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 Політика України
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Все про:втеча (114) СБУ (4635)

 Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції

У допомозі втечі ізраїльського наркобарона Амоса Дов Сільвера під час його екстрадиції підозрюються співробітники СБУ.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ передає Цензор.НЕТ.

"За сприяння Служби безпеки Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримано трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі Сільвера з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиційних заходів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції (оновлено)

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції 01

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143367
 
 
 Топ коментарі
 
Надеюсь Баканов один из трех...?!
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Походу то что "заработали" - пропало, да еще и сядут. Баканов этим чертям этого так не спустит.
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Походу то что "заработали" - пропало, да еще и сядут. Баканов этим чертям этого так не спустит.
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да фиг его знает,до кого он доберется Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції - Цензор.НЕТ 9420.да и он ли...
пока непонятно,он ведь в штаты ездил на повышение квалификации,а не в трускавец
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"блажен, хто вірує" (с, Грибоєдв+Чацький)
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СБУ-шників зловили ДБР та військова прокуратура (яку зебіли якраз хочуть ліквідувати)
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пятаки соевых опять макнули в субстанцию коричневого цвета
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Нет петя опять зеледебилам в штаны навалил.
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А кто бы сомневался! Я за свою жизнь был поверхностно знаком с десятком СБУ-шников.Они все были бандитами. Все
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Отголоски ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ... Классово близкие...
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Про бандитов это вопрос скользкий
а вот из всех мне знакомых сбушников
90% конченные алкаши, КОНЧЕННЫЕ
а 30% (может больше) голубые

Но за одну озвучку о посадке, респект Баканову
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Да, а за озвучку понизить тарифы - респект гидранта))))
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Теж маю такий досвід. Адже АНТИБАНДИТ мусить бути ТЕЖ бандитом,т.з. профайлером. "Чтобы поймать маньяка,нужен другой маньяк!"...слова Сталлоне в образі копа.
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НИКОГДА наши судьи не посадят человека,который хорошо заработал и готов поделиться.
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А почему только судья? Тот кто хорошо зарабатывает и готов поделиться у нас люди уважаемые.
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при чому тут СБУ? СБУ, як організація спрацювала оперативно та кваліфіковано, і, якщо підтвердиться - то виявило офіцерів, яким довіряти не можна. Вражаюча та блискуча операція СБУ - респект та повага!
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В чем ,что до самолета заключенного довести не смогли!!
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а Баканова? Як замовника?
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Ну взагалі після такого Баканов мусив написати заяву за власним бажанням! Приймуть її чи ні - це вже інше питання, але заява мала б бути.
Але ні Баканов не писав, ні Аваков після вбивства ментами бухими дитини...
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В Африці будеш поради давати...
Баканов - Зам. Голова - Грицак.
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Взагалі то твій баканов виконувач обов'язків голови СБУ. Навіщо маячню писати?
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Переконав: значить Баканова у відставку а Грицак, після відпустки, продовжує керувати цим звіринцем?
Ти давно Дибіл? Вернись в палату. Там тобі дадуть макаронів з сиром.
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Хто кого переконав? Хто зараз керує? Хто накосячив? Ідо чого взагалі тут Грицак? Шукаєш дибіла- частіше у дзеркало дивись.
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Все зелелюбы ,ругаются и оскорбляют собеседников,точно как кацарылые.Нацегн,ты буквы выучи сначала,сходи в 1-2 класс.Пусть тебя научат не дебила!!
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баканову ще й звьоздочку кинуть на погон...зразу майорську
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СБУ - продолжение КГБ. ЭТО не реформируется. Точка.
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Особливо після того, як і так з успадкованою агентурою КГБ-ФСБ, вона попала під безпосереднє керівництво ФСБ при режимі донецької банди Свинохряка. Саме тоді ВСІ бази даних СБУ були передані на Луб*янку. В тому числі і на агентів під прикриттям не тільки в Україні, а і за кордоном. Так що і тепер можна з впевненістю казати, що вся СБУ перебуває "під ковпаком" (с) ФСБ.
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шарій? чи твоя власна зебільна брехня?
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Хорошо что не отмазывают .. Грицак бы уже конференцию давал что виноваты русские ..
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там хоч Баканов,хоч маканов все настільки прогнило корупцієй що треба не один рік аби вичавити СБУ із СБУ
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Вичавлюється за три иісяці:
1. Новий закон про Держ. Безпеку.
2. Новий Орган.
3. Всіх за штат.
4. В Новий Орган лише через тестування на профпридатність та Поліграф.
(Переклнаний, що в Новий орган перейти захочуть не більше 10%.).
5. Після формування Нового Органу Держбезпеки, старий перестає діяти і не фінансується.
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Достатньо зробити раз. Ми тут не перші.
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и какая будет з.п. на эти вакансии? если тыщ 10-15 то студенты может и пойдут )))) вот им нужно платить по 4 тыс у.е а не учителям
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Щось мені здається, що зеленосракі не кращі. А, може, ще й гірші.

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції - Цензор.НЕТ 8441
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После сдачи Крыма,Луганска слабо верится сказанному .
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Это - да. Твари! При переполненной оружейке 20 сотрудников хватило бы, чтобы накрошить 2-4 тыс дамбаских пидаров. Остальные разбежались бы, напевая гимн Украины
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Баканова тоже взяли ?? Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції - Цензор.НЕТ 4928 .
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Ни Баканова, ни Бени, ни прочей Зепо_?_бени не возьмут.
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Баканов, и какой-то чёрт Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції - Цензор.НЕТ 8407
Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції - Цензор.НЕТ 593
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Наслідки призначення Вофкою Шмарклею "чорта" на посаду голови не примусили себе довго чекати. А що далі буде можна навіть не здогадуватися . І так вже все зрозуміло - Слуги урода "своїх" не здають
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Ти до Ураїни тим самим боком що й сракатий Мародер.
Не торкайся Бога своїми брехливтми губами і гнилими зубами.
Мародер, це ти?
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Шаурми краще поїж і побігай голяком по фонтану. Може тебе хоч трохи відпустить бо день ще довгий 😃
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Свинарчук це ти?
Вішайся, бо документи вже готові на оголошення в розшук.
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НацЕг - Що ти мелеш?
"...Не торкайся Бога своїми .."
Ти, гебнюк, взагалі поїхав?
Це ти їх вже до небес підняв?

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції - Цензор.НЕТ 2146
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Ордена им. Спектакль разыгран отменно.
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их шеф, вряд ли щас даже сильно переживает. не сдадут ))
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Дурачьё, нужно было самим первым же рейсом такать из страны.
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не факт что улетел бы. У погранцов наводка была все равно
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Тем кто его "потерял" текать нужно было
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Напоминает один из фильмов про Джеймса Бонда. Там арестованный наркобарон открыто предлагает два лимона за организацию побега. Один из ФБРщиков соглашается
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Большинство СБУшников шагматисты-гроссмейстеры только и думали как кого нагнуть и поиметь денег. Исключение Альфачи которые воевали на востоку.
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Всего трое жалких сотрудников СБУ провернули такую операцию? В аэропорту, где все под камерами? Станиславский бы сказал: "Не верю!"
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*****, опять у порохотролей с методичкой напряг сочленяют Петины кошмары с реальностью...это вам дорогие не на бутылку сесть
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Подозрение без улик ничто, как и признание, которое часто "мастера" сыска выбивают. Не так ли Яр Холодный???
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Взяли бабла на всех включая судей.Если брилиантовым можно то сбу и подавно.Страна не пуганых идиотов,где возможно все.
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сотрудники сбу??!!...на что собственно они расчитывали?? на легкие деньги при масштабе и значимости этой операции???
Какая глупая глупость.
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не привыкли они рассчитывать, а может и не способны, - расслабились на такой службе, привыкли, что перед ними все на задних лапках
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То, что напряглись и задержали - отлично. Могут, когда хотят. В преддверии визита Нетаньяху этот прокол (явно умышленный) был бы невероятного уровня международным скандалом / обломом. Хорошо, что всё так закончилось.

То, что СБУ допускает такие ляпсусы, говорит о серьёзных провалах в кадровой работе спецслужбы, что в условиях войны - недопустимо. Выводы должны быть архи-жёсткие, с посадками, увольнениями, понижениями в должностях.

И я бы не сводил всё к деньгам, даже к очень большим - работники СБУ, которые согласно комментариям Бутусова по видео из аэропорта сняли браслет слежения, наручники и демонстративно шли в 10 метрах впереди экстрадируемого, не оглядываясь, не могли не понимать последствий своих действий для своей свободы (не только работы). За деньги на колонию не всякий согласится, даже за большие. Поэтому здесь может быть что-то большее, например, стороннее влияние (разного рода - угроза убийства родственников, например, или умышленная идейная диверсия) с целью сорвать визит израильского премьера и напрячь двусторонние отношения стран / не допустить достижения каких-то межгосударственных договорённостей и т.д. А это уже очень серьёзно. Поэтому причастных надо не только допросить, а допросить на полиграфе, потому что тут высоковероятно могут быть не только и не столько коррупционные вопросы, сколько вопросы национальной безопасности.
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Браво!З Калюжі чорт решетом воду в Баканку нарешті приніс!Видно ЗЕ добре таки заморозив зеленою шмарклею мародерових фесебушників-ковтнули таки,аби корито не відібрав!
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Сбу це рошенокацапська контора, усіх розігнати нахєр
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До какой степени всё прогнило!!! Это уже не страна, это задворки Африки.
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Терміново баканову генерала присвоїти!
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