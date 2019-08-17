 Власник згорілого готелю в Одесі в липні відмовився допустити перевіряльників, - ДСНС

Про це йшлося під час брифінгу керівництва Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Крім того, в липні цього року мала відбутися перевірка вищезгаданого готелю. Однак вона не відбулася через те, що його власник відмовився допустити перевіряльників всередину будівлі готелю, зазначили у ДСНС

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження.