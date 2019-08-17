 Між Парковим мостом і мостом Патона в Києві побудують веломагістраль, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".

Веломагістраль побудують між Поштовою площею і мостом Патона вздовж зеленої зони на місці демонтованої трамвайної колії.

"Крім самої велодоріжки, яку виконають із асфальтобетону, там з’являться велопарковки, навігація, LED-освітлення. Пропонується, що світлодіодні покажчики напрямку руху будуть виконані за технологією LED-каміння. Це буде один із наймасштабнішних проєктів створення велоінфраструктури в столиці", - розповів генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв.

Уздовж веломаршруту буде встановлено майданчики для відпочинку із затінком, облаштують пішохідну прогулянкову зону, яка буде відокремлена від велочастини. Тротуар буде виконано з ФЕМ-мощення. Якщо транспорт пошкодиться - велосипедист зможе його самостійно полагодити, адже на велодоріжці буде влаштовано укомплектовану "вуличну майстерню" (станцію ремонту).

Роботи з проєктування виконуватиме ТОВ "Інститут проектування інфраструктури транспорту" (м. Харків). Компанія стала переможцем тендера в системі ProZorro. Робочий проєкт у повному обсязі має бути виконаний проєктантом у квітні 2020 року.

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