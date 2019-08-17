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 Події, Суспільство
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 Даних про дітей серед жертв пожежі в одеському готелі немає. Дехто з 10 постраждалих у важкому стані, - ДСНС

Інформації про те, чи є діти серед загиблих або постраждалих під час пожежі в готелі "Токіо Стар", наразі немає, повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

На брифінгу в ДСНС у суботу представник відомства, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що немає інформації про те, що серед постраждалих є діти, що стосується загиблих, то ці дані наразі встановлюються, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ДСНС зазначили, що за оперативними даними, постраждали 10 осіб - сімох евакуювали рятувальники і передали медикам для транспортування в лікарні, крім того, пізніше самостійно в медзаклади звернулися ще три людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У липні мала відбутися перевірка згорілого в Одесі готелю, але її власник відмовився допустити перевіряльників, - ДСНС

"Дехто з 10 постраждалих у важкому стані", - повідомив представник ДСНС.

Він розповів, що цей готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо, це двоповерхова будівля із 270 кімнатами, деякі без вікон. Загалом у готелі перебувало близько 200 осіб, з першого поверху евакуювали 64 людини, з другого - 72.

За його словами, ситуація з ліквідацією пожежі ускладнювалася розповсюдженням вогню конструкціями, а також пізнім повідомленням про подію.

Під час гасіння пожежі також виявлено тіла 8 осіб, їхні особисті дані зараз встановлюють.

Крім того, органи Нацполіції проводять слідчі дії, зокрема, для встановлення причин пожежі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження, - МВС. ВIДЕО

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143370
 
 
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если бы амоса сильвера не нашли в умани, его по челюсти опознали бы в числе жертв очередной одесской трагедии...
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Владельцев и их покровителей надо отлавливать.Весь клубок.Виктория-точь в точь.
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Совсем не точь в точь... фанерный привокзальный притон и детский лагерь...
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Паскуди замилюють інформацію . "Пастрадалі 10 чєлавєк" , але виявили 8 тіл . Жахітття !!! Тільки ЛІНЧ ! Це живі люди за смерті яких має відповісти влада , в першу чергу труха . Це друга вогненна трагедія , а народ як отара . 73% це ваша робота .
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