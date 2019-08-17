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 Суспільство
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Все про:Одеса (2029) пожежа (1721) Нацполіція (8049)

 За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження, - МВС

За фактом пожежі в готелі "Токіо-Стар" розпочато кримінальне провадження, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Про це йдеться в повідомленні, на офіційному сайті МВС у суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143355
 
 
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Какая-то старая халупа, слегка подшаманенная, и её уже именуют отелем))))
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Какое производство, нах, поросенко на нары и за этот инцидент.
Доказательства вины предгидранта - у Портнова в полном объёме!
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Знову, й знову, життя ставить відповідь, чи потрібні контролюючі органи. Розбиті дороги - відсутність контролю при будівництві. Масово гинуть люди при пожежах - відсутність контролю при будівництві, та експлуатації об'єктів. Автомобільні аварії - відсутність контролю за дорожним рухом. І безкарність, безкарність, безкарність. Причина одна - корупція. Висновок - відсутність влади.
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Забыл ты добавить:
Гибнут военные на фронте - отсутствие контроля за обстановкой со стороны командования.
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