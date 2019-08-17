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 Політика України, За кордоном
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Все про:перемовини (1366) Путін (10414) нормандська четвірка (522) Макрон Емманюель (268)

 У Путіна відмовляються брати участь у нормандському форматі без "підготовки": Просто так проводити зустріч ми не хотіли б

Помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Російська Федерація не бачить сенсу в проведенні саміту в нормандському форматі без ретельної підготовки, яка гарантує політичний результат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

За його словами, проводити саміт без ретельної підготовки в Росії не хотіли б.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США цікава пропозиція Зеленського розширити "нормандський формат", - Тейлор

"Просто так проводити зустріч без її ретельної підготовки ми не хотіли б", - заявив Ушаков.

Також він зазначив, що французька сторона неодноразово виступала з пропозицією провести саміт з урахуванням зміни керівництва в Україні.

"Як ви знаєте, французи неодноразово виступали з пропозицією про те, щоб у найближчій перспективі провести саміт у нормандському форматі, зокрема з урахуванням зміни керівництва в Україні. Ми цю ідею в принципі підтримуємо, але вважаємо, що якщо саміт проводити, то він має бути ретельно підготовлений, щоб було ясно, збираючись на цей саміт, що ми вийдемо на політично важливі результати", - заявив він.

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Ушаков зазначив, що на переговорах 19 серпня президентів Російської Федерації та Франції Володимира Путіна та Емманюеля Макрона "обговорюватиметься український конфлікт, а також можливі зусилля щодо його вирішення, зокрема в межах нормандського формату".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143357
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы прям под зебобу слеплены -все полные идиоты
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Или какую нибудь спецоперацию, как аргумент на переговорах.
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Ці перемовини не дадуть жодного результату. Якщо ми не поступимось, бо фуфло ні за що не відступить і ніхто йооо не змусить.
Ми або воюємо, або підписуємо капітуляцію. Іншого шляху немає.
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Ти звідкілля воюєшь,недоносок ?
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То сепарська мразота,давно пописує антиукраїнські коментарі.
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Обкрадати державу і армію можуть лише патріоти, в ликі бариги .Так хто з нас сепар, по відношенню до України ?

Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Кислин вернуть эти деньги, он ответил, что рассчитывает вернуть примерно 6 млрд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ"Воровская партия и за*роченный канал": против Порошенко подали новый иск"Рассчитываю, и я их верну. И не только я, но и другие инвесторы, которых кинули в Украине. Из 8 миллиардов, которые Порошенко украл, реально вернуть - приблизительно 5 миллиардов. И возвращать будет по решению судов государство Украина - из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик.
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ЗвідтіЛЛЯ.
Думаю, хто це мені настрочив...
А це зебіля погане.
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У соєвих глистюків нема чим думати,не напрягайся.
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Як бачиш, я з тобою, глистиком, і не напрягаюсь.
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Звичайно, перед кожною зустріччю ***** вводить регулярні частини ВС РФ на територію України та атакує наші території. Цим він вибиває поступки для себе. Звичайно, це потребує підготовки.
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***** зрозуміло, шо йому звіздюлину) не дадуть от і тягне резину!
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Зачем было подписывать и утверждать резолюцией ООН, если не собираемся выполнять. Толку собираться, чтобы просто *********.
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К копыту, зебоба -и проси, проси, проси....
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сама простота (та, шо хуже воровства)
как нападать, так и подготовка особо не нужна, просто потому, шо )(уйло.
а как просто встречу провести - Просто так проводить встречу мы не хотели бы,без "подготовки"....

оно, канешна, и от встречи толку 0, но )(уйло, в своём стиле - стиле )(уйла
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Он имеет ввиду, что в Украине даже Медвечука не арестовали и не выставили в списках на обмен.
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тада другое дело!
мертвечука винтить, подвешивать за тестикулы и №1 на обмен
причём до обмена так и держать в подвешенном состоянии, шоб ускорить процесс
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если с х ничего не случится, моряки будут 20 лет сидеть.
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Сцить Пуйло Зелю,а от з Петром у щелипи лупився взасос.
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зебилы прям под зебобу слеплены -все полные идиоты
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Пуйлотзелю не сцить.Он его РАЗВОДИТ так-же,как зеля развел 73% проблемных.
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прЮфет,ватный длбб! Ты того,возвращайся в диспансер, бо опять начал бредить...
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Единственно, кого-то важного захватить на обмен.
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пока ордынцам не перекроют кислород действительно с этими кровавыми террористами разговаривать только время тратить.Человечество должно понять что там живут совсем другие существа с полным отсутствием общечеловеческих ценностей типа гиен.Вот обьясните гиене закон Ньютона например или почему убийства совершать нельзя-пустая трата времени.
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зеля не все путинские указания выполнил... подождите..)))))
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Шо значит "просто так"? Уроды,б.. А то-шо люди гибнут из-за этой твари,это шо, просто так? Скоты ё..е.
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"Да, да... Нужно подготовиться... Как только очередные испытания "Буревестника" проведём, и они будут успешными, так мы и готовы будем к переговорам..."
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Схоже на те що кацапи ніколи не доведуть до ладу той "буравєснік". Та воно їм і не потрібно.
Головна мета - дати західним експертам зрозуміти що вони тіпо працюють над ядерно-повітряним двигуном. Подібні роботи велися в совку у другій половині 50-х (РД-0410) і у Штатах (NERVA). Переконалися що така ракета залишає по траекторії польту радіоактивний "шлейф" і проекти згорнули. А тепер кацапи займаються цим виключно ради залякування. Якби вони експериментували у тайзі, той вибух міг би пройти непоміченим, а так - Скандінавія зафікусвала факт і пішов розголос. Це все на що здатні кацапи.
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Все верно- понты голимые -это все на что способна орда сейчас,печально только, что это работает на импотентную Европу
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Та не , "Буревестником" Украину пугать просто смешно , территория ВСЯ простреливается "Искандерами" и КР воздушного базирования , не говоря о "Калибрах".
А вот испьітания украинских ракет с дальностью 1000+км., явно могут улучшить "договороспособность" Кремля.
Новьій подход к переговорам от Зеленского поставил Путина в обороняющуюся позицию , отсюда и "неготовность" к Нормандской встрече.
Захваченную инициативу нужно развивать, имхо
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Це права бо вони розуміють, що там понти не пройдуть.
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Ничего страшного! Путин собирает уголья себе на голову.
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значить, зебіл-клован ще не дав остаточної згоди на капітуляцію. Можливо, Трамп його вбовтає...
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Каждодневные арт.обстрелы наших парней и есть та подготовка,о которой говорят оккупаты.Гарант стал заложником своего языка.Чем больше он говорит о мире,тем больше стреляют.Таким образом они намекают,что если хочешь прекращения,то соглашайся на их предложения.А давали б адекватный ответ,то и обстрелы прекратились.Безнаказанность порождает вседозволенность.
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Нам тоже надо подготовится, например попросить принять участие в переговорах посла Словении Раша Срака или найти своего Раша На)(уй.
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