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Все про:Портнов (98) державна зрада (238)

 СБУ закрила справу про державну зраду, де згадувався Портнов

Служба безпеки закрила кримінальне провадження про державну зраду, в якій згадувався колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Портнова.

У повідомленні зазначається: "Фейкові зусилля Порошенка прив'язати мене до справи про держзраду і нібито моя участь в окупації Криму отримали своє процесуальне завершення. Кримінальну справу закрито".

Як підтвердження своїх слів Портнов навів посилання на листи з прокуратури АР Крим та СБУ.

У листі прокуратури АРК адвокату Портнова повідомляється, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада) закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину.

Крім того, у прокуратури немає проваджень, у яких Портнов має процесуальний статус підозрюваного або обвинуваченого.

Зі свого боку лист СБУ адвокату Портнова свідчить про те, що про підозру Портнову не повідомляли і в розшук його не оголошували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143348
 
 
 Топ коментарі
 
Кто бы сомневался.... Для ЗЕкоМанды Портнов с рашисткой сворой - друг товарищ и брат, а Порошенко с патриотами Украины - злейшие враги
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Кто-то позвонил Баканову и приказал "унять чертей" (следователей).
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Так СБУ было занято отмыванием Портнова, шо потеряло израильского преступника. 😀😀😀
Баканову пора в отставку
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Ты свинарчук соевый порохобот
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Расскажи, Лахта, по какому контракту грабили Украинский Народ? :D
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Почему Свинарчуки не в тюрьме? Вот главный вопрос .
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какие свинарчуки? тебе в глаза насцали сцут и сцать будут
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Выборыуже прошли -Петя в пролёте ,скоро тюрьма .Петруха вам чё пенсион продлил или чё?
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Весь Народ по гривне по две скидывался на армию ,а Свинарчуки пришли немножко заработать.Послушай аудиозапись разговоров Свинарчуков .
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Портнов теперь ЗеПатриот СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов - Цензор.НЕТ 863
Прошу любить и жаловать, да зебилята? СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов - Цензор.НЕТ 1453
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Головне що бес барих соєвих..От сінарчук вже у клована в 95 трупє квартальнай..А кацапське уйло..і нє такой уш плахой парєнь..як каже вождь зе сватоф..
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Порохоботы, как вы прокомментируете счета в Люксембурге подельника Порошенко - Макеенко (который продал ему канал "Прямой", не уплатив налоги)?
Ваше стандартное "вы фсё врети!"?
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ЗЕбил а как ты прокоментируешь 41 лям баксов на кипрских офшорках ЗЕкловуна которые были украдены в Привате??
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мечеными купюрами? Или как ты понял, что это те самые деньги? Кто украл, когда украл, что за счета? СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов - Цензор.НЕТ 5416 И главное, тему то перевел )) Так что там насчет счетов петиного подельника?
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Что украл, когда украл, и кто доказал вину Пети Порошенко кроме вас ЗЕбилов?? Меченные купюры были у Пети на счетах, или как ЗЕбилы поняли что это те самые деньги?? Так что там насчёт 41 ляма на офшорках клоуна украденных с Привата??
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Кремлёвские тролли продолжают "мочить" Порошенка, личного врага Х**ла.
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Для зебилов расследование Kroll заблокировали в интернете?))
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прокоментируй сколько студия 95 уплатила налога в Украине за последние годы?
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А, не хочешь? Ну как так? Пороха обосрать горазд, чего ж про Зе молчишь?
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Был конкретный вопрос про счета в Люксембурге подельника Порошенко. Я не могу писать все обо всем. Заметь, я не пишу про Луценко, Пашинского, Чорновол и т.д.
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Maks Kolorto. Какие-то счета ?... Лишь бы почаще вспоминать Порошенка.
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у ЗЕбилов только Петя враг, а Портновы, Шефиры, Дубинины, Комарницкие, Разумковы у них свои друзья и патриоты.
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Свинарчуки облажались на весь мир .Клеймо на всю жизнь.ты хоть пыжся ,хоть не пышся ,а Свинарчуки как были так Свинарчуками в тюрьму и пойдут.
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КОзлячий сепар Олег Петрович ed2c8e0a вылизывает своим ЗЕкловунам похлеще чем кацапы *****..
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Может путин и сепары заставили Свинарчуков грабить Украинский Народ?
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Винторогий козломордый ЗЕбил травонулся бояркой
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А я Свинарчуков тоже в спам отправил СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов - Цензор.НЕТ 284 .
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Нам этого мало -Свинарчуки должны сидеть пожизненно в тюрьме , с полной конфискацией награбленного .
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Тебя и посадят порохобот свинарчук соевый.
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Когда такие как эти подлые мстительные беспредельщики пришли к власти, то могут несправедливо посадить
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Скорее тебя посадят за то что люки воруешь, идиотина зебильная)))
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Это козлячее видно травонулось метилом в палёном боярышнике и его колбасит..
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По словам Свинарчуков, путин заставил Свинарчуков грабить Украинский Народ.
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Соевый свинарчук ты сядешь в тюрягу вместе с Петей.
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По словам Свинарчуків Свинарчуки Свинарчуків Свинарчукіли та не висвинарчукили.
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зебил, а зачем тогда зеля свинарчука в делегацию ПАСЕ определил? зебилы реально дебилы)))
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Вот и пошли реальные действия ЗЕкоманды, главное погромче визжать про Петю и паперЭдников пока новая банда ЗЕсепаров будет уничтожать Украину. Значит Портнов у ЗЕбилов уже свой в доску парень..ясно...ЗЕкловун так понимаю не против и поддерживает такую политику, шо там его Баканов??
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зебики отмазывают рыгов януковоща, беспалева...
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портнов и зе-бильчик коцорылый - братя навек...
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Бенин кореш. Кто бы сомневался, что так и будет. ЗЕбилы, вы закрыли дело о государственной измене портнова разом. Съешьте печенюшку.
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Интересно, Петро и в тюрьме будет продолжать брехать? Вранье про Портнова уже накрылось! СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов - Цензор.НЕТ 181
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Я думаю тебе придется повеситься... ты не сможешь жить когда Петю тю не посадят-слишком от этого зависишь))))
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Фестиваль клоунов еще только начинается! А уже какие успехи! Активиста-сепаратиста расчищающего пути-дороги до прихода основных кацапских диверсионных групп в политику очищают от грехов индульгенциями! Каковы герои ********, около юридических дел, мастера!
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"Пеятя *****" ла ла ла ла ла ла ла ла.
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Лалка уже надулась шнапсу и храпит. Набирается сил чтобы гадить завтра с удвоенной силой🤔
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Ну что те кто голосовал за Зебила и говорил да не, майдан не даст ему узурпировать влась он будет проукраинский президентом,вас такой разклад Зебилов устраивает или все равно лучше чем порох?где силовые органы и СБУ в одной лодке,где уже понятно что никто врагов Украины не будет преследовать,не говоря о посадке,и это только несколько месяцев прошло
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Для зеленського, як і для путина, саме знаходження Порошенко в українській політиці стало неможливим для подолання явищем. Вся справа в тому, що на його тлі, вони виглядають смішними мавпочками, нездатними до адекватних дії і реакцій на те, що відбувається. Найвищий рівень інтелекту, природні здібності до аналізу, зробили Порошенко видатною особистістю.
Такі як зеленский і портнов, залишаться в історії України бездушними тваринами з яскраво вираженими інстинктами мстивості і заздрості. А Порох, при всіх своїх недоліках, назавжди залишиться державним діячем, який зробив для цієї країни все що можна було на той момент часу.
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портнов один з головних фігурантів.
такого потрібно було одразу на шибеницю вести, а не вітати його приїзд, як робили полум'яні прихильники ЗЕ, вважаю їх зрадниками теж..
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Ну тут уже ясно что стопудово что без "Майдана " никак не обойтись ! Украинофоб эксклоун ...резидент ЗЕбил сразу рванёт из ненавидящей ним проститутки Украины в земли "обетованные" там ему "термоса" не будут угрожать . Сепаратист Потрняга тот продажный урод обратно скроется в Европу где у него очень много наворованного бабла.
А лютый враг Украины коллаборационист Мертвечук он Иуда сбежит в проклятую вражескую паРашу ... Всё повторится точно так как было с продажным кремлёвским холуём сбежавшим ЗЕКОМ Иудой ... Потому что без протестного " Майдана" эта продажная антиукраинская зараза по велению кремля просто уничтожит Украину как державу...
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До СБУ зайшли кловуни. Вони своїх не абіжают.
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якщо він співпрацює з слідством і допоможе посадити мальдівську свиню, - то чому б ні?
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Свиня це ти! І ті хто голосував за 0 фактично ворогів Украіни!
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Це який перекладач так тебе підставив, кацапе? СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов - Цензор.НЕТ 7758 "Відтерли"
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Та ви шо з ним, шо без нього... Кацапи, шо з вас взяти...
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підеш на ферму чи завод.халявні шоколадки закінчились )))
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Я не могу доверять докам по ссылке на не оф.источник, а тем более врагу Украины .До чего дожился Цензор, уже инфо с телеги ПО.
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Схоже, Портнов і справді буде генпрокурором.
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Треба ж зебіку борги віддавать портнову! Скоро вся погань буде на свободі і "чистою"!
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Подейкують що вже восени Зеленський урочисто передасть владу Януковичу.
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мало того що він відвойований Петром Крим і Донецьк з Луганськом знову здав ! Ужас! )
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Сподіваюся не довго доведеться чекати пресконференцію негідника Портнова з Ростова під хруст зламаних олівців!
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Реваншисти рвуть і мечуть,а їх реформовані суди вси...аються дедалі рідкішим поносом.Це вже хвроба.Потрібно вводити карантин.
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Медикаментозное лечение не помогло. Карантин не поможет. Только хирургическими методами.
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И начинать будем с ЗЕлёной опухоли. Удалять к чёртовой матери, пока метастазы не смогли расползтись по всему организму.
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Портнов выполняет заказ - это уже очевидно.
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В обмін на рішення на користь Коломойського своїх ручних суддів.
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зелики, так лавайте его сразу на генпрокурора... а хряка из ростова выпишем - он премьером будет... а лугандонрвского пахана чепушилу - на НБУ определите, а колю азирова на минобразование - он за украинську мову отвечать будет.... блин зеля, видимо до следующих 100 дней ты не досидишь!!!
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Поросенкова Мова-його син під судом ДРБ,
Поросенкова Віра-диякон МП з 2009-го року.
Пітер-рясна Слава-смітник історії клану бариг.
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З диякона давай почнемо. Якісь докази, посилання будуть?
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Змініть нік-кацапом смердить,не стукайте на сф-холопом віддає.А докази-навіть на цензорі.
https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_
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Кацапом смердить від людини під проксі США, котра вилизує гузно фрік-мену.
А за твоїм посиланням...
Там не дияконське, а пономарське вбрання. Різницю пояснювати, чи запитаєш у свого куратора?
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Пітер рясне з першим паспортом РОВД г.Бендери Молдавской ССР і патріот-це речі несумісні.Випекти такий петріотизмможна тільки портянковим совковим петріотизмом з розкаленим залізом в руках.Згорять разом-не переймайтесь!
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Бачу, Гугл-перекладач все ще далекий від досконалості. Чи ти патріот і користуєшся Яндексом?
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БОРЦУНЫ ЗА ПРАВДУ. СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов - Цензор.НЕТ 5673
Гражданка Российской Педирации Оксана Лазаренко - жена зам.главы СБУ Ивана Баканова - Иван Баканов - друг детства так называемого президента Зеленского - адвокат КАЛОмиойского глава ОП ( толи офиса президента, толи организованной преступной ....) Богдан - Богдан друг Портнова.
ЕЩЁ ВОПРОСЫ ЕСТЬ У ЗЕДЕБИЛОВ? СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов - Цензор.НЕТ 5088
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Справедливость, которую втаптывал в грязь главарь порохоботов, восторжествовала. А кто бы сомневался. Ждем следующего этапа торжества справедливости. Когда кое-кто из свидетелей преобразуется в обвиняемые.
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Через 2 тижні спливає 100дн царствованія ЗЕБАНДИ. В активі одні про%би - по всіх напрямках. Український народ активно грабуть за рішеннями судів, українців кидають у вязниці та вбивають згідно міжнародних домовленостей за те що захищають свою країну, зрадників і вбивць з почестями та великими грошима випроваджують на волю.
Свинарчуків не посадили, хоча згідно КПК за 2 місяці розслідування повинно бути завершене. Ну шоколадні продажні бариги і марадьори погані, алеж нова банда краща і правильна - то чому не роблять все правильно і чесно ?
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