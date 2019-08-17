 Гройсман доручив почати масштабні перевірки готелів і санаторіїв через пожежу в Одесі: "Власники мають нести повну відповідальність"

Коментуючи доручення, прем'єр-міністр зазначив: "Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об`єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Він також висловив співчуття рідним загиблих і подякував рятувальникам за злагоджені дії та швидке гасіння пожежі.
"Жахлива трагедія. Мої співчуття рідним загиблих. Дякую рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і все ж врятували з пастки людей", - зазначив прем'єр-міністр.
На його думку винні у загибелі людей мають понести суворе покарання
Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.
Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".
а як щодо держслужбовців, які дали дозволи на будівництво та експлуатацію пожеженебезпечних готелів?
А плановые регулярные и отвечать вместе
Инспектор и собственник
А не так как в Одессе нашли крацнюю
Уволившеюсч вожаткю
Надо было найти кто делал сигнализацию, кто эксплуатирует, кто принимал
И подписывал акт приемки
Но, в стране воцаряется анархия, это факт.
Ответственность должен нести РУКОВОДИТЕЛЬ, то есть директор, управляющий, заведующий ну или как там его. Если владелец и руководитель - одно лицо (в том числе, если это ФОП), тогда да. А если это фирма и хозяин с директором - разные лица, то при чём тут акционер / учредитель, даже если у него 100% акций / доля ? По закону у нас собственники бизнеса (если это ПП, ТОВ, АТ) не несут ответственности за дела бизнеса, за исключением обществ с полной, дополнительной или коммандитной ответственностью - это если речь об ответственности гражданской (ответственность за долги). Они вложили какие-то средства в фирму и ждут дивидендов. А отвечает по долгам само предприятие. Так во всём мире, не только у нас.
Если же речь об уголовной ответственности, то отвечает тот, кто по закону что-то не так сделал (либо не сделал, а должен был). При чём тут собственник, который внёс вклад и сидит в стороне от фирмы (может, блин, вообще за границей себе живёт), стрижёт дивиденды ??? Ответственность за охрану труда, пожаробезопасность, соблюдение экологических норм, сантарно-эпидемиологическое состояние и т.д. несёт ДИРЕКТОР.
Я понимаю логику - мол, бабки зарабатывает хозяин, а сидеть должен управляющий. Да, может несправедливо по сути, но такое законодательство. В чьи непосредственные функции входит вопрос, кто накосячил, тот и под суд. Ну представьте, Вы купили акции Боинга или Эйрбаса, где-то упал самолёт и к Вам в гости полиция с наручниками, мол это из-за тебя 300 людей на тот свет отправилось, потому что ты на собрании акционеров за такого директора проголосовал, который не может правильно настроить процесс технологический. БРЕД.