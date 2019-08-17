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 Суспільство
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 У Росії звільнили українського політв'язня Присича, засудженого у справі "українських диверсантів" в окупованому Криму

Після трьох років ув'язнення додому в Харківську область повернувся український політв'язень Володимир Присич.

Звільнення Присича з російської колонії Кабардино-Балкарії відбулося 15 серпня, повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на родичів політв'язня, передає Цензор.НЕТ.

"Українець почувається задовільно, але потребує лікування і реабілітації. Володимир Присич і його рідні дякують українським правозахисникам, представникам української влади, особливо Консульській службі МЗС України, Василю Кириличу і Тарасу Малишевському за допомогу в поверненні політв'язня додому після закінчення терміну незаконного покарання. Також Володимир дякує всім небайдужим людям, які писали йому в колонію. Після отримання листів з Верховної Ради України і від української діаспори в США, ставлення адміністрації колонії до нього стало помітно краще", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, громадянина України, харків'янина Володимира Присича в серпні 2016 року російські ЗМІ назвали нібито шпигуном української розвідки в окупованому Криму і показали його нібито "зізнавальні показання" в ефірі "Россия 24". При цьому 18 травня 2017 року його засудили до трьох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму за зберігання наркотиків (ч. 2 ст. 228 КК РФ).

Присича було затримано співробітниками ФСБ РФ 13 серпня 2016 року об 11.30 у Севастополі, куди він приїхав на вантажному автомобілі через Керченську поромну переправу. Під час затримання автомобіль українця ретельно оглянули ФСБ, наркотиків у ньому не було, особисті речі вилучили. Після затримання співробітники ФСБ відвезли українця до Сімферополя. При цьому в Присича вони вилучили ключі від автомобіля. Машина, яка залишилася в Севастополі на стоянці Муссон, не опечатувалася, не охоронялася і перебувала без нагляду 9 годин. І за цей проміжок часу, на думку адвокатів, в автомобілі з'явилися наркотики, до яких Присич не має жодного стосунку.

Українець на суді заявив, що "зізнавальні показання" про шпигунство на користь України на відеокамеру його змусили дати під тортурами електричним струмом.

У так званій "справі українських диверсантів" правозахисники виявили величезну кількість процесуальних порушень. Вона містить кілька кримінальних справ, при цьому статті, за якими звинувачують затриманих українців, у кожній справі різні. Загалом, за даними правозахисників, у 2016 році було затримано 9 осіб: Євгена Панова, Андрія Захтея, Редвана Сулейманова, Володимира Присича, Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова, Володимира Дудку, Гліба Шаблія, Олексія Стогнія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143354
 
 
 Топ коментарі
 
Несмотря на все нарушения парняга таки заставили отсидеть, сволочи.
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Буде знати як шастать на Крим.
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Это как в американской пародии "Горячие головы" У Росії звільнили українського політв'язня Присича, засудженого у справі "українських диверсантів" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9304
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Несмотря на все нарушения парняга таки заставили отсидеть, сволочи.
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и машину (грузовую) может даже с грузом умыкнули скорее всего
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А если например адвокат который защищает политзаключенных в Крыму то что ? Тоже не шастать ?
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Всех бы садили, шо в Крым шастают, было б лучше.
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//// У Росії звільнили українського політв'язня Присича, засудженого у справі "українських диверсантів" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 735
Москва. (она же мац-ква) 17 августа. INTERFAX.RU -
Министерство обороны попытается взыскать с двух военнослужащих более 45 миллионов рублей за случайно запущенные ракеты, которые пришлось списать
Суть дела:
1 октября 2017 года военнослужащие Чебанов и Зверев проверяли ракету Х-29ТД в одной из военных частей крымского города Саки. При проверке был подан ток на пиропатроны, и одна из ракет..... снесла ворота, часть стены авиационного ангара и нанесла другие повреждения. Ее боевая часть не сработала, однако в результате пришлось списать две (!!!) ракеты и сам комплекс (!!!) для проверки "Ока".
Экспертиза оценила каждую ракету в 18,459 миллиона рублей, еще в 9,5 миллиона рублей обошлось уничтоженное оборудование. Материальный ущерб составил 46,571 миллиона рублей.С ракетами Х-29ТД летает многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ. Он имеют в длину около четырех метров и массу в 700 килограммов, сто из которых приходится на взрывчатое вещество боевой части.
Суд нашел в деле смягчающие обстоятельства: оба добровольно возместили часть ущерба, внеся по три тысячи рублей (!!!), а Зверев воспитывает четверых малолетних детей.
Обоих ограничили по службе, Чебанову назначили удержание 15% из денежного довольствия, и Звереву - 10%. т.е на всю оставшуюся жизнь...
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Это как в американской пародии "Горячие головы" У Росії звільнили українського політв'язня Присича, засудженого у справі "українських диверсантів" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9304
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А нащо він їхав в окупований Крим, та ще й через Керченську протоку на паромі, тобто з території РФ?
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А якого хера він їхав вантажівкою через Керченську переправу в Севастополь ??? на третьому році війни! Зараз зроблять з нього чергового героя України невьіпенного страждальця
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