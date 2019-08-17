 СБУ закрила справу про державну зраду, де згадувався Портнов

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Портнова.

У повідомленні зазначається: "Фейкові зусилля Порошенка прив'язати мене до справи про держзраду і нібито моя участь в окупації Криму отримали своє процесуальне завершення. Кримінальну справу закрито".

Як підтвердження своїх слів Портнов навів посилання на листи з прокуратури АР Крим та СБУ.

У листі прокуратури АРК адвокату Портнова повідомляється, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада) закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину.

Крім того, у прокуратури немає проваджень, у яких Портнов має процесуальний статус підозрюваного або обвинуваченого.

Зі свого боку лист СБУ адвокату Портнова свідчить про те, що про підозру Портнову не повідомляли і в розшук його не оголошували.

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