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Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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Все про:арешт (998) Гримчак (79)

 Це людський чинник, технічна описка, - суддя про 5 помилок у постанові про взяття під варту Гримчака

Підозрюваний у шахрайстві заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак досі перебуває у Деснянському суді Чернігова через помилку в ухвалі про взяття його під варту. Суддя Наталя Лямзіна переплутала по батькові Гримчака, назвавши його Юрієм Михайловичем, а не Миколайовичем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, питання про те, чи дійсна тепер постанова про взяття під варту Гримчака, має вирішити інший суддя, якого визначить авторозподіл. Нині Юрій Гримчак досі перебуває в суді. Його постійно супроводжують детективи і працівники спеціальних операцій НАБУ.

"У цій ухвалі 5 помилок. Ця суддя завжди задовольняє клопотання Генеральної прокуратури", - коментує адвокатка Гримчака Тетяна Матяш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат. ДОКУМЕНТ

За її словами, в постанові також неправильно вказано захисника: замість Матяш у ньому фігурує інший адвокат Гримчака Дмитро Мельник.

"Це людський чинник. Технічна описка", - пояснила суддя, і показала журналістам обкладинку клопотання ГПУ, в якому по батькові Гримчака теж вказане неправильно.

Також читайте: Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн гривень

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143347
 
 
 Топ коментарі
 
А все началось с ошибки в анализах ЗЕ 😀😀😀
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Потом не выдержал Собор Парижской Богоматери
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Потом на Меркель напала трясучка
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мадам с вашим неубраным ртом и правда спорить бесполезно - да сливаюсь...
мои пардоны
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Нет ты сливаешься потому что тебе ответить нечего
Потому что ты неудачник по жизни прицепился к моему совершенно не оскорбительному комментарию третьему лицу и начал оскорблять на ровном месте

И сказать в своё оправдание тебе нечего. Кроме того что человек говнистый.
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не мешяи ... те...
методичку новую листаю - там есть параграф - "как спорить с кучей дерьма..."
очень интересно...
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Так где, говоришь, грязнулька? Тьфу ничтожество ссыкливое которое даже за собственные комментарии тут ответить не может

Не дай Боже до такого скатиться
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Сейчас это не оскорбление ты пишешь? Ты вежливо общаешься? 😁😁
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Не берите дурного в голову. Лалка врет что дышит. Это нормальное её состояние. 🤔
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Конечно вру
Там же висит и мой комментарий и прицепленный к нему комментарий 3-15

И в них - любой порохобот подтвердит - не написано «будут орать, что не тот Порошенко»
И ответ 3-15 «кацап кацапа издалека видит» - этого там тоже нет!!!

На самом деле я грязно материлась там, надругивалась над целостностью Украины и ее национальной символикой, а проходящий мимо 3-15 галантно, со свойственным соевым ботам тактом заметил, что такое поведение не красит меня как личность и унижает мое личное достоинство

А кто не видит там такого, тот агенткремля, кацап и донбассня!
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Вот и пример, соврала три раза, не отходя от кассы. Безнадежный случай😄
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Вы цель не у простых ольгинцев . Это уже технология создания врага, с целью скрыть свои намерения .
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Мадам, мне безразличен круг вашего общения. Охотно верю , что вы, отдыхая от написания очередного философского трактата, общаетесь каждый день с профессорами и академиками, которые в свободное от работы время, моют унитазы. Видимо это хобби научило вас выплескивать из себя такое количество желчи, которое вы, по-видимому, используете для выведения особо трудных пятен на сантехнике.
Вопрос в том, что приобретенный опыт, не добавил вам познаний в политическом устройстве вашей бывшей страны, поэтому ваш пафосный обличительный и безапелляционный тон, по крайней мере неуместен.
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Мой безапелляционный тон? 😂😂 ты хоть себя читай иногда, поучатель
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Мадам, давая советы, начните с себя. Я сейчас не говорю о тоне, хрен с ним, я говорю о последовательности и логике. Вы последовательны в одном - вылизывании зеленой задницы и ненависти к Порошенко вне зависимости от объективной реальности. С чем ,собственно, вас и поздравляю
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😁😁 а вас смотрю это цепляет за живое
Ну как же, вы ж лучше знаете, как надо! 😂

Сейчас вы научите жить даже тех, кто давно живет гораздо лучше вас во всех смыслах

Ещё и выводы про задницу - прям самоцветы гениальности 😂
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Мадам, боже меня упаси вас учить. Вы сползаете с ответов и несете чушь. Как говорил один восточный шейх в книге П.Загребельного:" Чотири категорії людей є на світі, перша - той хто знає і знає, що він знає - то мудрець, слухайте його повсякчас, друга, той хто знає, але не відає, що він знає, той сплячий, розбудіть його, третя - той хто не знає але знає, що він не знає, той питає доброї ради, отже навчіть його, і четверта, той хто не знає і не знає, що він не знає, то дурень, залиште його наодинці з його дурощами." За сим вас и оставляю. Мытье унитазов не зазорное дело, но при длительном употреблении таки снижает способности к критическому мышлению.
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Фрау з Донецька, Ви з нею якось простіше розмовляйте.
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Не занимайтесь дикриминацией по месту (в данном случае предидущего,но это не имеет значения) проживания.
Это запрещено конституцией.
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Можна вивезти чувіху з Донецька, але Донецьк із неї- ніколи в житті.
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Зедебилы нас учат, что если мы им грубим , то делаем хуже себе. Ну и надежда- последнее, что покидает человека. Это моя вторая попытка достучатся до разума слуг урода, скорее всего последняя.
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даже не тратьте время на попытки - там никого, кроме необучаемых идиотов нет.
все время себе тоже самое говорю, но иногда срываюсь....
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Согласен, отпустил экземпляр в родные пампасы.
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я там запрос на подписку Вам забросил - проверьте когда время и желание будет....)))
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там не ответят - там и нет никого....
сплошной бетон...
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"Вы мне настолько безразличны, что я две остановки бежала за автобусом, чтобы Вам это сказать!"(с) )))
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помилку виправлять а сєпарський порохобот Гримчак все одно буде сидіти ! Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака - Цензор.НЕТ 4550
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Ты уже все доказал утроенный? А если нет, то может сам сначала сядешь? Посидишь в камере с удовольствиями,УК почитаешь, Конституцию, глядишь и тебе мозги вправят.
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Не вправлять. Радше виб'ють. Мізки. До речі, це піде йому на користь. Надто вони в нього засрані.
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За ошибку во взрослой жизни бьют шибко.А у нас в Украины все думают,что в детском саду живут. Если ошибся сотрудник в суде, пускай потом ошибается в другом месте. В суде ошибаться НЕЛЬЗЯ!
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вы так рассуждаете, как будто никогда не сталкивались с ментами, прокурорами и судьями

это просто инфантильный, прыщавый детский сад
и у них это настолько, что они сами в это верят, и думают, что и другие верят
алкоголь делает своё дело
живут в перекошенной, надуманной реальности и в зазеркалье
14.08.2019 Судья из Харькова Донец пояснила получение денег на видео СБУ "обрядами изгнания мертвой силы" из купюр. Прокуратура закрыла дело. ДОКУМЕНТУ граждан Украины нет шансов на доступ к правосудию, так как указанные правоохранительно-судебные органы не являются правосудием. (авт.)
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А чо? Парики рыжие одели, носы поролонывые нацепили... Для храбрости, по привычке, кирнули по 300 и давай постановления о задержании писать Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака - Цензор.НЕТ 4469
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Несколько лет назад из-за такой "описьки" в судебном решении мне пришлось потратить полгода жизни на принятие этим-же судом другого решения, в котором написано, что в предыдущем решении описька, и нужно указанную там дату читать не так как там написано, а так как написано в другом решении. И пришлось дальше ходить по инстанциям уже с двумя этими бумажками, потому что всем чиновникам обязательно хотелось посмотреть именно первую опиську. Мудаки.
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Если бы в деле какого-нибудь сепара было столько ошибок, судья бы вздохнула обреченно и сказала, типа а что я могу поделать, "закон есть закон", мы не можем задержать его.
Моторола и Гиви имели все шансы попасть в нынешнюю верховную раду, т.к. ни один суд не смог бы до них доколупаться.
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***, нравятся мне "технические ошибки" в решении суда. Завтра она в залоге нолей с ошибкой дорисует, послезавтра срок в приговоре напишет с ошибкой лет на 10. Я хочу посмотреть как она отнесется к технической ошибке в ведомости на зарплату, когда ее забудут внести.
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Она в суд подаст,ей еще и компенсацию выплатят.
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А може ця помилка зроблена суддею свідомо, щоб не приймати незаконне рішення. Тепер нехай інший суддя ламає собі голову як вийти з ситуації.

Юрій Бутусов написав: "Потерпевший, который заявил о том, что Гримчак мошенническим путем украл у него 50 тысяч долларов, и вымогал деньги - это Максим Святненко, который уже фигурировал как потерпевший в двух антикоррупционных делах по двум судьям, которые вело НАБУ. Также Святненко официально подавался на конкурс в НАБУ. Очевидно, что Святненко - агент НАБУ под прикрытием, который вышел на Гримчака инициативно. Но такого рода деятельность называется по нашим законам "провокацией взятки", что также является нарушением". https://censor.net.ua/n3143234
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То, что это провокация видно за километр без очков. Правильно кто-то сказал, что если вы хотите действительно решить вопрос, и заносите лимон человеку, который даже если и пообещал, что-то сделать, то через десятые руки, и этому человеку быть при власти осталось около двух недель, то вы либо идиот, либо сознательный провокатор. Я думаю, что и Грымчак бы это понял. Хотя, если бы мне кто-то занес лимон за перекрытие Суэцкого канала, то я бы засомневался. Не несут, *****.
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Зачем выделять эту "судьбоносную" новость жирным шрифтом? Бутусов переживает, что не того Грымчака на нары посадят? Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака - Цензор.НЕТ 9055 Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака - Цензор.НЕТ 9055 Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака - Цензор.НЕТ 9055
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тех бы судей-ошибалок присадить на пол года - може и поняли бы цену своим ошибкам....
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Кловуны хреновы, даже арестовать человека по закону не способны...
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В этом постановлении 5 ошибок. Эта судья всегда удовлетворяет...
ну хоть шо та...
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Череда ошибок и заблуждений одела на шута королевскую мантию.
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Дивлюсь на коменти і впевнююсь що цензор це банальний барижний порохоботський сайт. І блокує за правду. Так бутусіку.
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Добро пожаловать в реальность- суд первой инстанции местного разлива, где каждая особь с канцелярии - вершитель судьбы, а судьи- небожители
И все кто в теме, знают что решение пишет помощник судьи .
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ничче, посидит,пока ошибку не исравят, хорошо уже пожил, лимит вычерпал
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кто то верит, что это было сделано не специально, что бы отмазать поросенковскую шестерку?
ведь у грымчака есть подельники, которым очень не хочется, чтобы цепочка коррупционной схемы раскрутилась дальше, и вышла на его "хозяев"..

пока генплокулол - геналкаш луцык, такие "ошибки" ещё возможны, чтобы затянуть и запутать дело..
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людський фактор не враховується.
опісалісь ...отже все.
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"Рэхвормований и вмотывованый" ПоРошеном Украинский Суд. Сборище даунов-недоучек...
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Утримувати на народні кошти отакий "людський фактор" - прихований кримінал. Треба позбуватися отого "фактора".
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У зеботов одна методичка на всех, кококо Петина реформа.
Только в детских яслях ещё не знают что с апреля месяца всё суды под зекоМандой.
Все эти пачки сепаров на воле и миллионы для бородатой бабушки - полностью их заслуга.
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Клоуны проникли во все сферы.Что ни день,то новое шапито...
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