 Це людський чинник, технічна описка, - суддя про 5 помилок у постанові про взяття під варту Гримчака

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, питання про те, чи дійсна тепер постанова про взяття під варту Гримчака, має вирішити інший суддя, якого визначить авторозподіл. Нині Юрій Гримчак досі перебуває в суді. Його постійно супроводжують детективи і працівники спеціальних операцій НАБУ.
"У цій ухвалі 5 помилок. Ця суддя завжди задовольняє клопотання Генеральної прокуратури", - коментує адвокатка Гримчака Тетяна Матяш.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат. ДОКУМЕНТ
За її словами, в постанові також неправильно вказано захисника: замість Матяш у ньому фігурує інший адвокат Гримчака Дмитро Мельник.
"Це людський чинник. Технічна описка", - пояснила суддя, і показала журналістам обкладинку клопотання ГПУ, в якому по батькові Гримчака теж вказане неправильно.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
мои пардоны
Потому что ты неудачник по жизни прицепился к моему совершенно не оскорбительному комментарию третьему лицу и начал оскорблять на ровном месте
И сказать в своё оправдание тебе нечего. Кроме того что человек говнистый.
методичку новую листаю - там есть параграф - "как спорить с кучей дерьма..."
очень интересно...
Не дай Боже до такого скатиться
Там же висит и мой комментарий и прицепленный к нему комментарий 3-15
И в них - любой порохобот подтвердит - не написано «будут орать, что не тот Порошенко»
И ответ 3-15 «кацап кацапа издалека видит» - этого там тоже нет!!!
На самом деле я грязно материлась там, надругивалась над целостностью Украины и ее национальной символикой, а проходящий мимо 3-15 галантно, со свойственным соевым ботам тактом заметил, что такое поведение не красит меня как личность и унижает мое личное достоинство
А кто не видит там такого, тот агенткремля, кацап и донбассня!
Вопрос в том, что приобретенный опыт, не добавил вам познаний в политическом устройстве вашей бывшей страны, поэтому ваш пафосный обличительный и безапелляционный тон, по крайней мере неуместен.
Ну как же, вы ж лучше знаете, как надо! 😂
Сейчас вы научите жить даже тех, кто давно живет гораздо лучше вас во всех смыслах
Ещё и выводы про задницу - прям самоцветы гениальности 😂
Это запрещено конституцией.
все время себе тоже самое говорю, но иногда срываюсь....
сплошной бетон...
это просто инфантильный, прыщавый детский сад
и у них это настолько, что они сами в это верят, и думают, что и другие верят
алкоголь делает своё дело
живут в перекошенной, надуманной реальности и в зазеркалье
14.08.2019 Судья из Харькова Донец пояснила получение денег на видео СБУ "обрядами изгнания мертвой силы" из купюр. Прокуратура закрыла дело. ДОКУМЕНТУ граждан Украины нет шансов на доступ к правосудию, так как указанные правоохранительно-судебные органы не являются правосудием. (авт.)
Моторола и Гиви имели все шансы попасть в нынешнюю верховную раду, т.к. ни один суд не смог бы до них доколупаться.
Юрій Бутусов написав: "Потерпевший, который заявил о том, что Гримчак мошенническим путем украл у него 50 тысяч долларов, и вымогал деньги - это Максим Святненко, который уже фигурировал как потерпевший в двух антикоррупционных делах по двум судьям, которые вело НАБУ. Также Святненко официально подавался на конкурс в НАБУ. Очевидно, что Святненко - агент НАБУ под прикрытием, который вышел на Гримчака инициативно. Но такого рода деятельность называется по нашим законам "провокацией взятки", что также является нарушением". https://censor.net.ua/n3143234
ну хоть шо та...
И все кто в теме, знают что решение пишет помощник судьи .
ведь у грымчака есть подельники, которым очень не хочется, чтобы цепочка коррупционной схемы раскрутилась дальше, и вышла на его "хозяев"..
пока генплокулол - геналкаш луцык, такие "ошибки" ещё возможны, чтобы затянуть и запутать дело..
опісалісь ...отже все.
Только в детских яслях ещё не знают что с апреля месяца всё суды под зекоМандой.
Все эти пачки сепаров на воле и миллионы для бородатой бабушки - полностью их заслуга.