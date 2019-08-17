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 Політика України
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Все про:Ізраїль (322) втеча (114) СБУ (4635)

 СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції (оновлено)

Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік з міжнародного аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Наркоторговця Амоса Дов Сільвера о 9:00 затримала СБУ. Його знайшли в Умані, повідомляють джерела Цензор.НЕТ. Безпрецедентні за масштабами пошуки, які провела Служба безпеки, за участю низки інших правоохоронних і спеціальних органів, закінчилися. Візит Нетаньяху відбудеться за планом. Було б не весело - така НП викликала велике здивування ізраїльської сторони", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов

"Оце так! Сьогодні вночі не спали багато керівників у Службі, підняли весь центральний апарат і багато областей. Тепер потрібно швидше дізнатися результати розслідування внутрішньої безпеки всіх обставин втечі Сільвера, зробити правильні висновки. Приголомшлива історія. Ну що ж, врятували ситуацію, молодці! Усім, хто здійснював пошуки, - повага!" - резюмував Бутусов.

СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції 01

Пізніше в СБУ повідомили: "У результаті вжитих невідкладних оперативних заходів Служба безпеки України затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера в одній з областей нашої країни. Найближчим часом він буде екстрадований, відповідно до чинного законодавства".

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143364
 
   
 Топ коментарі
 
и как это так? взяли бабло, дали сбежать, а потом- чисто украинский вариант,опять поймали
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Навіщо кудись їхати? Можна і тут дивитися сватів/ментів, ржати над тупими жартами 95-го кварталу, не розуміти українську мову - і ось ти вже хохол.
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откуда у него деньги в тюрьме? битки прямо в камере переводил на кошельки сбу-шников, что-ле? Максимум - наобещал. Теперь "конвоиры" посидят пятёрочку за просто так...
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Все ж таки тупуватий цей барон) це ж так передбачувано - єврею бігти в Умань !!!)
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Это же надо!?? "Сбежать" из транзитной зоны аэропорта ,без документов,денег и оказаться в Умани !??? Сколько же народа ему самоотверженно помогало? И наверное получилось бы, но кто-то в последний момент дрыснул......
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сбу-шники и вывели, и 500 грн дали. А дальше фигня вопрос - за 200 грн до выдубичей и дальше на автобус до Умани...
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В Умані затримали засновника мережі з поширення наркотиків TeleGrass Амоса Дов Сільвера. Напередодні "король наркоінтернету" втік від українських правоохоронців у київському аеропорту прямо перед депортацією до Ізраїлю."Король наркоінтернету", що зник перед депортацією, втік аж до Умані. Його затримали - BBC News Україна
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И с ним задержаны 3 СБУшника, которые ему помогали сбежать. Отличное у Пети был ФСБУ.
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А теперь такое же есть и у Зели .. СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції - Цензор.НЕТ 6466 .
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вот и я думаю: спектакль разыгран ради чистки в СБУ
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ты прав, у петиног сбу не убегали...щаз не те времена пошли(((...зато баканову можно - звезду на погоны...сразу майорскую
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Нехай собі торгував і далі.
Трава - не наркотик.
В Україні теж легалізують.
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))) за умань улыбнуло. как я и предполагал тут есчо вчера, сразу после его побега. мир виртуален, как и его виртуальные игроки. и его можно таки просчитать)
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уманские сдали...и за это им построят синагогу, как они и просили
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та да, какой то туповатый барон. скорее всего и наркоидея, которую он реализовал не его. идеолог скорее "лежит в земле сырой", а барон его наработки с успехом юзает ))
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не факт. система распознавания и лиц тоже, работает куда-куда получше сексотов. хотя вместе они - образуют неплохую комплиментарную пару ))
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для той системы мы, бородатые, на одно лицо....
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нифига, там алгоритмы пашут тупо, но точно! а если этот "интеллектуал" наркомира додумался в умань податься, та ещё и усы по дороге сбрить, то и подавно)
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ну Иуда тоже сдал и тридцатник серебреников получил )))))))))))))))
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Всюди потрібно бачити позитив - дуже сподіваюсь, що наркобарон не буде мовчати і детально розкаже кому і скільки бала заслав - може СБУ хоч на промілле очиститься СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції - Цензор.НЕТ 9228
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Я вже писав, що це була спецоперація СБУ! СБУ - респект! Виявили багато нових моментів...
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А тут говорят что СБУ это - фсбу Пороха . Так они молодцы , или всё же сволочи ,, ничего не понять .?!! СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції - Цензор.НЕТ 6833 .
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А у зебобиков...как пэрэмога...так все это благодоря зебобику...как зрада...так это все на Порошенко вешают...
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Якийсь зоо-капрофілічний настрій у вас, сер ...
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Соя зранку на роботу вийшла. Перед ім'ям "Порохатого" забув написати "святого преподобного", "офшороборця", "томосоносного".
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Як настрої у мінстеці, вальцмануте? Зебобік ліквідовує вас як пережиток режиму соєвого клептократа? Чи ти - ідейний соєвий підсмоктувач, типу #незагроші, #порохпіднявкраїну, бла-бла-бла, "какова пГізідєнта прасралі".
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Ты расмы попутало , "чудо в перьях". У минстэця и спрашивай ,коЗЕл !! СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції - Цензор.НЕТ 6911 .
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когда найдут женщину, завернувшую в халат мелкашку - орудие убийства мальчика в переяславе?
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ЗЕбобы!)))) Не радуйтесь...пока самолет не покинет пространство Украины!)))
Может у БаКланова еще раз решили с еврея денег срубить?))))
А там дадут парашут и сбросят над Уманью!))++
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Литинанту баулвнову двйте медаль...не...орден...заслужил...😀
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лейтенанту болванову не місце в спецслужбі від слова ВЗАГАЛІ.
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Просто человек сбегал справить религиозную нужду на могиле цадика Нахмана,теперь можно и в тюрьму
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я теж подумав,що він подався на могилу нацика цадика нахмана СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції - Цензор.НЕТ 2748
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Виходить Сцадик ніякий не пророк, бо не врятував цього додіка!
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Підтримую! ..Всьо чотко. Але заплачене за втечу бабло треба віддати. Тому ЗЕБолванова спершу в студію,потім на нуль...не множити,відправити...рядовим. Підготовку мав би мати,якщо НАСПРАВДІ має закінчену а не куплену разом з дипломом ВО.
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Его нашли в Умани форум сбушники прочитали) уже все писали что он в умани
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Напомним, в пятницу, 16 августа,Источник: https://censor.net.ua/n3143364

15.08.2019 г. должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государстваИсточник: https://censor.net.ua/n3143224

Цензор, хватит бухать!
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"Всем, кто проводил поиски - большое уважение!"...та ты с дуба рухнул...какое уважение
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Вскрылись российские кроты в службе, их много. Огрехи в работе СБУ надо быстро исправлять и наказывать виновных.
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тепер в студію тих,хто порушив правила при процедурі передачі. Мислю,що то було допущено НЄБЄЗВАЗМЄЗДНА...
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" Смыли пятно с международной репутации СБУ"??? А отпускать человека, который причастен к убийствам десятков человек в Мариуполе , это на репутацию спецслужб никак не влияет? Не ту страну назвали Гондурасом.
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что ж ты 4 года сидел молчал, когда дали срок 9 лет и все понимали про закон савченко?)
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Хабатники щемили и продолжают щемить хасидов.
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Жду видео следующей передачи, как должно быть согласно инструкции .
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та теперь то уже точно и в тубзик пять человек водить будет))))
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При Пете такого небыло-сказал:" Михо наркоман"-сразу мордой в лужу,на самолёт в наручниках и в Голландию.
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Порохоботы, представьте как быстро Петьку найдут если надо будет
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Было б неплохо, если б долбо@бов вроде тебя так же оперативно принудительно кастрировали. Развелось вас сверх всякой меры.
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теперь на обратке с Нетаньяху полетит домой СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції - Цензор.НЕТ 9852
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AMOSa взяли!). Тепер на черзі ASTRA і HOTBIRD!!!)))) То так,жарт...
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ясно, хотел до праздников отсидеться, а там со своими свалить.
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ТРАВКА ТО ТАКОЕ, А ШО С АМФЕТАМИНОМ И ПРОЧЕЙ ТАКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ГАДОСТЬЮ В УКРАИНЕ !!!??? ВСЕ ТАК ЖЕ !!!
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Это наше ноу-хау в борьбе с корупцией. Брать себе все что предлагают, потом тупо их
сдавать и получать за это повышение.Так силовики зарежут курицу несущую золотые яйца Набрал милион,следующий по очереди как на квартиру.Очередь два ляма не даст взять заложат.
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Да..., тяжелая борьба интересов и предпочтений происходила в голове преЗЕдента. В результате, с небольшим перевесом на этот раз "ЗЕ-еврей" таки победил "ЗЕ-наркомана". СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції - Цензор.НЕТ 65
Но ничего, вот уедет Нетаньяху, и "ЗЕ-наркоман" свое наверстает....
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ты просто кацапаская копеечная шваль.
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не понимаю радости Бутусова. Факт повторной поимки никак не связан с тем как он вчера сбежал. Еще неизвестно кто его словил, ну точно не те кто дал сбежать.
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Система характеризуется не ошибками, а реакцией на них.
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Умань это штаб хасидизма или наркоторговли?
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Добройє утро!!! Пішу із гУманя. Всєм сєлом радушно встрєчалі Амоса! Удалось пожать йєму руку і сдєлать селфі!!!
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Иуды занимаются распространением наркомании не столько потому, что имеют маниакальное пристрастие к деньгам. Иуды это генетические программы отравления народов.
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Дон Сильвера повязали со второй попытки, а Пинчук орудует в мас-медиа ни разу не распознанный.
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Для повышения квалификации сбушников.
СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції - Цензор.НЕТ 9675
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Ги-ги! а що я написав три дні тому у гілці про його втечу? "Заникається в Умані, а у вересні непомітно виїде з України з натовпом хасидів. Або купить паспорт у портретно схожого араба".
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Взяв один з найбільш вірогідних варіантів. Умань розташована неподалік від Жашкова, який колись мав репутацію наркобізнесового центру.
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Здесь всё ясно! Когда хотят, чтобы сбежал - включают дурака. Когда ОЧЕНЬ хотят найти - находят. А там, где не находят значит НЕ ХОТЯТ.
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"Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани ...


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А ... Виходить і в Умані знайшли його контакти ...
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Найдєний в гУмані Амос дов оказался сувєнірним калєндаріком с Сільвєстром с талоном
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Если хочешь спрятать дерево - спрячь его в лесу. Поэтому где прятаться еврею в Украине? Известное дело! Таки да! В Умани среди хасидов))))
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Зато весело😂 Клоуньі среди питеров? Или питерьі среди клоунов?
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и как же он до Умани добёг?
и план "перехват" не перехватил...?
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главное чтобы его экстрадировать Баканов опять не поставил тех же генералов овоща...ну а чё? чем не зебелизм который счас везде???
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Молодцы, хоть частично это позорище на весь мир исправили.
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Молодцы. Показали класс. Вызывает восхищение.
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Теперь еще и СБУ его на бабки разведет...
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