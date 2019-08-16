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 Суспільство
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Все про:відставка (537) Нацполіція (8038) Бушуєв (18)

 Заступник голови Нацполіції Бушуєв пішов у відставку

Заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв подав у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Бушуєв розповів, що 20 років прослужив у міліції і чотири роки в Нацполіції.

Він зазначив, що робота в правоохоронних органах зайняла в його житті велику частину, однак цей етап закінчився.

Бушуєв повідомив, що вірить у філософію, яку заклала Хатія Деканоїдзе в побудову нової поліції. "Дякую всім, із ким мав честь служити. Поліція - це сервісна служба для суспільства, і ніяк інакше. Бажаю команді Національної поліції України виправдати очікування суспільства", - написав Бушуєв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143344
 
 
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Получил право на пенсию? Теперь новая жизень!!!!
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Ну, а чего еще, Саакашвили взял под крылышко- норм, на жизнь хватит... Прнимает, что тут в корыто не насыпят ..
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Напевне знає, що для достойного майбутнього від сьогоднішньої влади потрібно триматися якнайдалі
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Если это тот костя бушуев, который в 90-х был нач розыска Ворошиловского РОВД Донецка, то на нем клейма негде ставить
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СБУ закрила справу про держзраду, де згадувався Портнов
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Зрозумів що з кварталом йому не по дорозі.
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