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 Політика України
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Все про:Одеса (2035) пожежа (1721) перевірка (367) Гройсман (3559)

 Гройсман доручив почати масштабні перевірки готелів і санаторіїв через пожежу в Одесі: "Власники мають нести повну відповідальність"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести негайні перевірки місць відпочинку людей - насамперед готелів і санаторіїв через пожежу, що сталася сьогодні, 17 серпня, в одному з готелів Одеси. Унаслідок пожежі загинули 8 осіб.

Коментуючи доручення, прем'єр-міністр зазначив: "Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об`єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Він також висловив співчуття рідним загиблих і подякував рятувальникам за злагоджені дії та швидке гасіння пожежі.

"Жахлива трагедія. Мої співчуття рідним загиблих. Дякую рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і все ж врятували з пастки людей", - зазначив прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал з метою приховування вбивства

На його думку винні у загибелі людей мають понести суворе покарання

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143373
 
 
 Топ коментарі
 
а разве отели и гостиницы маштабно не проверили в 2017 когда сголел лагерь Виктория?
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Это должны быть не масштабные проверки
А плановые регулярные и отвечать вместе
Инспектор и собственник
А не так как в Одессе нашли крацнюю
Уволившеюсч вожаткю
Надо было найти кто делал сигнализацию, кто эксплуатирует, кто принимал
И подписывал акт приемки
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а толку с этих проверок ? они шо за порядком приходят -они приходят за баблом..
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пока петух не клюнет ну вы поняли только не пойму 8 трупов которых скорей всего убили и потом с целью сокрытия убийства имитировали поджег пожара.. как сие связано с владельцем тут на ум приходжит фрагмент Кавказской пленницы.... а трупы 8 то же я!? нет это без вас и кто то другой... Гройсман поручил начать масштабные проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе: "Владельцы должны нести полную ответственность" - Цензор.НЕТ 5477
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які нах перевірки? Власники ж не пускають цих перевіряючих
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Вы серьезно? Я бы тоже не пустил, какого лешего за бабками приходить чаще чем раз в месяц - это уже вымогательство!!!!!
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а толку с этих проверок ? они шо за порядком приходят -они приходят за баблом..
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як я вже відвик від цього Зімбабве ... Куди ***** не подивитеся в тій Україні - ну Зімбабве курва ..! Скільки ж років має пройти щоб країна стала нормальною цивілізованою країною?
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а разве отели и гостиницы маштабно не проверили в 2017 когда сголел лагерь Виктория?
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На дворе 2019 год! При чем тут "проверяли в 2017"? Проверки должны быть регулярными, по графику и внезапными для проверяемых. А если не пускают, то закрывать их нахрен решением проверяющей организации как не прошедших проверку и не получивших разрешение на деятельность. Так есть в цивилизованных странах и так было у нас, теперь же везде бардак, анархия и беззаконие. Не страна, а территория. Правительство совершенно отошло от своих прямых обязанностей работать на безопасность и улучшение качества жизни граждан. Всё плохо. Погибшим светлая память. Вчера вечером была как раз рядом, жаль людей, ужасная трагедия, виновные должны ответить реальными сроками и запретом на предпринимательскую деятельность навсегда!
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Да ты что? В Грузии ГСЧС и санстанции нет вообще и норм живут, возгорания и отравления не чаще, чем обычно по миру.
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пішло гівно по трубах!
а як щодо держслужбовців, які дали дозволи на будівництво та експлуатацію пожеженебезпечних готелів?
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подожгли для организации массового отжима отелей и гостиниц. скорее всего этот был самый уязвимый..))) полностью в духе богдана... и пукина
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Правильно. У радіусі 500 км. Щоб знали, що таке тупа влада.
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Для того чтобы правительство сняло мараторий на проверки должны были погибнуть люди? А что насчёт ежедневных массовых отравлений на предприятиях общепита? Когда порядок будет? Почему проверки запрещены?
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От проверок лучше не станет. Всё останется так же, только у проверяющих появится больше денег.
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Глупое бормотание неграмотного обывателя. По вашей логике и полиция не нужна и суды и пожарные и медики и учителя? Ведь они же все только карманы набивают? А может надо вспомнить что Украина страна а не территория? Может надо заставить, наконец, всех жить по закону?
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Это должны быть не масштабные проверки
А плановые регулярные и отвечать вместе
Инспектор и собственник
А не так как в Одессе нашли крацнюю
Уволившеюсч вожаткю
Надо было найти кто делал сигнализацию, кто эксплуатирует, кто принимал
И подписывал акт приемки
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ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭТО ВОСКРЕШАТЬ МЕРТВЫХ !!!???
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Типа "не ройте дальше, наши разборки более никого не касаются"
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От лафа для пожарних установ,бабла скільки накосять на фіктивних перевірках. Класика жанру.
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Если это имущественная разборка, никакие датчики задымления не помогут.
Но, в стране воцаряется анархия, это факт.
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Ублюдок, а ГСЧС ты проверять будешь? Или они и дальше будут продолжать брать бабки, а люди гибнут?
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гройсман, ти нє масштабно мисліш, нє по государсвєнному. до гостініц треба добавити: мости, дамби, дороги, атомні станції, пардон каналізацію та ще багато чого. і прискіпливо перевірити на соотвєтствіє занімаємим должностям-прєзідєнта, прємьєра, гєн. плокулола, всєх міністров і дєпутатов.
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Что Гройсман, что Зеленский - чего Вы додолбались до владельцев объектов ???

Ответственность должен нести РУКОВОДИТЕЛЬ, то есть директор, управляющий, заведующий ну или как там его. Если владелец и руководитель - одно лицо (в том числе, если это ФОП), тогда да. А если это фирма и хозяин с директором - разные лица, то при чём тут акционер / учредитель, даже если у него 100% акций / доля ? По закону у нас собственники бизнеса (если это ПП, ТОВ, АТ) не несут ответственности за дела бизнеса, за исключением обществ с полной, дополнительной или коммандитной ответственностью - это если речь об ответственности гражданской (ответственность за долги). Они вложили какие-то средства в фирму и ждут дивидендов. А отвечает по долгам само предприятие. Так во всём мире, не только у нас.

Если же речь об уголовной ответственности, то отвечает тот, кто по закону что-то не так сделал (либо не сделал, а должен был). При чём тут собственник, который внёс вклад и сидит в стороне от фирмы (может, блин, вообще за границей себе живёт), стрижёт дивиденды ??? Ответственность за охрану труда, пожаробезопасность, соблюдение экологических норм, сантарно-эпидемиологическое состояние и т.д. несёт ДИРЕКТОР.

Я понимаю логику - мол, бабки зарабатывает хозяин, а сидеть должен управляющий. Да, может несправедливо по сути, но такое законодательство. В чьи непосредственные функции входит вопрос, кто накосячил, тот и под суд. Ну представьте, Вы купили акции Боинга или Эйрбаса, где-то упал самолёт и к Вам в гости полиция с наручниками, мол это из-за тебя 300 людей на тот свет отправилось, потому что ты на собрании акционеров за такого директора проголосовал, который не может правильно настроить процесс технологический. БРЕД.
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