 За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Одеса. "Токіо Стар". Уночі ми втратили вісім людських життів. Десять людей постраждали, четверо з них – у критичному стані. І це не через війну та обстріли. А через злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, через зверхнє ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край. Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості. Адже не можна ставити власний прибуток вище за людські життя", - заявив Зеленський.
"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додав він.
"Дякую рятувальникам і поліції. Окреме спасибі одеситу, який прихистив урятованих постояльців цього "готелю"", - акцентував президент.
Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.
Бла! Бла! Бла ! А работать когда начнет наш ... президент?
Немає коли...
По ВСЕЙ Украине!!!
Про який бюджет йде мова? Про той, якого вистачає тільки на утримання орави корумпованих і злодійкуватих чиновників. Ніякого іншого бюджету ніхто і ніде не спостерігає. В України вигляд як після сторічної війни з важкими бомбардуваннями.
І наповнюють цей бюджет ті, хто щоденно купує необхідні для банального існування товари і послуги, вартість яких завищена в рази.
Всі інші потенційні доходи до бюджету крутяться за межами України.
ЗІ: а, якщо слідство встановить, що першопричиною пожежі був, наприклад, навмисний (чи, нехай - ненавмисний) підпал? Да, пожежна безпека залишається на совісті власника - але чому він один має відповідати по максимуму?
Геть зебілів! Геть клована! Задрав своє простотою.
17.08.19 10:50 Владелец сгоревшего отеля в Одессе в июле отказался допустить проверяющих, - ГСЧС
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Что, вы на курсах ботов это не проходили?
Или ты прогуливал занятия, Астапа?
не однозначное заявление, но заявление человека который искренне хочет наказать виновных...
каким это боком к нынешним событиям..?
Твій рівень -
Об этом он написал в Facebook к четвертой годовщине Иловайской трагедии.
По его словам, каждая оборванная жизнь - это преступление российского агрессора, за которое он понесет наказание.
Порошенко также распространил видео, созданное волонтерами, поисковиками и родителями погибших, добавив, что благодаря им "Украина остановила нашествие одной из крупнейших армий мира, сохранила свою независимость".
хоч не на соту річницю згадав..
Да, ладно, не за что.
У вас очень креативно-двинутый ЗЕпрез- цирк на друте
Произошла беда, а соевые устроили шабаш по поводу какой Зе' херовый следун!!!
Порохофилы, я знал что вы твари, но вы ещё оказались циничными тварями!
Начиная с заики и заканчивая приветом в голове...
Мультимиллионер с нулевыми или низкими доходами от фирм
В чём проблема, жаба ?
а юмор - это игра УМА. Запомни это и коллегам, сявкам-засерателям сайта брехнёй расскажи.
Общеизвестно что Зеленский писал юмор, хороший юмор, качественный ...
Дай, Боже, Зеленському сил і наснаги.
А
тепер він, звичайно, має стати в позу Геракла і витягнути Україну з
прірви.
Чистити свої конюшні і в головах і кругом себе, всі розпустилися, сліз не хватає!!!