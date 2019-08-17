 Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ передає Цензор.НЕТ.
"За сприяння Служби безпеки Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримано трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі Сільвера з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиційних заходів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.
У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції.
Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.
пока непонятно,он ведь в штаты ездил на повышение квалификации,а не в трускавец
а вот из всех мне знакомых сбушников
90% конченные алкаши, КОНЧЕННЫЕ
а 30% (может больше) голубые
Но за одну озвучку о посадке, респект Баканову
Але ні Баканов не писав, ні Аваков після вбивства ментами бухими дитини...
Баканов - Зам. Голова - Грицак.
Ти давно Дибіл? Вернись в палату. Там тобі дадуть макаронів з сиром.
1. Новий закон про Держ. Безпеку.
2. Новий Орган.
3. Всіх за штат.
4. В Новий Орган лише через тестування на профпридатність та Поліграф.
(Переклнаний, що в Новий орган перейти захочуть не більше 10%.).
5. Після формування Нового Органу Держбезпеки, старий перестає діяти і не фінансується.
Не торкайся Бога своїми брехливтми губами і гнилими зубами.
Мародер, це ти?
Вішайся, бо документи вже готові на оголошення в розшук.
"...Не торкайся Бога своїми .."
Ти, гебнюк, взагалі поїхав?
Це ти їх вже до небес підняв?
Какая глупая глупость.
То, что СБУ допускает такие ляпсусы, говорит о серьёзных провалах в кадровой работе спецслужбы, что в условиях войны - недопустимо. Выводы должны быть архи-жёсткие, с посадками, увольнениями, понижениями в должностях.
И я бы не сводил всё к деньгам, даже к очень большим - работники СБУ, которые согласно комментариям Бутусова по видео из аэропорта сняли браслет слежения, наручники и демонстративно шли в 10 метрах впереди экстрадируемого, не оглядываясь, не могли не понимать последствий своих действий для своей свободы (не только работы). За деньги на колонию не всякий согласится, даже за большие. Поэтому здесь может быть что-то большее, например, стороннее влияние (разного рода - угроза убийства родственников, например, или умышленная идейная диверсия) с целью сорвать визит израильского премьера и напрячь двусторонние отношения стран / не допустить достижения каких-то межгосударственных договорённостей и т.д. А это уже очень серьёзно. Поэтому причастных надо не только допросить, а допросить на полиграфе, потому что тут высоковероятно могут быть не только и не столько коррупционные вопросы, сколько вопросы национальной безопасности.