 СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції (оновлено)

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Наркоторговця Амоса Дов Сільвера о 9:00 затримала СБУ. Його знайшли в Умані, повідомляють джерела Цензор.НЕТ. Безпрецедентні за масштабами пошуки, які провела Служба безпеки, за участю низки інших правоохоронних і спеціальних органів, закінчилися. Візит Нетаньяху відбудеться за планом. Було б не весело - така НП викликала велике здивування ізраїльської сторони", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов

"Оце так! Сьогодні вночі не спали багато керівників у Службі, підняли весь центральний апарат і багато областей. Тепер потрібно швидше дізнатися результати розслідування внутрішньої безпеки всіх обставин втечі Сільвера, зробити правильні висновки. Приголомшлива історія. Ну що ж, врятували ситуацію, молодці! Усім, хто здійснював пошуки, - повага!" - резюмував Бутусов.

Пізніше в СБУ повідомили: "У результаті вжитих невідкладних оперативних заходів Служба безпеки України затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера в одній з областей нашої країни. Найближчим часом він буде екстрадований, відповідно до чинного законодавства".

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.