 СБУ закрила справу про державну зраду, де згадувався Портнов

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Портнова.
У повідомленні зазначається: "Фейкові зусилля Порошенка прив'язати мене до справи про держзраду і нібито моя участь в окупації Криму отримали своє процесуальне завершення. Кримінальну справу закрито".
Як підтвердження своїх слів Портнов навів посилання на листи з прокуратури АР Крим та СБУ.
У листі прокуратури АРК адвокату Портнова повідомляється, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада) закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину.
Крім того, у прокуратури немає проваджень, у яких Портнов має процесуальний статус підозрюваного або обвинуваченого.
Зі свого боку лист СБУ адвокату Портнова свідчить про те, що про підозру Портнову не повідомляли і в розшук його не оголошували.
Прошу любить и жаловать, да зебилята?
Ваше стандартное "вы фсё врети!"?
я тебя в спам отправил ты не в адеквате
Такі як зеленский і портнов, залишаться в історії України бездушними тваринами з яскраво вираженими інстинктами мстивості і заздрості. А Порох, при всіх своїх недоліках, назавжди залишиться державним діячем, який зробив для цієї країни все що можна було на той момент часу.
такого потрібно було одразу на шибеницю вести, а не вітати його приїзд, як робили полум'яні прихильники ЗЕ, вважаю їх зрадниками теж..
А лютый враг Украины коллаборационист Мертвечук он Иуда сбежит в проклятую вражескую паРашу ... Всё повторится точно так как было с продажным кремлёвским холуём сбежавшим ЗЕКОМ Иудой ... Потому что без протестного " Майдана" эта продажная антиукраинская зараза по велению кремля просто уничтожит Украину как державу...
Поросенкова Віра-диякон МП з 2009-го року.
Пітер-рясна Слава-смітник історії клану бариг.
https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_
А за твоїм посиланням...
Там не дияконське, а пономарське вбрання. Різницю пояснювати, чи запитаєш у свого куратора?
Гражданка Российской Педирации Оксана Лазаренко - жена зам.главы СБУ Ивана Баканова - Иван Баканов - друг детства так называемого президента Зеленского - адвокат КАЛОмиойского глава ОП ( толи офиса президента, толи организованной преступной ....) Богдан - Богдан друг Портнова.
ЕЩЁ ВОПРОСЫ ЕСТЬ У ЗЕДЕБИЛОВ?
Свинарчуків не посадили, хоча згідно КПК за 2 місяці розслідування повинно бути завершене. Ну шоколадні продажні бариги і марадьори погані, алеж нова банда краща і правильна - то чому не роблять все правильно і чесно ?