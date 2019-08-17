 У Росії звільнили українського політв'язня Присича, засудженого у справі "українських диверсантів" в окупованому Криму

Звільнення Присича з російської колонії Кабардино-Балкарії відбулося 15 серпня, повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на родичів політв'язня, передає Цензор.НЕТ.

"Українець почувається задовільно, але потребує лікування і реабілітації. Володимир Присич і його рідні дякують українським правозахисникам, представникам української влади, особливо Консульській службі МЗС України, Василю Кириличу і Тарасу Малишевському за допомогу в поверненні політв'язня додому після закінчення терміну незаконного покарання. Також Володимир дякує всім небайдужим людям, які писали йому в колонію. Після отримання листів з Верховної Ради України і від української діаспори в США, ставлення адміністрації колонії до нього стало помітно краще", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, громадянина України, харків'янина Володимира Присича в серпні 2016 року російські ЗМІ назвали нібито шпигуном української розвідки в окупованому Криму і показали його нібито "зізнавальні показання" в ефірі "Россия 24". При цьому 18 травня 2017 року його засудили до трьох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму за зберігання наркотиків (ч. 2 ст. 228 КК РФ).

Присича було затримано співробітниками ФСБ РФ 13 серпня 2016 року об 11.30 у Севастополі, куди він приїхав на вантажному автомобілі через Керченську поромну переправу. Під час затримання автомобіль українця ретельно оглянули ФСБ, наркотиків у ньому не було, особисті речі вилучили. Після затримання співробітники ФСБ відвезли українця до Сімферополя. При цьому в Присича вони вилучили ключі від автомобіля. Машина, яка залишилася в Севастополі на стоянці Муссон, не опечатувалася, не охоронялася і перебувала без нагляду 9 годин. І за цей проміжок часу, на думку адвокатів, в автомобілі з'явилися наркотики, до яких Присич не має жодного стосунку.

Українець на суді заявив, що "зізнавальні показання" про шпигунство на користь України на відеокамеру його змусили дати під тортурами електричним струмом.

У так званій "справі українських диверсантів" правозахисники виявили величезну кількість процесуальних порушень. Вона містить кілька кримінальних справ, при цьому статті, за якими звинувачують затриманих українців, у кожній справі різні. Загалом, за даними правозахисників, у 2016 році було затримано 9 осіб: Євгена Панова, Андрія Захтея, Редвана Сулейманова, Володимира Присича, Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова, Володимира Дудку, Гліба Шаблія, Олексія Стогнія.