталевої накладки, але практичної користі від цього не було.
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Честно говоря пох сколько там россиян умерло от взрыва этого чуда науки и пох сколько умрет. Это их крест и им его нести
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Надеюсь радиоактивный контрольна границе с Россией введен ? У них там походу Чернобыль №2 и в Украину никого из них пускать нельзя.
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Все как и при чернобыле.Никому ничего не сказали.Облучили кучу народа и помещений и все чинно и степенно.Года идут,а ДУРЬ не убывает.
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В це важко повірити але в 2013 році більшість громадян України вважали що в ерефії живуть люди і співчували їм якщо в них траплялось якесь нещастя.
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Джерело - рашистське. Дані про цезій-137 можуть бути дезинформацією. Я не вірю про створення компактного реактора, придатного для довготривалого реактивного руху в атмосфері.На мій погляд, могла бути створена ракето-торпеда. Вірніше, торпедо-ракета. Це безпілотний підводний пристрій, який має на борту радіоізотопне джерело, що нагріває теплоносій і перетворює тепло на механічну роботу за принципом двигуна Стірлінга. Торпеда рухається під водою на дуже великі відстані і транспортує твердопаливну ракету з ядерною боєголовкою. В певній точці Світового океану відбувається запуск ракети.
Схоже на те, що відбувся тепловий (паровий) вибух двигуна Стірлінга. При цьому відбулася розгерметизація ізотопного джерела.
Якби це був "компактний ядерний реактор атмосферного реактивного ядерного двигуна", в створення якого Рашкою вірити у мене немає підстав, то після його вибуху радіоактивне забруднення було б на багато порядків потужнішим.
Для створення такого пристрою, як "компактний ядерний реактор атмосферного реактивного ядерного двигуна", потрібні радіостійкі, надміцні та жаростійкі мінімум до 3000 Кельвін матеріали, які мають бути ще й тривало стійкими до таких температур. Вони мають витримувати шалену вібрацію, неймовірний тиск та перепади температури тощо. При цьому бути дуже легкими, бо це ж має бути крилата ракета. Коротше - це завдання не для Рашки.
А підводний апарат з ядерно-тепловим двигуном та "звичайною" ракетою на борту можуть намагатися ліпити. Щоб "стріляти собі в ногу". Скоріше всього, це і відбулось. В результаті бухта, полігон, персонал та навколишні населенні пункти дістали радіоактивне зараження.
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Ескізний проект важкого бомбабардувальника в СРСР був готовий ще всередині 50х , при Микиті , але через високу радіоактивну забруднюваність НС його не пустили в роботу , а от разова річ , типу "Бурєвєстніка" елементарно .
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Так вам и надо , ватные дебилы . Вы это заслужили .
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