 В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
"17 серпня о 1:34 у м.Одеса на вул. Водопровідна, 1-а в готелі "Токіо Стар" на другому поверсі виникла пожежа на площі 1000 м. кв", - йдеться в повідомленні.
Пожежу було ліквідовано о 4:32 ранку.
До гасіння пожежі було залучено 65 рятувальників та 13 одиниць техніки.
За даними ДСНС, унаслідок інциденту загинули 8 осіб, ще 10 осіб постраждали.
Пожар- это инцендент?
Админ, откуда берете журналистов ?
Де ще так приємно переночуєш?
Кстати, он изуродовал одну из главных одесских площадей - строил подземный паркинг, который потом превратился в торговый центр. При этом он оказался на метр выше тротуара - теперь там горб.
Но ему все сходит с рук - ибо при Пете началось время гешефтмахеров.
А сейчас - и подавно.
Думаю, мальчик уже в пути. В Израиль...
Можете собі уявити, скільки там вікон на ту кількість готельних покоїв, які відгороджені одне одного гіпсокартоном. Це легко. Їх практично немає.