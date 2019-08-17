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Все про:Зеленський (2419) Одеса (2035) пожежа (1721)

 За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський

Четверо з постраждалих під час нічної пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі перебувають у критичному стані.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Одеса. "Токіо Стар". Уночі ми втратили вісім людських життів. Десять людей постраждали, четверо з них – у критичному стані. І це не через війну та обстріли. А через злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, через зверхнє ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край. Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості. Адже не можна ставити власний прибуток вище за людські життя", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даних про дітей серед жертв пожежі в одеському готелі немає. Дехто з 10 постраждалих у важкому стані, - ДСНС

"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додав він.

"Дякую рятувальникам і поліції. Окреме спасибі одеситу, який прихистив урятованих постояльців цього "готелю"", - акцентував президент.

За пожежу в одеському готелі відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський 01

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143371
 
   
 Топ коментарі
 
Та да, ты известный следун...
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Вовочке еще не сказали о независимости судебной власти от его божественной воли..

Вроде как корку юриста получил..

Бодя не просветил своего сладенького о трех ветвях власти?
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Ой ти Бозя! Яка грознАя зелена сопелька! Включим режим директрора колгоспу і давай кулачком по столу гамселити!
За пожар в одесском "отеле" будет отвечать владелец Черный. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5202
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АЛЕКС БОС


Бла! Бла! Бла ! А работать когда начнет наш ... президент?
Немає коли...
За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7756
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хм......такой беспредел только у афериста черного?? и только в Одессе?
По ВСЕЙ Украине!!!
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Зеленский превращается в политического скомороха, на которого уже трудно будет смотреть без смеха. Зеленский, ну найди себе занятие, если не можешь сам, то поручи кому-нибудь. Займись внутренними проблемами страны в целом, прежде всего - экономикой, налогами, пошлинами, безопасностью страны. Люди умеют и хотят работать, но при этом они хотят зарабатывать, а не отдавать львиную долю в бюджет и на взятки. Дай им такую возможность. Огромные налоги, пошлины и поборы на каждом шагу уже почти нас уничтожили. А ты следишь за частными фирмами и мелкими жуликами, лесниками и прочее. У тебя уже страны почти нет, приди в себя. Уделяй свое время только самому главному и самому важному, которое имеет определяющее значение для сохранения и развития страны. Остальным пусть занимаются помощники. Ставь перед собой реальные, а не фантастические задачи. Сделав небольшие шаги вперед, которые можешь сделать сегодня, ты получишь видение дальнейшей перспективы. Но делай же их. В стране развал и хаос, не работает как должно ни одна политическая система государства, идет одна имитация и создание видимости. Поэтому сегодня планировать надолго пока невозможно. Страна неуправляема, практически. Все зашло слишком далеко.
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Зеленский, похоже, еще не понял, что нужно ставить задачи перед своими подчиненными и с них же спрашивать. Генералы не бегают сегодня в атаку, это смешно. Зеленский, у тебя есть госслужащие, твои непосредственные подчиненные, ставь им задачи и спрашивай о результатах. Сам ты везде не успеешь. Если результаты неуд. то меняй. Твоя задача разрабатывать стратегию развития и коренные изменения, которые бы выволокли страну из пропасти. Цифровое государство не может быть твоей целью. Это красивая декорация. Это тебе не даст наполняемости бюджета и выполнения программ государственного финансирования. Главное - дай основной массе населения работать и зарабатывать, обеспечив свои семьи. Попридержи фискалов, дай гарантии безопасности. Бюджет не наполняется сам по себе. Сегодня ты видишь, к чему приводит разгром малых предприятий и ЧП, которые как раз и являются наиболее добросовестными плательщиками налогов. Казна пуста. Пенсионный фонд в огромном минусе. 12 миллионов молодых и здоровых граждан успешно трудятся на благо других стран, а не в Украине, оставляя там свой труд и налоги. Крупный же бизнес почти ничего не платит, выводя финансы в оффшоры и производя фиктивный возврат НДС. Пусть тебя не обманывает Прозорро. Как воровали так и воруют из бюджета. Но теперь под эгидой Прозорро. Меньше? Не думаю. Просто схемы стали другими. При Януковиче дневная норма продажи долларов Нацбанком была 2 миллиарда. Это то, что разворовывали каждый рабочий день, доллары выносили из оптовых пунктов обнала/обмена банановыми коробками и вывозили в джипах. Сами такие заведения охранялись автоматчиками из спецподразделений СБУ, вот так-то. Сегодня дневная продажа уменьшилась до 200 миллионов. Но воры местного масштаба переключились больше на оффшоры и доллары берут уже в иностранных банках сразу в нужной валюте. Кстати выполняя во многом функции квазибанков, к тому же. Немного сложнее, но это тоже дает неплохую экономию владельцам и недополучение бюджету.
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Ну что ты, доброжелатель несёшь пургу про 12 миллионов. Может хватит эти страшилки рисовать. Есть такая наука, как математика и несложно прикинуть, что твоя цифра взята с потолка. Русиш рассказывают, что у них 10 млн. украинских гастарбайтеров, наши рассказывают, что в ЕС 10 миллионов наших заробитчан, ПФУ рассказывает, что у нас на шее государства 12 млн. пенсионеров. Итого Украина не досчитывается 32 млн. трудоспособных граждан. Тогда возникает вопрос, а кто же у нас наполняет бюджет страны, дети и подростки? Кто больше всего брешет? И не рассказывайте сказки, что не платит налоги крупный бизнес, а малый и средний за всех отдувается. Не платит налоги и малый бизнес и средний, причём эта практика у них более распространена, чем в крупном бизнесе, потому что владельцы среднего и малого бизнеса, как правило даже не оформляют официально своих работников, проверяемым органам сразу отстёгивают положенное, потому что так прибыльнее по-любому, чем платить все налоги. Знаю не понаслышке, о чём пишу.
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"а кто же у нас наполняет бюджет страны, дети и подростки?"

Про який бюджет йде мова? Про той, якого вистачає тільки на утримання орави корумпованих і злодійкуватих чиновників. Ніякого іншого бюджету ніхто і ніде не спостерігає. В України вигляд як після сторічної війни з важкими бомбардуваннями.
І наповнюють цей бюджет ті, хто щоденно купує необхідні для банального існування товари і послуги, вартість яких завищена в рази.
Всі інші потенційні доходи до бюджету крутяться за межами України.
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Ты черту позвони ,пусть записывает,а то забудешь.Лесорубов и таможенников до сих пор увольняешь.Они все ждут когда оно опять приедет.?
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"В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали", "За пожар в одесском "отеле" будет отвечать владелец Черный. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона, - Зеленский" - всё зависит от того кем были погибшие и кто пострадавшие.
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О, скорий суд... Зебіли хавають... І навіть не підорюють, що преЗЕдент НЕ МАЄ ПРАВА виносити такі рішення! І не має права взагалі коментувати таке!

ЗІ: а, якщо слідство встановить, що першопричиною пожежі був, наприклад, навмисний (чи, нехай - ненавмисний) підпал? Да, пожежна безпека залишається на совісті власника - але чому він один має відповідати по максимуму?

Геть зебілів! Геть клована! Задрав своє простотою.
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Власник будівлі, в якій розташований готель «Токіо Стар», бізнесмен Вадим Чорний прокоментував пожежу в готелі в ніч проти 17 серпня, внаслідок якої загинули восьмеро людей.«Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу», - сказав Чорний у коментарі Радіо Свобода.«Сталася катастрофа»: власник будівлі в Одесі, де через пожежу загинули 8 людей За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6504
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Лесник облегчённо вздохнул - внимание генералиссимуса переключилось на очередного фигуранта бардака
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Певно *песики * забули .. За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4777
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Это ж не Пеца. Тот умел грозно ножкой топать
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Та ну, минулого разу Зе тупнув ножкою - впала кришка рояля і на три години Зе верещав фальцетом, а не голосом застуженого пацюка, як завжди.
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За всеми, Зеня, ты не проследишь - сил и времени не хватит. Для этого в государстве существуют дармоеды типа Луценко и Шокина, которые обязаны это делать. Твой предшественник, Порошок, уже следил лично - за расследованием заказух журналистов, за пожар в одесском детском лагере, и тому подобное. Ты ступаешь по тем же граблям. Хрен его знает - или вы дебилы, или ленивые паразиты, которые как ляпать языками ничего не умеете делать.
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Вот за ними, а не за всеми, он и будет следить, а они уже за всеми остальными, под его руководством, будут следить.
Что, вы на курсах ботов это не проходили?
Или ты прогуливал занятия, Астапа?
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в 2015 в этой помойке был Ревизор, и даже тогда на всю страну ведущие просили!!!!!!!! закрыть эту помойку-притон, но видимо всем чиновникам было *****, как и на детский лагерь Виктория который сгорел в 2017м в той же Одессе
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не однозначное заявление, но заявление человека который искренне хочет наказать виновных..заметьте, он не морозится, как делал предыдущий гарант. когда дело касалось горя и жертв..
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Fobos
не однозначное заявление, но заявление человека который искренне хочет наказать виновных... За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9280

За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4888

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каким это боком к нынешним событиям..? впрочем, кого я спрашиваю..
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За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9459 Fobos
каким это боком к нынешним событиям..?

Твій рівень -
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куди мені до соєвої псарні..тільки там острівець геніальної еліти..
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Дай посилання щодо реакції Зеленського на загибель чотирьох воїнів в ніч на 15. Чи Зєля не помітив?
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мабуть це посилання можна знайти там же, де петя висловивлював співчуття родинам загиблих у Іловайську, ДАпі та Дебальцево..
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Президент Петр Порошенко заявил, что ценой жизни погибших воинов на Донбассе Украина сохранила свою независимость.
Об этом он написал в Facebook к четвертой годовщине Иловайской трагедии.
По его словам, каждая оборванная жизнь - это преступление российского агрессора, за которое он понесет наказание.
Порошенко также распространил видео, созданное волонтерами, поисковиками и родителями погибших, добавив, что благодаря им "Украина остановила нашествие одной из крупнейших армий мира, сохранила свою независимость".
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"к четвертой годовщине Иловайской трагедии"
хоч не на соту річницю згадав..
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Спасибо все кто вытянул из спама этих недолюдей....
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Ты имел ввиду - кто отправил их в спам?
Да, ладно, не за что.
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Все гниды оскорбляющие Президента Украины и украинский народ чтоб вы сдохли, все порохоботы и кремляди несущие раздор в страну, все их кураторы и главпахан путлер-сдохни тварь.
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Тут только что был удален один товарищ.Так вот он писал какой зеленский хороший,порох кровавый.Коцапы нам братья.А на востоке -не ВСУ а каратели.Сможешь пояснить?
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Все гниды оскорбляющие Президента Украины и украинский народ чтоб вы сдохли/ Таки да.Но большинство-большевики-это радостно требуют /вот на столпе его и повесить, как заслуженного рифарматара /Липецкий барыга должен быть прилюдно казнен за измену./ ПОРОШЕНКО надо резать/ Лучше бы он в *********** бросил, сволоту. Петю на гиляку. 18.03.2019 18:09

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Зєля і швець, і жнець, і на дуді.... Ой, на роялі грець.
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В країні, де 20% новообраних депутатів у слові хер роблять по дві помилки, такі пожежі - цілковита закономірність.
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зебоба пообіцяв покарати винних і особисто за цим простежить . ПРОТЕ, пройшло вже більше доби і ні зе, ні штаб ООС не сказали нічого про 3 загиблих солдатів, ніхто не пообіцяв покарати винних
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про одного штаб признался
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Почему он молчит про погибших вчера воинов?Почему не обещает наказать виновных?
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Я лично жду того момента когда ЗЕ - ЛИЧНО, будет демонстрировать (с лопатой в руках) как копать траншею для водопровода (к примеру), или, лично будет демонстрировать правильные движения метлой (при уборке) дворнику.
У вас очень креативно-двинутый ЗЕпрез- цирк на друте
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.... и ЭТИ его "картины" в офисе - реально страшат
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Да, петики... Если выпил хорошо, значит, утром плохо. Может, рассол? Или, как говорил Воланд: "Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской."
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Это реально звиздец!!!
Произошла беда, а соевые устроили шабаш по поводу какой Зе' херовый следун!!!
Порохофилы, я знал что вы твари, но вы ещё оказались циничными тварями!
Начиная с заики и заканчивая приветом в голове...
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Це не "соєві", це - іноземці, а от чому вони так "сою" любили і ******* до цього часу - це питання цікаве.
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Да ему насрать на воинов, он же - уклонист (по армейски ШЛАНГ), практически дэзертир.
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Слышь, мавпа винторога, твой номер 1млн. 116... будешь хрюкать когда разрешат.
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Зеленский превращается в политического скомороха, на которого уже трудно будет смотреть без смеха. Зеленский, ну найди себе занятие, если не можешь сам, то поручи кому-нибудь. Займись внутренними проблемами страны в целом, прежде всего - экономикой, налогами, пошлинами, безопасностью страны. Люди умеют и хотят работать, но при этом они хотят зарабатывать, а не отдавать львиную долю в бюджет и на взятки. Дай им такую возможность. Огромные налоги, пошлины и поборы на каждом шагу уже почти нас уничтожили. А ты следишь за частными фирмами и мелкими жуликами, лесниками и прочее. У тебя уже страны почти нет, приди в себя. Уделяй свое время только самому главному и самому важному, которое имеет определяющее значение для сохранения и развития страны. Остальным пусть занимаются помощники. Ставь перед собой реальные, а не фантастические задачи. Сделав небольшие шаги вперед, которые можешь сделать сегодня, ты получишь видение дальнейшей перспективы. Но делай же их. В стране развал и хаос, не работает как должно ни одна политическая система государства, идет одна имитация и создание видимости. Поэтому сегодня планировать надолго пока невозможно. Страна неуправляема, практически. Все зашло слишком далеко.
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Молодец, шоколятка уже в пути ...

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Брехун ты, видно, на генном уровне ... а тупой ты - по природе, ибо представить не в состоянии что жирная брехливая, аморальная свинья в шоколадной обёртке гораздо хуже чем Зе, обычный человек, которого достала брехня и ворюги и что пишу я тебе от души, а не за бабки, презираю уродцев- членососов вроде тебя.
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Пошутил я, не заводись. К тому же не к вам это обращено лично, а ко всем читающим.
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Нашел обычного чела.
Мультимиллионер с нулевыми или низкими доходами от фирм
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Это ты себе на лбу проценты зачем написал, дурбецил брехливый ? Шо, отсос на 2-х выборах не даёт спать ? Так запомни, брехунчик, всё что Зе заработал, он заработал НЕ БУДУЧИ НА ГОССЛУЖБЕ как твой брехливый шоколадный пахан.
В чём проблема, жаба ?
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ОН не политический скоморох, а политический авантюрист. Амбиций - через край, потуг - аж штаны трещат, а ни мыслей, ни знаний нет...
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Архитупые выводы... запомни, продажный: Общеизвестно что Зеленский писал юмор, хороший юмор, качественный ...
а юмор - это игра УМА. Запомни это и коллегам, сявкам-засерателям сайта брехнёй расскажи.
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00-Иван Иванов 1f0e171f
Общеизвестно что Зеленский писал юмор, хороший юмор, качественный ... За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3986



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То, что идет под этой статьей такой беспричинный массовый бан, говорит о том, что у людей уже максимально наболело. И баном это не скрыть.
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І все то ти правильно розумієш. Ось тільки в творенні теперішнього бардаку головна роль належала не Зеленському і не він його створив. А тепер він, звичайно, має стати в позу Геракла і витягнути Україну з прірви. І тут є два варіанти, один з яких зводиться до того, що на шляху до цієї прірви точка неповернення вже була пройдена.
Дай, Боже, Зеленському сил і наснаги.
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Mike Paul
А
тепер він, звичайно, має стати в позу Геракла і витягнути Україну з
прірви.
За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6251
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Вова, почитайТЕ В.Войновича "Москва 2042" - там во главе страны был некий Гениалиссимус, который пытался во все дела вмешиваться и всем управлять-командовать. так его от греха подальше на орбиту Земли запустили, и он оттуда руководил. Но место главного космонавта Украины уже занято Л,Черновецким, так что надо бы успокоиться. Все равно ни хрена не получится...
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Тебе бы с флагом определиться, а-то срёшь из-за угла как гандон использованый...
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В топе те кто считает что это не дело президента? Втом что президент ПРАВИЛЬНО и ВПЕРВЫЕ за 28 лет независимости говорит ОТВЕЧАТЬ ДОЛЖЕН ВЛАДЕЛЕЦ ну и все ******.ы давшие разрешение,не замечавшие замечаний. Молодец Владимир Зеленский. РЕСПЕКТ если все причастные ******.ы сядут.
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Соевые боты - зебильные покацапники.
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Та не тупать ножкой. Да не один Чорний. Братися всім за голову. Чистити свої ср.льники! Вилизувати все, бл.! ( ну, без бл. ніяк, хай бл).
Чистити свої конюшні і в головах і кругом себе, всі розпустилися, сліз не хватає!!!
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Вова,зае...ся пилюку ковтати на кожну пожежу.І звідки така впевненість в провині власника (не захищаю)? А може це підпал?
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Презумпция невиновности в Украине отменена?
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Он уже виновен в том, что не допустил проверяющих, значит знал о своих косяках. Проверка это не формальность, в акте указываются нарушения и срок из устранения, после чего за ЧП отвечает и хозяин и инспектор.
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Да, зеля, не ту ты себе работу выбрал. Тебе бы бабкой вангой поработать. Ты же, оказывается, пророк-ясновидящий!!! Расследование еще даже не началось, а ты уже виновного назначил! Гарант конституции ты не скажу какой. О презумпции невиновности ты не слышал, не, юрыст? Открою тебе секрет: ты должен следить не за наказанием владельца отеля, а за тем, как проводится следствие и суд. Чтобы они соответствовали законодательству Украины, а не твоим популистским пуканиям. Позорище.
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Снимите мараторий на проверки, верните СЭС. Бизнес идёт по костям и крови, травит убивает, деньги - цель, остальное их не волнует.
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А почему только владелец? Там и к пожарной инспекции много вопросов.
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Читать умеете? Владелец не допустил пожарных для проверки! Какие вопросы? Вопросы могут быть к правительству, допустившему анархию в стране, запретившему регулярные внезапные проверки. Как результат- ежедневные массовые отравления людей, а теперь ещё и пожары, смерти....
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Ох який грізний! До Чорного. А до ***** - опісявся...
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Ти б своєю роботою зайнявся. Що на фронті? Чому бреше штаб ООС?
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Гарант Конституции...Верховньій Главнокомандующий...Ответственньій за внешнюю политику. Зебилятня попсовая. Валить нать. Скоро детей в пупок целовать начнет?
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Фамилия Черньій мне смутно напоминает братов Черньіх , "державших" алюминиевую отрасль в 90-е годьі в РФ.
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