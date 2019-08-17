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Все про:Одеса (2035) пожежа (1721) ДСНС (2024)

 Власник згорілого готелю в Одесі в липні відмовився допустити перевіряльників, - ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що загоряння в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталося на другому поверсі. Загалом у будівлі 270 кімнат. У ліквідації пожежі та подоланні її наслідків були задіяні понад 150 рятувальників.

Про це йшлося під час брифінгу керівництва Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Крім того, в липні цього року мала відбутися перевірка вищезгаданого готелю. Однак вона не відбулася через те, що його власник відмовився допустити перевіряльників всередину будівлі готелю, зазначили у ДСНС

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження, - МВС. ВIДЕО

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143369
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас грозный преЗедент прилетит в Одессу и как заставит Труханова валить в отставку, как топнет ножкой. Но это не точно
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17.08.19 10:50 Владелец сгоревшего отеля в Одессе в июле отказался допустить проверяющих, - ГСЧС-- я аплодирую стоя . Такого бардака нет даже в Зимбабве
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Нет. ЗеБеня уже сказал, что во всем винова Вадик Черный, а Геша Трухлявый - белый и пушистый, он платит, ему можно. Да и Палица за Трухлявого мазу тянет
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Сейчас грозный преЗедент прилетит в Одессу и как заставит Труханова валить в отставку, как топнет ножкой. Но это не точно
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коментар відмічено як спам  
 
Нет. ЗеБеня уже сказал, что во всем винова Вадик Черный, а Геша Трухлявый - белый и пушистый, он платит, ему можно. Да и Палица за Трухлявого мазу тянет
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Жахіття ! Гроші за злочини ніколи не відповідають . Почати з трухлявого . Паскуду на шибенцю не допустиши нашого суду . Тільки Суд Лінча .
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Теперь снести на х ер , а на её месте забубенить сквер. Белых акаций
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Пожар случайность? Недопустил проверяющих.
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судя по фотам, там не 270 комнат, а 270 нумеров. хотя даже киса воробьянинов, вряд ли согласился бы в них пойти ))
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Скорей всего в сезон там море отдыхающих с тощим кошельком.Мои соболезнования..Все места скопления должны быть оборудованы системами автоматического пожаротушения и дымоудаления.
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одни другим не мешают. кому дешёвый отдых, у когото сезон горячей работы.
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МЧС оправдывается.А тут и оправдываться не надо.Надо отлавливать на пожизненное бенефициара.8 трупов -8 пожизненных.Тогда барыги будут сами соблюдать пож правила.
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Владелец отказался допустить проверяющих - и после этого не закрыли гостиницу? Чудесно У липні мала відбутися перевірка згорілого в Одесі готелю, але її власник відмовився допустити перевіряльників, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4937
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была предложена чудесная цена, от которой этот бордель просто не могли закрыть.
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Тут винуватий труха , др.римляни вважали що завжди відповідає старший - "Respondent superior " . Мало минулої пожежі , коли згоріли діти . Відставка і шибениця .
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Чи направило МНС службову записку трухам про недопуск перевірки ? Якщо ні то винуватий труха який не забезпечив дотримання інструкцій МНС в Одесі . Мало згорілих дітей в минулій пожежі ?
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Раньше пожарники тупо закрывали, и епись как хочешь.
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17.08.19 10:50 Владелец сгоревшего отеля в Одессе в июле отказался допустить проверяющих, - ГСЧС-- я аплодирую стоя . Такого бардака нет даже в Зимбабве
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А як допускати інспекторів, якщо "гості Одеси" по номерах якщо не злягаються, то сплять, а якщо не сплять, то злягаються.
Зняла б та інспекція номер і собі. І нічого би їй не заважало милуватися-злягатися та перевіряти еваковиходи, схеми та інструкції на випадок пожежі.
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Ну, шо ж, ждем, что скоро няни, фотографы и прочие безработные напринимают "меры против Кости Сапрыкина"
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Кроме того, в июле этого года должна была состояться проверка вышеупомянутого отеля. Однако она не состоялась из-за того, что его владелец отказался допустить проверяющих к середине здания отеля, отметили в ГСЧС.
Шо то курва за Зімбабве ??? Як це власник не пустив перевірку ?? Простохренеть!
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Що за порошенківщина?На фронті меньше загинуло,а Пітер в рясі вже ЗЕ готовий стратити.Чому ж за його беззаконня державне всіх попередників нікого не карають,починаючи з мародера?Як можливо недопустити держ.службу до готелю?В нормальних країнах за це ліцензію на сервіс відбирають одразу.Чи вам там відведене місце бидла, яке мусить обробляти владну банду?Недаром в Україні кажуть:"Не всіх дурних війна побила!"
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А в СШАпр при недопуску перевіряючого готель визнили б непридатним, і заборонили б заселення.
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