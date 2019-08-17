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 Події
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Все про:Одеса (2035) пожежа (1721)

 "Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний

Власник готелю "Токіо Стар" в Одесі, під час пожежі в якому загинули 8 осіб та 10 потрапили до лікарень, прокоментував те, що сталося.

Вадим Чорний заявив, що готовий нести відповідальність за пожежу в готелі. Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Сталася катастрофа. Якщо буде встановлено будь-яку вину з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я - в першу чергу", - сказав Чорний.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143376
 
 
 Топ коментарі
 
Полная ответственность
"Мы будем нести полную ответственность", - хозяин сгоревшего в Одессе отеля Черный - Цензор.НЕТ 6789
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Баканову пусть зеля позвонит!
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Яких "петяних", зебіл. Це трамвайне депо було викуплено і перебудовано ще за часи овоча
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Вадим Чорний це бандюган з 90-х який прославився тим що публічно по телебаченню показував 20 тис. доларів і замовляв за ці гроші вбивство своїх ворогів і його за це не посадили і навіть не притягнули до відповідальності! Вадим Чорний це зіц-председатель, реальні власники це одеська мафія, судді, прокурори, менти, сбушники, тому Чорний такий сміливий, бо знає що його не посадять, а якщо посадять то будуть утримувати в гарних умовах за гроші реальних власників майна.
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Сказал что будет нести, но я сомневаюсь что донесет.
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Це все результат петяних "реформ" - анархія мать порядку
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я вообще считаю ошибка попередника была в том, что убрали функцию надзора за соблюдением законов у прокуратуры. У нас не настолько правовое государство чтоб идти на такие радикальные меры. Раньше люди могли в прокуратуру написать и пожаловаться а сейчас нет
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Жаловаться надо в те учреждения, которые должны контролировать тот или иной вопрос.
А общий надзор у прокуратуры означал только одно - дикую коррупцию в самой прокуратуре благодаря их безграничным полномочиям.

Прокуратура должна заниматься только одним - быть адвокатом государства в уголовных делах. И ВСЁ !!!

Так что не "зря убрали общий надзор", а "ещё надо убрать у прокуратуры представительство в судах по гражданских / хозяйственных / административных делах". И сократить их штат в 2 раза минимум, а то и в 3, введя их в штат управлений юстиции в областях. Само назнание "прокуратура, прокурор" ликвидировать - оставить "Министерство юстиции, государственный обвинитель".
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Когда-то взорвался Чернобыль, утонул "Нахимов", упал самолет на головы людей и т.д. Все это тоже результат действий Порошенко? Огласи весь список, чтобы понимать, где результат "петяных реформ", а где нет. Чтобы не только ты, но и мы понимали, о чем речь.
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вот ты ходишь в сраных штанах, тоже порох тебе в штаны наложил?))
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ты сначала у себя в доме и в своей голове порядок наведи а потом за страну думай)))
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за попередников было 5 или 6 взрывов складов боеприпасов. Кто нибудь понес уголовную ответственность. Был хоть один суд. Беря даже последний взрыв в Ичне. Вам известно кто виноват за взрыв в Ичне? Это все результат анархии и вседозволенности
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а почему ты не пишешь что папередникам досталась армия в 5 тыщ человек и пару танков а отдала она армию с 200 тыщ и тыщами танков? я же тебе дал диагноз, зебил, идиот)))
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Яких "петяних", зебіл. Це трамвайне депо було викуплено і перебудовано ще за часи овоча
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Так у зебілів ще 5 років буде Петро винний "Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний - Цензор.НЕТ 3039
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8 человек погибли , какую бы он ответственность не нёс бы , их уже не вернуть . Даже если отель Чёрного , отдать Белому .
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а тут местечковые "антилектуалы" не различают двух белых. для них, шо руцкий сериальный, шо украинский реальный. им надо в рот наложить, только тогда они могут разжевать ))
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Совпадение, не думаю (с.) "Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний - Цензор.НЕТ 4281

Вадим Черный

"Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний - Цензор.НЕТ 56

Гоша Куценко
"Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний - Цензор.НЕТ 9533

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кто угодновиноват только не зеленсий
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стрелочник

Если Порошенко пытался решать проблемы, то этот только крайних ищет и кого бы посадить на радость толпе
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КлоВун з Кривого рога живе на 95-му кварталі в т.н. "муравєйнікє"
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Грицю, ти хоч попереджай, бо нульовки тебе за свого приймуть!
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Я ожидал что будет : "Собственник сбежал, подали в розыск" Значит дело не чисто, или пожег, или , как пишут, заметали следы другого преступления
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Теперь понятно почему люди не смогли выбраться с невысокого здания, там самые дешевые номера без окон и они оказались в ловушке.
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І знову єврей, для якого гроші набагато важливіші людських життів, особливо якихось гоїв.
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Вадим Черный будет нести ответственность? Не смешите мои тапочки!
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