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 Події, Суспільство
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Все про:Одеса (2035) пожежа (1721) Нацполіція (8049) Бех Олег (13)

 Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал з метою приховування вбивства

Правоохоронці розглядають три версії причини виникнення пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі, унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 осіб постраждали.

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех на брифінгу в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перша версія - це можливий факт убивства, ...коли потім був підпал з метою приховування злочину. Друга версія - це порушення правил пожежної безпеки. І третя версія - необережне використання вогню постояльцями готелю", - розповів Бех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143372
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо менти заговорили про "підпал з метою приховування вбивства" - то, напевне, щось їм там саме так і показалось...
Яким би не був єврей Чорний хапужником - за вбивство та підпал з масовими жертвами він відповідати не повинен. Хіба що - за неналежний пожежний стан.

Але - зебіл же... Ну, такий він, клован - зебіл. Повний дебіл. Чого воно лізе не в свої справи???
Геть всіх зебілів! Нахер клована!
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ни фигаче себе разлет версий и каким боком владелец повесить которого пригрозил Зеля???!!! Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства - Цензор.НЕТ 9337
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Маларос вогненебезпечний. Нотр Дам вже згорів, готель теж, чекаємо що згорить ще.
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Шо только не придумают, что бы выгородить очередного барыгу, мляТЬ...
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ни фигаче себе разлет версий и каким боком владелец повесить которого пригрозил Зеля???!!! Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства - Цензор.НЕТ 9337
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Пожар не мог иметь таких последствий,если были бы соблюдены строительные нормы при реконструкции и было оборудовано системами автоматического пожаротушения.Сейчас даже шиномонтаж кое -где оборудован автоматическим пожаротушением.
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Маларос вогненебезпечний. Нотр Дам вже згорів, готель теж, чекаємо що згорить ще.
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куди там Зє! майє поїхати? Там чекай біди!
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Ты тоже из вменяемых перешёл в ипаньки?! Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал з метою приховування вбивства - Цензор.НЕТ 3510
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Куди він приїжджає, там потім трапляються пожежі. Не помітив?
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Де після Одеси ще були пожежі?
Адже Зе' багато куди їздив після Одеси!
І ще, ця тема повністю дала відповідь щодо таких як ти!
Ніякі ви не українці, ви - ольгінці!
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А ви не були ольгінцями коли писали таку саму фігню до виборів? По поводу і без повода. Тримайте отвєтку і не скигліть.
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Приходилось останавливаться во многих отелях, самых разных стран. Запомнился один, мальтийский, в Ла-Валетте. Недорогой, три звезды. А запомнился тем, что в нем можно было курить в номере. Во всех остальных- нет. В Одессе, в последние три года, останавливался в трех разных отелях. Курение было запрещено везде.
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Пуканы одесских ватников взорвались. В этом то и беда
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Якщо менти заговорили про "підпал з метою приховування вбивства" - то, напевне, щось їм там саме так і показалось...
Яким би не був єврей Чорний хапужником - за вбивство та підпал з масовими жертвами він відповідати не повинен. Хіба що - за неналежний пожежний стан.

Але - зебіл же... Ну, такий він, клован - зебіл. Повний дебіл. Чого воно лізе не в свої справи???
Геть всіх зебілів! Нахер клована!
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вобщем кто-то убил восемь человек, а потом поджег отель
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И ранил еще минимум шестерых, которые в реанимации?
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скорей всего убили одного, потом заметали следы и подожгли. вероятно на ком то выявили травмы, порезы , которые на типа угоревшем быть то не должо. Не с воздуха при таком резонансном пожаре будут версии возникать, значит есть основания
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во-во! Там щось нечисто, раз менти взялись за цю версію першою.
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А чиновники, которые разрешили работать этому курятнику как отелю, как всегда не причем...
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А...четвертая и..пятая версии ..рассматриваются??
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