 У Путіна відмовляються брати участь у нормандському форматі без "підготовки": Просто так проводити зустріч ми не хотіли б

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

За його словами, проводити саміт без ретельної підготовки в Росії не хотіли б.

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"Просто так проводити зустріч без її ретельної підготовки ми не хотіли б", - заявив Ушаков.

Також він зазначив, що французька сторона неодноразово виступала з пропозицією провести саміт з урахуванням зміни керівництва в Україні.

"Як ви знаєте, французи неодноразово виступали з пропозицією про те, щоб у найближчій перспективі провести саміт у нормандському форматі, зокрема з урахуванням зміни керівництва в Україні. Ми цю ідею в принципі підтримуємо, але вважаємо, що якщо саміт проводити, то він має бути ретельно підготовлений, щоб було ясно, збираючись на цей саміт, що ми вийдемо на політично важливі результати", - заявив він.

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Ушаков зазначив, що на переговорах 19 серпня президентів Російської Федерації та Франції Володимира Путіна та Емманюеля Макрона "обговорюватиметься український конфлікт, а також можливі зусилля щодо його вирішення, зокрема в межах нормандського формату".