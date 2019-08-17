 В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"17 серпня о 1:34 у м.Одеса на вул. Водопровідна, 1-а в готелі "Токіо Стар" на другому поверсі виникла пожежа на площі 1000 м. кв", - йдеться в повідомленні.

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Пожежу було ліквідовано о 4:32 ранку.

До гасіння пожежі було залучено 65 рятувальників та 13 одиниць техніки.

За даними ДСНС, унаслідок інциденту загинули 8 осіб, ще 10 осіб постраждали.























