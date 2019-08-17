 Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли наші позиції на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил станом на 7:00 17 серпня, передає Цензор.НЕТ.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Лебединського - із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
чотири рази поблизу Водяного - із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки - зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Зайцевого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
у районі Кримського - із станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - додали в пресцентрі ООС.
За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
"Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
неподалік Павлополя - з автоматичного гранатомета", - констатували в штабі ООС.
З приходом Хомчака віри таким ранковим зведенням уже немає.
Доверия нет уже...
Вчера тоже писали зе-подонки с ген.штаба... - потерь нет...
І їздять вини виключно за пенсіями.
Я 5 років пишу що треба припиняти таку політику. Нехай відчують що таке справжня блокада, яка була у Берліні в 1947 р. Гірше вже не буде, все одне зливні бачки булькотять про хунту, фашистів.
Кому потрібен той непотріб, що ви пишете?
Але адмін на таких ранкових темах про війну все зайве видаляє.
спасибо что живые!!!
при Зеле и Хомчаке начали врать похлеще Сливных Бачков!
Хватить брехати!
Сейчас бывает под 30 в месяц. *********** войну остановили, спасибо Кучминому перемирию.