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 Політика України
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Все про:арешт (998) Гримчак (79)

 Почалося засідання суду щодо виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака, - адвокат

Засідання з розгляду клопотання прокурорів про виправлення технічних помилок в ухвалі Деснянського районного суду Чернігова про арешт заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака (з альтернативою застави), призначене на 10 ранку суботи, вчасно не розпочалося через відсутність слідчого судді Наталії Лямзіної.

"На 10 годину було призначено засідання, на якому суддя мала розглянути клопотання про виправлення технічних помилок. Але поки що засідання немає, оскільки суддя не прийшла", - розповіла "Інтерфакс-Україна" адвокатка Гримчака Тетяна Матяш, передає Цензор.НЕТ.

Вона додала, що всі учасники процесу перебувають на місці, зокрема Гримчак.

За словами адвоката, її підзахисний провів частину ночі в суді, а потім був доставлений в ізолятор тимчасового тримання (ІТТ), звідки його і привезли знову в суд.

Щодо розгляду клопотання про відведення судді Лямзіної, то, за словами адвоката, рішення щодо відведення ще немає.

Станом на 12.10 суддя прибула до зали засідання, розпочалося судове слухання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це людський чинник, технічна описка, - суддя про 5 помилок у постанові про взяття під варту Гримчака

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

У підсумку, Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143378
 
 
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Еще удивляются, что дела разваливаются в судах. Если в центральных аппаратах допускают столько косяков, то что говорить о рядовых.
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18c49ed2
Еще
удивляются, что дела разваливаются в судах. Если в центральных
аппаратах допускают столько косяков, то что говорить о рядовых.
Почалося засідання суду щодо виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 6491

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Це взагалі морок.
Взяли ОДНОФАМІЛЬЦЯ не подивившись на те, що по батькові, один Миколайович, а другий Михайлович.
Та й те можна сказати, трохи переграли, коли стали пропускати звичну для українців форму наявності імені батька.
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Как там Грымчак, всё еще за Петю топит, или уже попустило? ааахаха))))))))))
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Люди «топят» за Україну, Мову, Армію, НАТО, ЄС і подалі від москви.
А не за Порошенка.
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Тупым ЗЕбилам это не понять, у них вместо мозгов - ЗЕленое говно.
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НУ, ЦЕ ВЖЕ ********** НІ У ЯКІ ВОРОТА !!!!!!!!!


«Как передает Громадське, судья Наталья Лямзина перепутала отчество Грымчака.
Вместо Юрия Николаевича судья объявила об аресте Юрия Михайловича.»
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два часа уламывали судью..))))) похоже все там такая липа..))))))
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Шо тільки не придумають, щоб затягти час, ссуки...
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Юрий Николаевич сутки отсидел за какого-то левого чувака, а теперь еще и за себя будет.. Почалося засідання суду щодо виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 7371
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Лямзина слямзилась!
Билет Киев - Панама на 16.08.2019г.

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Пилять.. ну ни на что не способны если дело касается правосудия, ну за что, за что мы налогоплательщики должны платить зарплату этому сброду, содержать , одевать этот сброд тупых дебилов!
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