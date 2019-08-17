 За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження, - МВС

Про це йдеться в повідомленні, на офіційному сайті МВС у суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали.