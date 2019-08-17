 Гройсман доручив почати масштабні перевірки готелів і санаторіїв через пожежу в Одесі: "Власники мають нести повну відповідальність"

Коментуючи доручення, прем'єр-міністр зазначив: "Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об`єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Він також висловив співчуття рідним загиблих і подякував рятувальникам за злагоджені дії та швидке гасіння пожежі.

"Жахлива трагедія. Мої співчуття рідним загиблих. Дякую рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і все ж врятували з пастки людей", - зазначив прем'єр-міністр.

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На його думку винні у загибелі людей мають понести суворе покарання

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".