 МОЗ ніколи не видавало ліцензії для "золотих пірамідок", - Супрун

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала в.о. голови МОЗ Уляна Супрун
"Ці пірамідки були внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України наказом Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 31.03.2006 № 132 (строк дії свідоцтва про державну реєстрацію до 31.03.2011) за підписом першого заступника голови Державної служби І. Демченко", - написала Супрун.
За її словами, Держлікслужба залучала експертні установи для проведення необхідних експертиз та випробувань медичних виробів і видавала заявникові відповідні направлення. Вибір експертних установ здійснював заявник з урахуванням профілю експертної установи та згідно з переліком, який формувався та затверджувався Держлікслужбою, розповіла Супрун.
Это - очередная попытка лечиться "народными средствами", причем, чем средство дебильнее, тем больше охотников им воспользоваться.
Как и пропаганда, так и "народные" средства: чем проще, тем популярнее (и денежнее производителям). Лохторату нужны простые решения сложных проблем!
И.о. Супрун
Супрун всегда говорит четко и по делу
За это кловун её и уберет
своїй статті Дубінський повідомляє, як під прикриттям виплат на проведення підготовки та підвищення кваліфікації медперсоналу була створена схема на 20 млн гривень, які розкрали чоловік Супрун Марко через ГО "ЗАХИСТ патріотів", яку він очолює з липня 2016 року.
Спочатку гроші з МОЗ виділялися на Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського, ну а після - виводилися через Гошко Супрун.
https://p-p.com.ua/news/zlodiika-z-amerykanskym-pasportom-gurnalist-pokazav-yak-ulyana-suprun-rozkradae-byudgetni-koshty-pid-vyglyadom-reform/
Вероятно этими учреждениями были психбольницы.
Про лікувальний ефект тут не йдеться взагалі.
Для визначення лікувального ефекту треба проходити клінічні випробування.
p.s. Це я кажу з власного досвіду - на початку 2000-х проходили цю процедуру з одним медичним приладом.
Прививки от полиомиелита делать "вредно", от них "можно заболеть".
Зато рак хренотелью всякой лечить можно, до самой терминальной стадии "помогает"!
Галоперидолу им!
Бггггг. Уляна Супрун кошмарит афериста Гордона
у нас,у Львові,наприклад в Медуніверситеті настільки вкорінене хабарництво,що вчитись їдуть масово у Польщу...
КІЛЬУСТЬ ВИШІВ В УКРАЇНІ ВЖЕ ТРЕБА ЗМЕНШУВАТИ У ТРИ РАЗИ..ПРОВІВШИ МІЖНАРОДНУ АТЕСТАЦІЮ РІВНЯ ОСВІТИ.
А його банда ворожок ?
· Ясновидящая госпожа Наина - она же Надежда Антимонова, родная сестра первой жены Гордона Елены Сербиной. Работала в Украине и США.·
Гадалка Алла - дочь Надежды Антимоновой· Ясновидец Анатолий - гражданский муж Надежды Антимоновой. Ранее работал «на посылках» у Гордона.
· Целитель дедушка Виктор - Виктор Томашевский, первый тесть Дмитрия Гордона·
Гадалка Аза - Алена Томашевская, жена сына Виктора Томашевского·
Гадалка Ляля, гадалка Злата - Лариса Малиновская, племянница мужа Марии Стефании (Станислава Реута)·
Знахарь Ярослав - Руслан Малиновский, муж Ларисы Малиновской·
Гадалка Вера - Людмила Розтоцкая, сестра Руслана Малиновского·
Контактёр с космосом Петр - Петр Розтоцкий, первый муж Людмилы Розтоцкой. Его мама была «целительницей бабушкой Лидой». По неофициальной информации, закончил свою карьеру в психиатрической больнице и был заменен «клоном». Новый контактер Петр - бывший садовник Гордона, в 90-х работал ассистентом у Марии Стефании.·
Целитель Ильхам - сослуживец Гордона из Азербайджана, после армии был членом ОПГ, бежал в Украину·
Гадалка Веста - Алена Лысенко, первая жена директора ЦНМ «Доля» Вячеслава Лысенко.
http://dosye.com.ua/articles/2017-12-14/dmitrii-gordon-prodjuser-fabriki-sharlatanov-chastq-2/177979/
то грамотнь!м людям ДАВНО известно Лечебное свойства энергетического воздействия пирамидь! ОПРЕДЕЛЕННОГО размера.
В кратце -- концентрирование космических энергий, например как лупа...
ЧИТАЙТЕ изследования, сделайте сами!
https://www.book.store.bg/p38836/tajnstvenata-sila-na-piramidite-bogomil-gerasimov.html