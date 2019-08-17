EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  2122  13
Все про:Маріуполь (578) викрадення автівки (133)

 Поліцейські вилучили автомат у викраденому автомобілі на блокпосту під Маріуполем

Автомат і газовий пістолет були виявлені під час перевірки водія, який прямував із Запорізької області на викраденому автомобілі. За фактом порушено кримінальне провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Донецькій області.

У повідомленні зазначається: "Автомобіль Lexus з мешканцем Івано-Франківської області зупинили на блокпосту смт Мангуш співробітники батальйону поліції особливого призначення "Харків" зі складу Об'єднаних сил.

Під час перевірки транспорту бійці одразу помітили зброю - автомат Калашникова та газовий пістолет, які були заховані в багажнику автомобіля.

На місце було викликано слідчо-оперативну групу Мангушського відділення поліції.

Поліцейські встановили, що водієм є 32-річний мешканець, який пояснив, що купив небезпечні предмети в малознайомого чоловіка.

Також встановлено, що автомобіль значиться в розшуку у Черкаській області як викрадений. Наразі все вилучене направлено на експертизу. Триває перевірка.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці організували міжнародне злочинне угруповання і викрадали автомобілі в Польщі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143350
 
 
 Топ коментарі
 
Для полного флэш рояля не хватает только трупа в багажнике.
 показати весь коментар
 
Понимаешь, в чём дело... Все эти россказни, о "заявлении начальнику милиции" - "сказки", "анекдоты", и не более... Заявление прекрасно пишется и в дежурном отделении райотдела... Можно даже оружие не приносить... В заявлении, просто, указывается его местонахождение - дома, на полке, в сарае, в кустах...Приезжает группа, берутся понятые, производится изъятие, оформляется протокол... Всё... А, при встрече с правоохранителями, в пути, просто нужно, ПЕРЕД НАЧАЛОМ досмотра автомобиля, сообщить о наличии оружия и желании его сдать в правоохранительные органы. Если же правоохранители САМИ выявили оружие, то о "желании передать найденное оружие" не может быть и речи... "Сказки" эти возникли по той причине, что "браткам" прикрытие нужно было, перед "братвой", почему им не подвязали "незаконное ношение оружия", при задержании... А всё просто - "лишнюю" статью убрали, чтобы смягчить (или исключить ) наказание, в обмен на нужную "операм", информацию... Обычная практика оперативников... А тут "не та тема" - или "бык" упёрся, или просто им был "неинтересен"...
 показати весь коментар
 
Это ты так под комментарием, подписался? Не сомневаюсь... Люблю "самокритичных"... Я так понимаю - я тебе так "больно наступил на хвост", что тебя "пропоносило", и ты при виде моего "ника", автоматически "становишься в стойку", и начинаешь "дерьмом плеваться"?... Твоей реакцией удовлетворён... Вот только цели своей ты не добьёшься - ты "плюёшь против ветра", и всё дерьмо летит тебе, в морду... Ты, такой, тут, не первый... Вас, "дерьмоклюев", подобных, тут десятка три, мелькало...Погавкают, да и пропадают с форума ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Для полного флэш рояля не хватает только трупа в багажнике.
 показати весь коментар
 
 
мав би водій довбешку на плечах, то написав би заяву на ім'я начальника місцевої поліції що він знайшов автомат і просить прийняти його на відповідальне зберігання. Чи як там у таких випадках належить.
 показати весь коментар
 
 
Понимаешь, в чём дело... Все эти россказни, о "заявлении начальнику милиции" - "сказки", "анекдоты", и не более... Заявление прекрасно пишется и в дежурном отделении райотдела... Можно даже оружие не приносить... В заявлении, просто, указывается его местонахождение - дома, на полке, в сарае, в кустах...Приезжает группа, берутся понятые, производится изъятие, оформляется протокол... Всё... А, при встрече с правоохранителями, в пути, просто нужно, ПЕРЕД НАЧАЛОМ досмотра автомобиля, сообщить о наличии оружия и желании его сдать в правоохранительные органы. Если же правоохранители САМИ выявили оружие, то о "желании передать найденное оружие" не может быть и речи... "Сказки" эти возникли по той причине, что "браткам" прикрытие нужно было, перед "братвой", почему им не подвязали "незаконное ношение оружия", при задержании... А всё просто - "лишнюю" статью убрали, чтобы смягчить (или исключить ) наказание, в обмен на нужную "операм", информацию... Обычная практика оперативников... А тут "не та тема" - или "бык" упёрся, или просто им был "неинтересен"...
 показати весь коментар
 
 
Это ты так под комментарием, подписался? Не сомневаюсь... Люблю "самокритичных"... Я так понимаю - я тебе так "больно наступил на хвост", что тебя "пропоносило", и ты при виде моего "ника", автоматически "становишься в стойку", и начинаешь "дерьмом плеваться"?... Твоей реакцией удовлетворён... Вот только цели своей ты не добьёшься - ты "плюёшь против ветра", и всё дерьмо летит тебе, в морду... Ты, такой, тут, не первый... Вас, "дерьмоклюев", подобных, тут десятка три, мелькало...Погавкают, да и пропадают с форума ...
 показати весь коментар
 
 
Яр все правильно написал. Все эти заявления "нашел в кустах, несу на сдачу" - это миф.
 показати весь коментар
 
 
Я, канешна, дика извиняюсь, но вот как, без полной разборки (включая УСМ), можно понять, автомат ли это или все-таки легальный полуавтомат?
Если шо, у меня в сейфе тоже стоит АКМ.
И если совсем честно - то знаю, как легко и просто возвращать легальному карабину режим автоматического огня (другое дело, что нафиг он нужен)
 показати весь коментар
 
 
В 2013..когда ездили в Днепр в салоне покупать Нисана Пайнфандера за 50 штук зелени..тоже брали с собой охотника с таким ,.автоматом"..правда тогда БП небыло..а бандюки мотались
 показати весь коментар
 
Свое иметь нужно. Хотя.... Для дома и семьи куда эффективней и намного бюджетней - турецкая помпа 12-го.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору