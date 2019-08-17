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 Політика України
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Все про:арешт майна (110) Азаров Олексій (9)

 Суд заарештував 2 вілли в Італії та 10 банківських рахунків сина Азарова

Київський апеляційний суд заарештував 2 вілли в Італії колишнього депутата Верховної Ради, сина експрем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія та передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), 3 його будинки в Україні.

Про це йдеться в матеріалах суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Зазначено, що на початку серпня була розглянута апеляція Генпрокуратури на відмову суду першої інстанції заарештувати майно Азарова в межах кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втікачеві Азарову і його синові повідомили про підозру в отриманні 140 млн гривень хабара

Генпрокуратура наголосила, що отримано докази причетності українського ексчиновника до іноземних фірм, чиї рахунки та майно просить заарештувати слідство.

Апеляційний суд погодився з такою позицією і наклав арешт на 10 банківських рахунків, відкритих у Швейцарії, Люксембурзі та Італії компаніями Sobwell Holdings Limited, Elterwood Holdings Limited, Lynnfield Enterprises Limited, Harborside EstatesLimited, Sprengen Finanse Limited, Stragenton Holdings Limited, Blaxton Investments Limited, Stichting Depositary Donau Investments Fund.

Також накладено арешт на 2 будинки та земельні ділянки, розташовані на території Італії в муніципалітеті Ольбія (Сассарі), містечко Гольфо Маринелла, які належать компанії AGOSTO 2012 s.r.1.

Крім того, заарештовано нерухомість Азарова в Україні: 2 котеджі, 3 земельні ділянки, 3 житлові будинки, 2 домоволодіння та гараж.

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При цьому житловий будинок, 2 домоволодіння і земельну ділянку Азарова передано для реалізації АРМА.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, у жовтні 2018 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову і його синові ексдепутату Верховної Ради від "Партії регіонів" Олексію Азарову в отриманні 140 млн гривень хабаря.

МВС оголосило в розшук сина Азарова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143356
 
   
 Топ коментарі
 
шо той Зеленський творить? при Петі такої херні не було ! )))
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Самый одарённый помощничек это петя. Поговаривают, на лету всё хватал...
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Внимательно проверьте все слова в судебном решении. А то может по ошибке виллу Зеленского в Италии арестовали.
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шо той Зеленський творить? при Петі такої херні не було ! )))
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А шо, апелляционный суд Италии подчиняется так называемому президенту Зе? Суд арестовал 2 виллы в Италии и 10 банковских счетов сына Азарова - Цензор.НЕТ 1446
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Дык главный аргумент зебилов - судей назначил Порошенко или его кумовья, поэтому беспредел в судах. Или аргумент сей работает только, когда выгодно скудному уму зелебобиков? Суд заарештував 2 вілли в Італії та 10 банківських рахунків сина Азарова - Цензор.НЕТ 4686
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гланвый аргумент зрадобилов -всех судей контролирует портнов и Зеленский когда это выгодно скудному уму дякулов.
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Внимательно проверьте все слова в судебном решении. А то может по ошибке виллу Зеленского в Италии арестовали.
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Или фамилии перепутали и виллы сына Авакова арестовали...
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Maxim Maximoff Внимательно проверьте все слова в судебном решении. А то может по ошибке виллу Зеленского в Италии арестовали.

Достаточно посмотреть кто тебе лайкнул и усЁ понятно. Партком мальдивского мародера в действии. Сажать вас ,братва, пора, давно пора. Правда, если придут. (а придут)... обосцытесь же...
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Достаточно посмотреть, кто в первые дни войны записался в добрабаты, а кто от повесток в погребах прятался и усЁ понятно. Когда дело дойдет до открытого противостояния, то такие как ты снова будут прятаться в подвалах и сцать от страха Суд заарештував 2 вілли в Італії та 10 банківських рахунків сина Азарова - Цензор.НЕТ 5974
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Вот все говорят Азаров, Азиров. С этой тварью всем всё понятно. Но он же не лично всем заправлял грабя нас. Были у него помощники и референты. А кто знает перечень его помощников? Вот мне интересно, сколько бабла они у нас украли.
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Самый одарённый помощничек это петя. Поговаривают, на лету всё хватал...
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Я конечно понимаю, Саша, что вы Мутный, но Петей очень много. Хотелось бы фамилию самого одарённого Пети узнать.
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Петручо зато в ЕС хотел очень сильно. Но это не точно.
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Топ-чиновники, их отпрыски и даже те кто за "руssкий мир" с "таможенным союзом", давно уже в Европке обосновались при чем за наворованные у украинцев бабки...
Кому и зачем мы, граждане, платили и платим высочайшие налоги?
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А,что у нас есть неподконтрольные портянкину суды?Странно.
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Теперь еще итальянцы должны признать решение укр.суда и переоформить во временное владение АРМА.
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Опять же получишь сцаной тряпкой😂😂🌷
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Підстрибуй мовчки на чеченській пляшці,***** мокшанський.
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Мародер Вальцман за 5 років не розкрив вбивство Небесної Сотні на крові яких приліз до влади.
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