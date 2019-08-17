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Все про:Одеса (2029) пожежа (1721) ДСНС (2020)

 В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" у місті Одеса сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"17 серпня о 1:34 у м.Одеса на вул. Водопровідна, 1-а в готелі "Токіо Стар" на другому поверсі виникла пожежа на площі 1000 м. кв", - йдеться в повідомленні.

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Пожежу було ліквідовано о 4:32 ранку.

До гасіння пожежі було залучено 65 рятувальників та 13 одиниць техніки.

За даними ДСНС, унаслідок інциденту загинули 8 осіб, ще 10 осіб постраждали.

В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 01
В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 02
В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 03
В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 04
В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 05
В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 06
В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 07
В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 08
В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 09
В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 10
В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 11
В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143353
 
 
 Топ коментарі
 
Наліпили курятників без пожежного виходу.
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Отель для проституток. Понятно, что и уровень пожарной безопасности соответствует контингенту.
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" в результате инцидента погибли 8 человек"?
Пожар- это инцендент?
Админ, откуда берете журналистов ?
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Наліпили курятників без пожежного виходу.
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Этому курятнику уже лет 100, а может и больше, похоже какие то склады были при советах, и куча дерева внутри - горит как свечка.
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Так и подумал что на трамвайное депо похоже
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Отель для проституток. Понятно, что и уровень пожарной безопасности соответствует контингенту.
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" в результате инцидента погибли 8 человек"?
Пожар- это инцендент?
Админ, откуда берете журналистов ?
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Из понаехавших, им можно меньше платить, какая оплата - такая работа!
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Ну если у гидранта гибель бойцов - инцидент, то что?
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Да они учились там же, где и ты, коза неграмотная. "инцендент".. В школу ходила?
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Справедливости ради... Вы в одном слове две ошибки сделали.
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Еще небось из воспламеняющегося материала, но пожарная инспекция как всегда слепа!
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Даже не сомневайтесь. Там отель как одна сплошная одноразовая тарелка.
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В некоторых номерах нет окон. А где есть, как правило, забиты наглухо.
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Да там такой "отель"-собачья будка добротней
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Наверное, добре пыхнуло, если даже до окна не добежали. Так-то, со второго этажа могли бы и спрыгнуть.
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Дешевая забегаловка, всего 1 этаж, непонятно как получилось что люди не смогли выбраться, решетки там что-ли на окнах.
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читать умеете? Загорелось на втором этаже.
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Ага, на окнах. Это соты. Для уединения с феями или как альтернатива для командировочных на одну ночь.
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Этажей там не 1, а как мин 2. Написано: пожар на втором этаже. И окон там нет. Во всяком случае, в тех номерах, где погибли люди окон скорее всего НЕ БЫЛО!
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Бордель Черного...Кстати о птичках где это чучело ??? не слышно с 14 года....
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Одна з будівель трамвайного депо.
Де ще так приємно переночуєш?
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Там такой "отель", как "маршрутка", из грузового "бусика"... "Приспособленное помещение", а не "гостиница"...
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Главное, что это нечто, все органы и службы разрешили эксплуатировать! В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4943
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Видно, были "очень весомые аргументы"... "Хрустящие прямоугольники, зелёного цвета..."
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Это гостиница одного очень хитрожопого одесского таки-да гешефтмахера, который прославился постоянным нарушением строительных норм и абсолютно непонятным происхождением капиталов.
Кстати, он изуродовал одну из главных одесских площадей - строил подземный паркинг, который потом превратился в торговый центр. При этом он оказался на метр выше тротуара - теперь там горб.
Но ему все сходит с рук - ибо при Пете началось время гешефтмахеров.
А сейчас - и подавно.
Думаю, мальчик уже в пути. В Израиль...
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При Пете? Слушайте, вы уже в своей ненависти совсем с катушек съехали. До Пети, видимо, вообще жизни в Украине не было, ага.
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пафосно - Токіо Стар ))) 350 гр. за номер ))) Арігато!
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Це не один такий "Стар". Ще є готель "Зірка" - у минулому кінотеатр.
Можете собі уявити, скільки там вікон на ту кількість готельних покоїв, які відгороджені одне одного гіпсокартоном. Це легко. Їх практично немає.
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В тій Одесі постійно щось горить, то цілі бази відпочинку випалюють, то ринки, то фермерські господарства. Що забули "Вікторію" з 8 дітьми ? "Власть не должна кошмарить бизнес" (с). Нехай ліплять картонні курятники хоч посеред дороги, на ринках нехай хоч сплять і серуть в контейнерах. Главноє "Перєміріє достігнуто, давлєніє на бізнес умєньшилось". Ще треба запхати государство в смартфон і перенести офіс президента і все буде квартал.
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Это не отель, а БУДКИ без окон. Там в номерах НЕТ ОКОН!!! Таких номеров МНОГО! Погуглите, прежде чем обвинять пострадавших. Да, они сэкономили, но не для того, чтобы умереть.
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Я б ніколи в такий курятник не поселився.
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