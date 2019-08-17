 У Путіна відмовляються брати участь у нормандському форматі без "підготовки": Просто так проводити зустріч ми не хотіли б

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
За його словами, проводити саміт без ретельної підготовки в Росії не хотіли б.
"Просто так проводити зустріч без її ретельної підготовки ми не хотіли б", - заявив Ушаков.
Також він зазначив, що французька сторона неодноразово виступала з пропозицією провести саміт з урахуванням зміни керівництва в Україні.
"Як ви знаєте, французи неодноразово виступали з пропозицією про те, щоб у найближчій перспективі провести саміт у нормандському форматі, зокрема з урахуванням зміни керівництва в Україні. Ми цю ідею в принципі підтримуємо, але вважаємо, що якщо саміт проводити, то він має бути ретельно підготовлений, щоб було ясно, збираючись на цей саміт, що ми вийдемо на політично важливі результати", - заявив він.
Ушаков зазначив, що на переговорах 19 серпня президентів Російської Федерації та Франції Володимира Путіна та Емманюеля Макрона "обговорюватиметься український конфлікт, а також можливі зусилля щодо його вирішення, зокрема в межах нормандського формату".
Ми або воюємо, або підписуємо капітуляцію. Іншого шляху немає.
Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Кислин вернуть эти деньги, он ответил, что рассчитывает вернуть примерно 6 млрд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ"Воровская партия и за*роченный канал": против Порошенко подали новый иск"Рассчитываю, и я их верну. И не только я, но и другие инвесторы, которых кинули в Украине. Из 8 миллиардов, которые Порошенко украл, реально вернуть - приблизительно 5 миллиардов. И возвращать будет по решению судов государство Украина - из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик.
Думаю, хто це мені настрочив...
А це зебіля погане.
как нападать, так и подготовка особо не нужна, просто потому, шо )(уйло.
а как просто встречу провести - Просто так проводить встречу мы не хотели бы,без "подготовки"....
оно, канешна, и от встречи толку 0, но )(уйло, в своём стиле - стиле )(уйла
мертвечука винтить, подвешивать за тестикулы и №1 на обмен
причём до обмена так и держать в подвешенном состоянии, шоб ускорить процесс
Головна мета - дати західним експертам зрозуміти що вони тіпо працюють над ядерно-повітряним двигуном. Подібні роботи велися в совку у другій половині 50-х (РД-0410) і у Штатах (NERVA). Переконалися що така ракета залишає по траекторії польту радіоактивний "шлейф" і проекти згорнули. А тепер кацапи займаються цим виключно ради залякування. Якби вони експериментували у тайзі, той вибух міг би пройти непоміченим, а так - Скандінавія зафікусвала факт і пішов розголос. Це все на що здатні кацапи.
А вот испьітания украинских ракет с дальностью 1000+км., явно могут улучшить "договороспособность" Кремля.
Новьій подход к переговорам от Зеленского поставил Путина в обороняющуюся позицию , отсюда и "неготовность" к Нормандской встрече.
Захваченную инициативу нужно развивать, имхо