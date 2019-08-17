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 Суспільство
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Все про:медицина (768) Супрун Уляна (508)

 МОЗ ніколи не видавало ліцензії для "золотих пірамідок", - Супрун

Міністерство охорони здоров'я України ніколи не видавало ліцензії для "золотих пірамідок".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала в.о. голови МОЗ Уляна Супрун

"Ці пірамідки були внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України наказом Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 31.03.2006 № 132 (строк дії свідоцтва про державну реєстрацію до 31.03.2011) за підписом першого заступника голови Державної служби І. Демченко", - написала Супрун.

За її словами, Держлікслужба залучала експертні установи для проведення необхідних експертиз та випробувань медичних виробів і видавала заявникові відповідні направлення. Вибір експертних установ здійснював заявник з урахуванням профілю експертної установи та згідно з переліком, який формувався та затверджувався Держлікслужбою, розповіла Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун розповіла про зустріч із Зеленським, на якій обговорювалося продовження реформи медицини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143349
 
   
 Топ коментарі
 
В нас люди вірили Кашпіровському і Доктору Пі.Пам'ятаю,як Доктор Пі гіпнотизував собаку і обігрував пк у шахи.Тай зараз дивляться битву екстрасенсів і вірять.
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А ше гордона дивляться, який на цих пірамідках піднявся
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Это ещё шо за прикол??? Золотые пирамидки.(с) Так, короче... с меня хватит, на сегодня. Какой-то денек странный. Суд с прибамбахом, теперь пирамидки... Всем- спокойной ночи.
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Это не прикол.
Это - очередная попытка лечиться "народными средствами", причем, чем средство дебильнее, тем больше охотников им воспользоваться.
Как и пропаганда, так и "народные" средства: чем проще, тем популярнее (и денежнее производителям). Лохторату нужны простые решения сложных проблем!
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що в черговий раз вибрати чергових "слуг" Минздрав никогда не выдавал лицензии для "золотых пирамидок", - Супрун - Цензор.НЕТ 240
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Золотые пирамидки - это не мы, мы - только подорожник
И.о. Супрун
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Зелёный!не неси бред
Супрун всегда говорит четко и по делу
За это кловун её и уберет
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Оно не сгинет. Уже писалось,шо под этим ником работает несколько паршивцев,включая шимпанзе.
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Отлично, Супрун. А нельзя было написать месяц назад, когда Смешко от Димы-Пирамидки в Раду шел? А когда Порошенко посадят, Супрун тоже что то против него напишет?
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Звичайно напише..

своїй статті Дубінський повідомляє, як під прикриттям виплат на проведення підготовки та підвищення кваліфікації медперсоналу була створена схема на 20 млн гривень, які розкрали чоловік Супрун Марко через ГО "ЗАХИСТ патріотів", яку він очолює з липня 2016 року.


Спочатку гроші з МОЗ виділялися на Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського, ну а після - виводилися через Гошко Супрун.
https://p-p.com.ua/news/zlodiika-z-amerykanskym-pasportom-gurnalist-pokazav-yak-ulyana-suprun-rozkradae-byudgetni-koshty-pid-vyglyadom-reform/
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Ярчайшие представители пернатого воробьиного племени, только удивляюсь что зепрездобола нет в этой компании.
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а у етава пасірідінє на майкє астральная праекция прєЗЄклоуна?
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Дубинский єто такая же мразь как и ті ********** МОЗ ніколи не видавало ліцензії для "золотих пірамідок", - Супрун - Цензор.НЕТ 391
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Не дождешься посадки,быдломасса лахтинская!
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Многа ви панємаєтє соєвиє..маратьори..Для чого ліцензія на лайно яке зе бізяни жруть і вимагають добавки???
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Багато хто в це вірить,так само як і у відмовляння,екстрасенсів,магію і тд.Люди,звертайтеся до лікарів,а не до різних шахраїв.
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Верят люди в состоянии отчаяния, неизлечимо больные, которым официальная медицина помочь не может
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Лалала Лалалала 6478e8b9 Так вони спочатку звертаються до шахраїв і запускають хвороби.А ще своїх дітей,якщо ті хворі ведуть до цих шахраїв.
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Лалала Лалалала 6478e8b9 В більшості випадків саме так.Потім вже пізно лікуватися.
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Эти пирамидки столько стоят... что на лекарства уже денег не остается
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Может, болела просто
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В нас люди вірили Кашпіровському і Доктору Пі.Пам'ятаю,як Доктор Пі гіпнотизував собаку і обігрував пк у шахи.Тай зараз дивляться битву екстрасенсів і вірять.
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А ше гордона дивляться, який на цих пірамідках піднявся
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"Выбор экспертных учреждений осуществлял заявитель с учетом профиля экспертного учреждения"

Вероятно этими учреждениями были психбольницы.


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А з цією заявою якийсь лисий Гондон би посперичався.
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Видимо Балашов снимает новую серию про Гордона и обратился с запросом к Супрун. А вообще ситуация странная. Интересно было-бы посмотреть саму заявку: от каких болезней официально якобы лечат пирамидки (кроме психотерапевтического воздействия). Потому что в случае онкологии например, когда пациент решает лечиться только пирамидкой, а все остальное откладывает, они равносильны орудиям убийства.
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Ну сколько можно фамилию Балашова упоминать. Да Балашов никто. Пытается позаимствовать клоунскую популярность Жириновского. Не получится. У нас не московия.
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Чтобы говорить что он никто нужно самому быть кем-то. 174 к. подписоты на ютубе и единственная партия в Украине с четкой идеологией. Это все-таки что-то.
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Пардон, а яка там ідеологія крім 5 і 10%? Ідеологія - це націоналізм, комунізм, соціалізм, право-центризм і тд... Єдина ідеологічна партія зараз - Свобода хіба, і то з натяжкою...
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Пірамідки - це типове плацебо, і напевно в деяких випадках є оздоровчий ефект.
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Особенно має "оздоровчий ефект" их цена. 2000 грн в 2007 году. И пенсионеры покупали ... вместо лекарств. А сейчас продают по 500 грн на olx. Зачем продавать, если это такое чудо от всех болезней ? И почему они тогда больше не популярны ?
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гордон обманывал людей?... Завербовали! Но как он мог! Ох, он такой доверчивый!
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Его пытали!!! Есть только один выход. Гордону надо сдаться.
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Смешко на выборах-очередная золотая пирамидка для гордона. Ведь не даром все уши прожужжал смешком.А помогло тому как пирамидка гордона.
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его пытали пирамидкой ю-шинсе: то его в нее помещали, то наоборот
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"Эти пирамидки были внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения и разрешены для применения на территории Украины...". То есть были разрешены... Поэтому пусть не болтает что попало.
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Щоб виріб внесли до цього реєстру, треба пройти кілька випробувань. Всі випробування полягають у тому, чи не несе шкоди заявлений виріб. Чи не токсичні матеріали? Чи достатній захист від електричного струму (якщо виріб має електричне живлення)? Чи достатня механічна міцність для заявленного використання? Та т.і.
Про лікувальний ефект тут не йдеться взагалі.
Для визначення лікувального ефекту треба проходити клінічні випробування.
p.s. Це я кажу з власного досвіду - на початку 2000-х проходили цю процедуру з одним медичним приладом.
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Ну сколько можно о пирамидках. В то время когда Гордон говорил о пирамидках, в это время абсолютные мерзавцы обворовывали народ миллиардами. Теперь те кто обворовывал народ миллиардами, заказывают статьи о пирамидках и Гордоне. А идиоты ведутся и развели здесь идиотские разговоры. Мерзко. И ставленники воровавших миллиардами, пролезли в парламент. Я имею в виду все партии парламента кроме Голоса.
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Це ВОНИ тоді "заказывали статьи о пирамидках и Гордоне". Дуже вигідно ЇМ було людям очі повивертати...та й ЙОМУ також.
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пирамидки отвлекают внимание лохтората от холодильника
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Ешкин кот.
Прививки от полиомиелита делать "вредно", от них "можно заболеть".
Зато рак хренотелью всякой лечить можно, до самой терминальной стадии "помогает"!
Галоперидолу им!
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Вже років з десять не чув за гордоновські "золоті пірамідки Ю Шинсе".) Але судячи із статті, лохи ще є на це диво дивне.
Минздрав никогда не выдавал лицензии для "золотых пирамидок", - Супрун - Цензор.НЕТ 366
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Госрегистрация в 2011 году закончилась и пирамидки потеряли волшебную силу.
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О гордоновских золотых пирамидках не слышно более 15 лет. А в это время во все 15 лет и до сих пор лохи голосуют за ставленников людей обвороваших народ на миллиарды и продолжающих обворовывать. И радуются: "у нас демократия". А журналюги, проплачиваемые ворюгами, лохам: "фас на Гордона, у него же пирамидки".
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Так Гордон и попытался провести во власть новых-старых барыг, которые хотят продолжать воровать миллиарды, вот ему и вспомнили "пирамидки". Даже Зеленский понимал это и не рекламировал такое. Потому что нажива на раковых больных это сразу крест на серьезной карьере журналиста либо политика. И карма догонит и через 10 и через 20 лет.
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Зато Уляна может похвастаться что смогла завалить конкурсы на поступления в медицинские вузы,у нас на педиатров в первый раз недобор,в рейтинг среди абитуриентов с 3 места рухнул на 7-е и это данные до окончательной регистрации документов. Минздрав никогда не выдавал лицензии для "золотых пирамидок", - Супрун - Цензор.НЕТ 9895
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не лише Супрун винна..

у нас,у Львові,наприклад в Медуніверситеті настільки вкорінене хабарництво,що вчитись їдуть масово у Польщу...
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у Польщі зараз освіта і якісніша і дешевша.

КІЛЬУСТЬ ВИШІВ В УКРАЇНІ ВЖЕ ТРЕБА ЗМЕНШУВАТИ У ТРИ РАЗИ..ПРОВІВШИ МІЖНАРОДНУ АТЕСТАЦІЮ РІВНЯ ОСВІТИ.
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Гордон мошенник в масштабах страны. С использованием средств массовой информации в виде газеты "Бульвар".
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а аблисєніє гардона нє в рєзультатє самалєчєнія залатим даждьом...?
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Надеюсь, Гордон хоть не продавал их для лечения облысения? Хотя, сняли бы в очередной серии "Слуги народа", что пирамидки лечат облысение - и 73% купили бы.
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Пірамідки ??? Та це Горндонище на повну обдурювало,травило і вбивало українців так,що пірамідки-невинна забава.Чого лиш варта торгівля дієтичним препаратом "Шілентін" ,що видавався,як ефективний засіб проти раку !!!
А його банда ворожок ?
· Ясновидящая госпожа Наина - она же Надежда Антимонова, родная сестра первой жены Гордона Елены Сербиной. Работала в Украине и США.·
Гадалка Алла - дочь Надежды Антимоновой· Ясновидец Анатолий - гражданский муж Надежды Антимоновой. Ранее работал «на посылках» у Гордона.
· Целитель дедушка Виктор - Виктор Томашевский, первый тесть Дмитрия Гордона·
Гадалка Аза - Алена Томашевская, жена сына Виктора Томашевского·
Гадалка Ляля, гадалка Злата - Лариса Малиновская, племянница мужа Марии Стефании (Станислава Реута)·
Знахарь Ярослав - Руслан Малиновский, муж Ларисы Малиновской·
Гадалка Вера - Людмила Розтоцкая, сестра Руслана Малиновского·
Контактёр с космосом Петр - Петр Розтоцкий, первый муж Людмилы Розтоцкой. Его мама была «целительницей бабушкой Лидой». По неофициальной информации, закончил свою карьеру в психиатрической больнице и был заменен «клоном». Новый контактер Петр - бывший садовник Гордона, в 90-х работал ассистентом у Марии Стефании.·
Целитель Ильхам - сослуживец Гордона из Азербайджана, после армии был членом ОПГ, бежал в Украину·
Гадалка Веста - Алена Лысенко, первая жена директора ЦНМ «Доля» Вячеслава Лысенко.

http://dosye.com.ua/articles/2017-12-14/dmitrii-gordon-prodjuser-fabriki-sharlatanov-chastq-2/177979/
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Исключая конкретнь!й повод статии,

то грамотнь!м людям ДАВНО известно Лечебное свойства энергетического воздействия пирамидь! ОПРЕДЕЛЕННОГО размера.
В кратце -- концентрирование космических энергий, например как лупа...

ЧИТАЙТЕ изследования, сделайте сами!
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Я извиняюсь, а какой у Вас средний балл аттестата? ))
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Рашисткий язь!к у меня плохой, что Вь! имеете в виду вашим вопросом?
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Это книга, например, доступнь!м образом все изясняет о пирамиде как практически, так и теоритически

https://www.book.store.bg/p38836/tajnstvenata-sila-na-piramidite-bogomil-gerasimov.html
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