 Між Парковим мостом і мостом Патона в Києві побудують веломагістраль, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".
Веломагістраль побудують між Поштовою площею і мостом Патона вздовж зеленої зони на місці демонтованої трамвайної колії.
"Крім самої велодоріжки, яку виконають із асфальтобетону, там з’являться велопарковки, навігація, LED-освітлення. Пропонується, що світлодіодні покажчики напрямку руху будуть виконані за технологією LED-каміння. Це буде один із наймасштабнішних проєктів створення велоінфраструктури в столиці", - розповів генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв.
Уздовж веломаршруту буде встановлено майданчики для відпочинку із затінком, облаштують пішохідну прогулянкову зону, яка буде відокремлена від велочастини. Тротуар буде виконано з ФЕМ-мощення. Якщо транспорт пошкодиться - велосипедист зможе його самостійно полагодити, адже на велодоріжці буде влаштовано укомплектовану "вуличну майстерню" (станцію ремонту).
Роботи з проєктування виконуватиме ТОВ "Інститут проектування інфраструктури транспорту" (м. Харків). Компанія стала переможцем тендера в системі ProZorro. Робочий проєкт у повному обсязі має бути виконаний проєктантом у квітні 2020 року.
Так что мост Витальки стоит закрытый? Недолго музыка играла
"Сидят поздним вечером, в избушке, под лампой, в карты играют, четверо: Змей Горыныч, Баба Яг, честный депутат, и нечестный депутат. Тут порыв ветра, в открытое окно. Лампа гаснет. Пока нашли спички, пока зажгли... Глядь - денег нету!!!
Вопрос: "Кто украл?!"
(слушающий анекдот, начинает гадать...)
Ответ: "Нечестный депутат...Остальные - скзочные персонажи.... А им деньги не нужны..."
- Это потому, что Израилем управляют евреи, а не пдрсы !
(C)
@karakay67
🤔
Думала, не впорається... аж на тобі
отмоют бабки и всего, как с кличкомостом......
Потом когото Жаба задавила - вроде донецких в приход во власть 2010 г. Все рестораны ( достаточно демократические) РАЗОГНАЛИ . Мотив- сброс нечистот в Днепр . Скрытый мотив- выгнать конкурентов .
Про нечистоты в Днепр - все жти вопросы модно было спокойно разрулить НЕ выгоняя десяток симпатичных ресторанов .
КОРОЧЕ ИСТОРИЯ ДЕТЕКТИВНАЯ , попахивает КОРРУПЦИЕЙ
Дивно, що не гіперлуп...