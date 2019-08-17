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 Київські новини
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Все про:велосипед (58) КМДА (681) Київ (6393)

 Між Парковим мостом і мостом Патона в Києві побудують веломагістраль, - КМДА

У Києві уздовж Набережного шосе побудують новий веломаршрут завдовжки орієнтовно 4,8 км.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".

Веломагістраль побудують між Поштовою площею і мостом Патона вздовж зеленої зони на місці демонтованої трамвайної колії.

"Крім самої велодоріжки, яку виконають із асфальтобетону, там з’являться велопарковки, навігація, LED-освітлення. Пропонується, що світлодіодні покажчики напрямку руху будуть виконані за технологією LED-каміння. Це буде один із наймасштабнішних проєктів створення велоінфраструктури в столиці", - розповів генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв.

Уздовж веломаршруту буде встановлено майданчики для відпочинку із затінком, облаштують пішохідну прогулянкову зону, яка буде відокремлена від велочастини. Тротуар буде виконано з ФЕМ-мощення. Якщо транспорт пошкодиться - велосипедист зможе його самостійно полагодити, адже на велодоріжці буде влаштовано укомплектовану "вуличну майстерню" (станцію ремонту).

Роботи з проєктування виконуватиме ТОВ "Інститут проектування інфраструктури транспорту" (м. Харків). Компанія стала переможцем тендера в системі ProZorro. Робочий проєкт у повному обсязі має бути виконаний проєктантом у квітні 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143351
 
   
 Топ коментарі
 
Для начала мост Патона отремонтируйте. А то скоро не будет "между чем" строить "веломагистраль". Между Парковым мостом и мостом Патона в Киеве построят веломагистраль, - КГГА - Цензор.НЕТ 7913
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Не давайте, пожалуйста, Виталику денег. Строитель, как видно, он ещё тот
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Велодорожку вообще о надо построить от " дома на Грушевского" до офиса президента. А то скоро 100 дней, а он ни разу на велике по Печерску не проехал . Только Кличко за него отдувается
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Для начала мост Патона отремонтируйте. А то скоро не будет "между чем" строить "веломагистраль". Между Парковым мостом и мостом Патона в Киеве построят веломагистраль, - КГГА - Цензор.НЕТ 7913
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Не давайте, пожалуйста, Виталику денег. Строитель, как видно, он ещё тот
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лалала лалахта, ну тебе то в Германии чего переживать? Ты же в Германии налоги платишь, вот там за мостами и следи
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Её "Германия" именуется "ВнутриМКАДьем"...
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даже допускаю, шо таки Германия, но шо там в голове одна вата - тут без сомнений.
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такую помойку как РФ любить можно только издалека и чем дальше, тем лучше
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Велодорожку вообще о надо построить от " дома на Грушевского" до офиса президента. А то скоро 100 дней, а он ни разу на велике по Печерску не проехал . Только Кличко за него отдувается
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А новый презик на велике кататься и не обещал. Это Голобородбко, за которого проголосовало 73%,,мудрых украинцев,,- тот и обещал, и катался, а Зе - только в бронированном лимузине и с охраной
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Да оно то и хорошо.. могло бы быть. Но раньше Виталя пиарился на находящейся рядом Почтовой площади. И что в итоге? Там на набережной, со стороны "церкви на воде" заезд авто организован - кто хочет гулять среди вечно паркующихся авто - вэлком. Далее идут кальящинщики, вперемешку с чебуречными, из набережной где-то метра 1,5 в ширину оставлено. Ну а далее (к метро Днепр) на набережной, прям на брусчатке десятки авто (видимо, авто тех, кто на кальян приехал). Так что я опасаюсь за эту велосипедную дорожку - она может превратиться в дорожку шаурмы и МАФов.
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Возле Паркового моста уже более года дорожку делают (подъем к Мариинскому парку, в сторону метро "Днепр") Ну сколько там.. ну метров 250 может быть.. 300... А сколько велодорожку делать будут (длина 4,8 км) - 10 или 15 лет?
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Макс привет
Так что мост Витальки стоит закрытый? Недолго музыка играла
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Простой вопрос- на.уя? Сколько в год проезжает лисопедистов с Троещины до Крещатика по разрекламированному маршруту. Подозревая, что на Троещине может кто-то ездит, насквозь - никто. Кто оценивал потребность в этом веломаршруте? Кто там вообще ездит в принципе и куда?
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Ніхто не буде їздити на велосипеді так далеко, бо у наших умовах це смерть.
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щоб бюджет освоїти .Весь час так роблять , Ви лише зараз задалися питанням .
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Не вижу смысла строить веломагистраль. Зюзя ездит на бронированных меринах, а Голобородька - это выдуманный персонаж.
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Согласен. Лучше все силы бросить на восстановление вертолётной площадки. Нужно наконец-то зажить «по-новому»☹️
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так зе депупутатов в Трускавце на лисопеде ездить научили для них магистраль и строят Между Парковым мостом и мостом Патона в Киеве построят веломагистраль, - КГГА - Цензор.НЕТ 8324
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Насчёт "выдуманного персонажа"... "Навеяло":
"Сидят поздним вечером, в избушке, под лампой, в карты играют, четверо: Змей Горыныч, Баба Яг, честный депутат, и нечестный депутат. Тут порыв ветра, в открытое окно. Лампа гаснет. Пока нашли спички, пока зажгли... Глядь - денег нету!!!
Вопрос: "Кто украл?!"
(слушающий анекдот, начинает гадать...)
Ответ: "Нечестный депутат...Остальные - скзочные персонажи.... А им деньги не нужны..."
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- Исходя из последних событий, Моссад из СБУ не получится, да Роза ?
- Это потому, что Израилем управляют евреи, а не пдрсы !
(C)
@karakay67
🤔
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Зе вигадав новий вєлісапед ?
Думала, не впорається... аж на тобі Между Парковым мостом и мостом Патона в Киеве построят веломагистраль, - КГГА - Цензор.НЕТ 9660
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Для ветали тормоза велик спроэктирован)
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лучше набережную отмойте от матюков и мочи там уже будет намного приятней ехать на веле чем в ровень с машинами и дышать выхлопом с рядом проезжающих "богданов"......
отмоют бабки и всего, как с кличкомостом......
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Так вы не мочитесь где попало и всё будет хорошо. Кстати вы не из Самопомичи мера мусора и вони?
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Ця веломагістраль для Голобородька?
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КОГДАТО было здорово на набережной - много ресторанчиков открылось на воде , набережная была яркая , людей много прогуливались от моста Днепр и до Подола. Туристов было много. Как в Париже
Потом когото Жаба задавила - вроде донецких в приход во власть 2010 г. Все рестораны ( достаточно демократические) РАЗОГНАЛИ . Мотив- сброс нечистот в Днепр . Скрытый мотив- выгнать конкурентов .
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Совсем скрытый мотив - рядом с метро Днепр какието миллионеры с Двух сторон СОЗДАЛИ ДВА РЕСТОРАНА С ТАКИМ ДОНЕЦКИМ РАЗМАХОМ И НАВЕРНО ЦЕНАМИ , короче как всегда у донецких - " для них, для избранных". Короче КТОТО отмыл гроши. Зато набережная приобрела обратно унылый вид .
Про нечистоты в Днепр - все жти вопросы модно было спокойно разрулить НЕ выгоняя десяток симпатичных ресторанов .
КОРОЧЕ ИСТОРИЯ ДЕТЕКТИВНАЯ , попахивает КОРРУПЦИЕЙ
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Есть много очистных технологий . На крайний случай - навороченные рестораны у метро Днепр же тоже куда то сбрасывают свои нечистоты
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По цене автомагистрали через весь Техас?
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Между Парковым мостом и мостом Патона в Киеве построят веломагистраль, - КГГА.

Дивно, що не гіперлуп...
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Понравилось Виталику деньги на мосты осваивать
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У мене один хороший знайомий (влітку ще й його дружина теж) їздить на роботу з Броварів до Києва на велосипеді і взимку і влітку, він справді такий спортивний весь, але з велоспортом нічого спільного не має. А міські велотрасси справа хороша, коли буде розвинена інфраструктура думаю частина людей пересядуть в Києві на велосипеди, особлибо дивлячись на пробки які з року в рік становляться все довшими ..Про екологію я вже мовчу тут все очевидно
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Хватит с меня пресловутого стеклянного моста (который оказался таким же стеклянным как трамвай-авианосцем), в то, что Кличко может сотворить что-либо толковое не верю.
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Что-то Кличко рассказывает, что стоит-строит вело магистрали, но ничего никак не постоит! Между Парковым мостом и мостом Патона в Киеве построят веломагистраль, - КГГА - Цензор.НЕТ 1249
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Нарешті вова зможе спокійно добиратися до роботи.
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Кличку нужно ещё один лярд раздербанить. Вот ненасытный человек!!! За всё когда-нибудь придётся отвечать.....И "когда-нибудь" может наступить неожиданно скоро.....
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Киев задыхается в пробках,а педалик строит стеклянный мост для пешеходов(с)не мое.
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